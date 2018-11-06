Рюрик. Потерянная быль, Вещий Олег. Обретённая быль
22:46. 6 ноября 2018 Просмотров - 212 Нет комментариев Опубликовал: PIOTR
Михаил Задорнов опровергает утверждения официальной науки и предлагает новый взгляд на историю России: «Такой истории у нас ещё не было!».
Кто на самом деле основал российское государство?
В поисках истины автор фильма, пролетел и проплыл тысячи километров. И все ради того, чтобы узнать — откуда пошла русская земля? Кем на самом деле был Рюрик.
Фильм первый: "Рюрик Потерянная быль"
Фильм второй : "Вещий Олег. Обретённая быль"
Источник: slavyanin.org