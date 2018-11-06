Главная » Видео, Мировоззрение

О Воде. Давайте поговорим. Выпуск 90.

20:23. 6 ноября 2018 Просмотров - 74 Один комментарий Опубликовал:

“Давайте поговорим … О Воде”. Выпуск 90.

Алексей Орлов и Михаил Ять.

Из школьного курса нам известно, что вода – это вещество, которое бывает в жидком, твёрдом и газообразном состояниях. Но так ли всё просто с этой удивительной субстанцией, благодаря которой поддерживается жизнь на нашей матушке Земле? Наверняка, есть какие-то “тайны”, и “загадки”, узнавая и разгадывая которые, мы сможем более полноценно взаимодействовать с водой, на благо себе и окружающему миру?

Чтобы посмотреть на воду с разных сторон мы и решили записать эту передачу…

Ну, а что в итоге из этого получилось, решать Вам…

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Давайте поговорим о Николае Левашове.
...сверхбедных, нельзя ни брать, ни давать деньги под проценты. Процентная ставка... номинала, она должна монопольно выпускаться государством и иметь многоступенчатую сложнейшую..., стерилизация, контрацепция. Телегония. Структура воды и её влияние на человека...
Свеча над пропастью
... хочу выбраться, но они не выпускают. Мертвецов становится больше, больше, они... официантка, он попросил ее принести воды. - Успокойтесь, Кора, прошу вас. - ... друг с другом. - Григорий Семенович, давайте поговорим чуть позже, - сказал Онежский. - Хорошо...
СПИД - крупнейшая фальсификация нашего времени!
... Но стоит только заикнуться: «давайте поговорим о проблеме существования вируса СПИДа...сделать доброе дело - подготовить выпуск, посвящённый теме о вреде ...например, кортикостероиды), голод, отравленная питьевая вода, токсичные пестициды, паразиты (особенно,...
Бэкграунд, выпуск-277 за 6 октября 2012
... смогли прикоснуться к «живой» истории: поговорить со свидетелями той страшной трагедии... украинских изобретателей. О том чтобы выпускать свои уникальные приборы, двигатели и... хранятся деньги. Мы построим, будем давать людям воду всё. Он говорит, зачем...
Новости Украины и Новороссии 20 мая 2017
... Чечне (СибВО). Стреляли и водили отлично, была практически полная взаимозаменяемость... работа. – Вот здесь и давайте поговорим о Юзовском металлургическом заводе. В...всё. Поднять с ног предприятие, выпускать высококачественную продукцию. Читайте также: ...
Бэкграунд, выпуск-325 за 9 ноября 2013
... стыдно за такое сравнение. Давайте вспомним, как великий Богдан...окончательно, мы еще с ней поговорим. Но уже на наших ... воду, хотя бы увести воду. Потому что вода стоит, вы видите – вода ...кратко, то казначейство США выпускает бумаги с разным сроком погашения...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>