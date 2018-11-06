Новости Украины и Новороссии 06 ноября 2018

Транспортные средства, прошедшие регистрацию в подразделениях МРЭО ГАИ МВД ДНР, должны эксплуатироваться на территории Республики с номерными знаками государственного образца.

Об этом «Русской Весне» рассказали в центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.

Процедура регистрации необходима для формирования единого реестра, накопления и обобщения данных о транспортных средствах и лицах, их эксплуатирующих, выявления преступлений и пресечения нарушений, связанных с использованием транспортных средств.

Некоторые граждане, проживающие на территории Республики, не торопятся перерегистрировать свой транспорт, чем нередко пользуются злоумышленники. С начала года правоохранители зафиксировали около 500 фактов хищения номерных знаков. В последующем преступники выходили на связь с владельцами авто и предлагали вернуть украденное за вознаграждение. И если получить новый комплект номерных знаков и документ о регистрации транспортного средства образца ДНР не составляет труда, то восстановить утерянные или похищенные номерные знаки, выданные на территории Украины или других государств, не представляется возможным.

В настоящее время номерные знаки, бланки свидетельств о регистрации транспортных средств образца ДНР в подразделениях МРЭО ГАИ Республики имеются в достаточном количестве.

Адреса МРЭО ГАИ МВД ДНР:

— МРЭО по обслуживанию г. Донецк — г. Донецк, ул. Таганрогская, 19;

— МРЭО № 2 по обслуживанию г. Донецк — г. Донецк, ул. Патриса Лумумбы, 20;

— МРЭО по обслуживанию г. Макеевка, г. Харцызск, г. Ясиноватая и Ясиноватского района — г. Макеевка, ул. Фонтанная, 44.

— МРЭО по обслуживанию г. Торез, г. Шахтерск, г. Снежное, Шахтерского и Амвросиевского районов — г. Шахтерск, ул. Ленина, 83.

— МРЭО по обслуживанию г. Дебальцево, г. Углегорск, г. Енакиево, г. Ждановка, г. Кировское — г. Енакиево, пр. Горняков, 55.

— МРЭО по обслуживанию г. Горловка — г. Горловка, ул. Горловской дивизии, 55.

— МРЭО по обслуживанию Старобешевского, Тельмановского, Новоазовского районов, г. Докучаевск, пгт. Еленовка — пгт. Старобешево, ул. Школьная, 20

Режим работы МРЭО ГАИ МВД ДНР:

вс, пн. — выходной;

вт, ср, пт. — 08.00–17.00;

чт. — 08.00–13.00;

сб. — 08.00–15.00.

Без перерыва.

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