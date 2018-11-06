Парк живой истории “Федюхины высоты”
20:22. 6 ноября 2018 Просмотров - 110 Один комментарий Опубликовал: brahman
Репортаж севастопольского ТВ о ходе работ над парком живой истории "Федюхины высоты".
Огромный проект начнут строить в начале 2019 года и уже следующей осенью сдадут первую очередь.
Полностью проект будет закончен в 2020-м году.
Задумка очень крутая и судя по всему и без того богатый арсенал мест культурного отдыха в Севастополе пополнится отличным объектом, который будет не стыдно рекомендовать гостям города, как это было с комплексом 35-й батареи.
Ну а там и филиал парка "Патриот" недалеко.
Больше информации о парке можно найти в тематической группе https://vk.com/feduhifest
Видео с последнего фестиваля, который прошел на Федюхиных высотах в сентябре (к сожалению был в отъезде и пропустил, а вот знакомые ходили и остались довольны).
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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