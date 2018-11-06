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Сводки от ополчения Новороссии 06 ноября 2018

08:59. 6 ноября 2018 Просмотров - 313 Нет комментариев Опубликовал:

Карта обстрелов 06 ноября 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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В Донецке пятый год люди живут в бомбоубежище

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Лазеры, дроны, снайперские группы и казаки: бойцы ЛНР «кошмарят» ВСУ (ВИДЕО)

Лазеры, дроны, снайперские группы и казаки: бойцы ЛНР «кошмарят» ВСУ (ВИДЕО) | Русская весна

Бойцы Народной милиции ЛНР применяют против украинских войск современное лазерное оружие российского производства, которое выводит из строя приборы ночного видения и «выжигает сетчатку глаз» военнослужащих ВСУ.

Об этом говорится в сюжете украинского пропагандистского канала ТСН. В репортаже украинские военные говорят, что на передовой возле Станицы Луганской «российский лазер» работает постоянно.

Кроме того, по словам оккупантов, в небе кружат дроны ЛНР, а на земле работают снайперские группы и казаки.

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Глава ЛНР Пасечник в гостях у разведки показал навыки владения топором, Стечкиным, АК-74 и СВД

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