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Уникальная съемка полета новейших Су-57 — кадры с рампы Ан-12

20:29. 6 ноября 2018 Просмотров - 222 2 коммент. Опубликовал:

«Звезда» публикует первые кадры полета новейшего истребителя Су-57, снятые с рампы транспортного самолета Ан-12

Подробности на https://tvzvezda.ru/news/opk/content/…

Источник: www.youtube.com

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