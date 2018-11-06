Сводки от ополчения Новороссии 06 ноября 2018
- 12:09 Карта обстрелов 06 ноября 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- 00:47 В Донецке пятый год люди живут в бомбоубежище.
- Вчера 22:59 Лазеры, дроны, снайперские группы и казаки: бойцы ЛНР «кошмарят» ВСУ (ВИДЕО).
- Вчера 22:18 Глава ЛНР Пасечник в гостях у разведки показал навыки владения топором, Стечкиным, АК-74 и СВД.
Карта обстрелов 06 ноября 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
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В Донецке пятый год люди живут в бомбоубежище
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Лазеры, дроны, снайперские группы и казаки: бойцы ЛНР «кошмарят» ВСУ (ВИДЕО)
Бойцы Народной милиции ЛНР применяют против украинских войск современное лазерное оружие российского производства, которое выводит из строя приборы ночного видения и «выжигает сетчатку глаз» военнослужащих ВСУ.
Об этом говорится в сюжете украинского пропагандистского канала ТСН. В репортаже украинские военные говорят, что на передовой возле Станицы Луганской «российский лазер» работает постоянно.
Кроме того, по словам оккупантов, в небе кружат дроны ЛНР, а на земле работают снайперские группы и казаки.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Глава ЛНР Пасечник в гостях у разведки показал навыки владения топором, Стечкиным, АК-74 и СВД
К оглавлению | Источник: www.youtube.com