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Ремиссия перед взрывом. Андрей Фурсов.

20:21. 6 ноября 2018 Просмотров - 170 Один комментарий Опубликовал:

fursov

00:02 Актуальность революции в России сегодня
03:00 Стремительное разложение перед революциями
07:21 Реформатор добивший Российскую империю
09:37 Олигархизация самодержавия
11:10 Субъект совершавший февральский переворот
12:50 Зачем убрали Распутина
14:16 Второй зарубежный хищник русской революции
15:53 Русский субъект революции
18:40 Зачем Троцкий спровоцировал бунт чехословацкого корпуса
20:09 Были ли шансы у белого движения
21:40 Почему потухла мировая революции
22:30 Вторая фаза революции
23:40 Субъекты борьбы в тридцатые годы
24:40 Путин это ремиссия перед смутой
26:00 Молодёжь с потребительским настроением это бомба 27:55 Точки невозврата революции
30:25 Классовые лимиты восприятия действительности
33:30 Консервативные корни колхозов
34:30 Эволюция крупных социальных систем
36:10 В России есть только одна партия
37:30 Сложный моральный выбор

 

Источник: www.youtube.com

Метки: Видео, власть, история, политика, Путин, Россия
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