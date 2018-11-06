Уникальная съемка полета новейших Су-57 — кадры с рампы Ан-12
20:29. 6 ноября 2018 Просмотров - 222 2 коммент. Опубликовал: brahman
«Звезда» публикует первые кадры полета новейшего истребителя Су-57, снятые с рампы транспортного самолета Ан-12
Подробности на https://tvzvezda.ru/news/opk/content/…
Источник: www.youtube.com
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Смпатишный всётаки получился!
Вот бы в ближний бой с кем нибудь…
Fки, рафальки и прочая продукция конкурирующих фирм.
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Наш уважаемый Брахман довольно интересную мою публикацию перенёс в раздел Вселенская несправедливость.
Публикация называется “Гениальный вождь”
https://pandoraopen.ru/2018-11-06/genialnyj-vozhd/
С уважением Пётр!