Почему США сняли санкции со строящейся Россией АЭС в Иране?

Интересно, как геополитики объяснят подобный жест Штатов? Учитывая, к тому же, что данную АЭС строит Россия? Т.е. США, ведущие жёсткие действия и против Ирана, и против России, вдруг сделали жест доброй воли своим противникам. Гео-поли-тики, ау!!! Без понимания существования глобального управления странами и народами подобный акт Госдепа вообще необъясним. А вот если всё же подумать или, например, послушать Пякина, то становится вполне понятным, чем процитированное действие США объясняется.



Укрепление Ирана необходимо, т.к. ему предназначена роль одного из будущих полюсов глобального управления. Отсюда и американские санкции против этой страны – чтобы иранская экономика стала более самостоятельной.



А Росатом поддержан теми же глобальщиками потому, что лишь Россия с её пока ещё высоким уровнем образования способна создавать максимально безопасные сложнейшие сооружения, вроде АЭС. Что необходимо для оттягивания срока наступления глобального экологического кризиса на планете.



Так что через призму признания глобального управления, ГП, ларчик с удивительным жестом Штатов открывается самым простым образом.