Рюрик. Потерянная быль, Вещий Олег. Обретённая быль

Михаил Задорнов опровергает утверждения официальной науки и предлагает новый взгляд на историю России: «Такой истории у нас ещё не было!».

Кто на самом деле основал российское государство?

В поисках истины автор фильма, пролетел и проплыл тысячи километров. И все ради того, чтобы узнать — откуда пошла русская земля? Кем на самом деле был Рюрик.

Фильм первый: "Рюрик Потерянная быль"

Фильм второй : "Вещий Олег. Обретённая быль"

Источник: slavyanin.org