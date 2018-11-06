Новый этап концептуального движения. Виктор Ефимов

Концептуал СМИ Концептуальные знания работают на интересы большинства и должны продвигаться коллективно

Виктор Ефимов рассматривает признаки нового этапа в концептуальном движении. Как устроена система продвижения нового знания в общество? Можно ли, распространяя эту информацию, опираться только на узкий круг единомышленников?



Когда возрастает интерес к концептуальным знаниям и повышается цена на них? Почему массовая востребованность знаний всегда сменяется угасанием интереса? Что собой представляют эксклюзивные «ретро-знания» и зачем они нужны людям? Могут ли концептуальные знания работать против общества?



Почему концептуальные проекты должны финансироваться на основе краундфандинга? Как нам сориентироваться в обстановке и работать на продвижение знаний в общество и применение их в конкретных делах?

Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, сформировать правильное мировоззрение, понять и осуществить своё предназначение помогут:



Основы социологии. Комплект из 6 томов

=======================================================================