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Рюрик. Потерянная быль, Вещий Олег. Обретённая быль

22:46. 6 ноября 2018 Просмотров - 212 Нет комментариев Опубликовал:

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Михаил Задорнов опровергает утверждения официальной науки и предлагает новый взгляд на историю России: «Такой истории у нас ещё не было!».

Кто на самом деле основал российское государство?

В поисках истины автор фильма, пролетел и проплыл тысячи километров. И все ради того, чтобы узнать — откуда пошла русская земля? Кем на самом деле был Рюрик.

 

Фильм первый: "Рюрик Потерянная быль"

 

Фильм второй : "Вещий Олег. Обретённая быль"

 

Источник: slavyanin.org

Метки: Видео, история, Русь, славяне
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