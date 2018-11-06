О Воде. Давайте поговорим. Выпуск 90.

“Давайте поговорим … О Воде”. Выпуск 90.



Алексей Орлов и Михаил Ять.



Из школьного курса нам известно, что вода – это вещество, которое бывает в жидком, твёрдом и газообразном состояниях. Но так ли всё просто с этой удивительной субстанцией, благодаря которой поддерживается жизнь на нашей матушке Земле? Наверняка, есть какие-то “тайны”, и “загадки”, узнавая и разгадывая которые, мы сможем более полноценно взаимодействовать с водой, на благо себе и окружающему миру?



Чтобы посмотреть на воду с разных сторон мы и решили записать эту передачу…



Ну, а что в итоге из этого получилось, решать Вам…



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Источник: www.youtube.com