Новости Украины и Новороссии 06 ноября 2018
- 02:30 «Герой нашего времени»: о главе Горловки Иване Приходько (ВИДЕО).
- 01:30 ВНИМАНИЕ: Преступники массово похищают автономера, — МВД ДНР (ВИДЕО).
- 00:00 Смерть облитой кислотой украинской «активистки» — подробности.
- Вчера 23:52 Мы знаем, кто заказал Гандзюк.
- Вчера 20:36 СБУ отчиталась о блокировке «пророссийских агитаторов» на Украине.
«Герой нашего времени»: о главе Горловки Иване Приходько (ВИДЕО)
Журналисты донецкого телеканала «Юнион» в своём репортаже рассказали о настоящем герое нашего времени — главе администрации прифронтовой Горловки Иване Приходько.
Читайте также: На Украине неожиданно назвали виновника войны на Донбассе. И это не Россия (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВНИМАНИЕ: Преступники массово похищают автономера, — МВД ДНР (ВИДЕО)
Транспортные средства, прошедшие регистрацию в подразделениях МРЭО ГАИ МВД ДНР, должны эксплуатироваться на территории Республики с номерными знаками государственного образца.
Об этом «Русской Весне» рассказали в центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.
Процедура регистрации необходима для формирования единого реестра, накопления и обобщения данных о транспортных средствах и лицах, их эксплуатирующих, выявления преступлений и пресечения нарушений, связанных с использованием транспортных средств.
Некоторые граждане, проживающие на территории Республики, не торопятся перерегистрировать свой транспорт, чем нередко пользуются злоумышленники. С начала года правоохранители зафиксировали около 500 фактов хищения номерных знаков. В последующем преступники выходили на связь с владельцами авто и предлагали вернуть украденное за вознаграждение. И если получить новый комплект номерных знаков и документ о регистрации транспортного средства образца ДНР не составляет труда, то восстановить утерянные или похищенные номерные знаки, выданные на территории Украины или других государств, не представляется возможным.
В настоящее время номерные знаки, бланки свидетельств о регистрации транспортных средств образца ДНР в подразделениях МРЭО ГАИ Республики имеются в достаточном количестве.
Адреса МРЭО ГАИ МВД ДНР:
— МРЭО по обслуживанию г. Донецк — г. Донецк, ул. Таганрогская, 19;
— МРЭО № 2 по обслуживанию г. Донецк — г. Донецк, ул. Патриса Лумумбы, 20;
— МРЭО по обслуживанию г. Макеевка, г. Харцызск, г. Ясиноватая и Ясиноватского района — г. Макеевка, ул. Фонтанная, 44.
— МРЭО по обслуживанию г. Торез, г. Шахтерск, г. Снежное, Шахтерского и Амвросиевского районов — г. Шахтерск, ул. Ленина, 83.
— МРЭО по обслуживанию г. Дебальцево, г. Углегорск, г. Енакиево, г. Ждановка, г. Кировское — г. Енакиево, пр. Горняков, 55.
— МРЭО по обслуживанию г. Горловка — г. Горловка, ул. Горловской дивизии, 55.
— МРЭО по обслуживанию Старобешевского, Тельмановского, Новоазовского районов, г. Докучаевск, пгт. Еленовка — пгт. Старобешево, ул. Школьная, 20
Режим работы МРЭО ГАИ МВД ДНР:
вс, пн. — выходной;
вт, ср, пт. — 08.00–17.00;
чт. — 08.00–13.00;
сб. — 08.00–15.00.
Без перерыва.
Читайте также: ДНР: 15-летнему преступнику грозит смертная казнь
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Смерть облитой кислотой украинской «активистки» — подробности
Как ранее сообщала «Русская Весна», в воскресенье, 4 ноября, умерла облитая кислотой «активистка» и чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк.
Клинической причиной её смерти стал отрыв тромба.
Как сообщают украинские СМИ, тромб под коленом образовался после предпоследней операции.
«Отец Екатерины Гандзюк, который является врачом и постоянно находился вместе с дочкой, обращал внимание медработников больницы на то, что этот тромб необходимо удалить. За несколько дней до смерти активистке сделали еще одну операцию, после чего тромб сдвинулся с места», — говорится в сообщении.
Была ли причиной смерти Гандзюк халатность врачей, должна показать экспертиза.
Отмечается, что на 95% пострадавших участков тела «активистки» последнее время было зафиксировано поверхностное заживление. Более того, ранее не транспортабельной Гандзюк было разрешено выехать на лечение за границу, проводить ее реабилитацию согласились в Австрии. Деньги на лечение якобы были уже собраны, а контракт с австрийцами подписан.
Читайте также: ДНР: 15-летнему преступнику грозит смертная казнь
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Мы знаем, кто заказал Гандзюк
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
СБУ отчиталась о блокировке «пророссийских агитаторов» на Украине
В Службе безопасности Украины заявили о блокировке работы девяти человек, якобы занимавшихся пропагандистской деятельностью в интернете с целью повлиять на исход будущих президентских выборов страны.
«Сотрудники Службы безопасности Украины в течение сентября-октября блокировали деятельность межрегиональной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которые действовали в интересах страны-агрессора», – сообщает СБУ, передает РИА «Новости».
В ведомстве заявили о разоблачении «девяти пророссийских пропагандистов», якобы финансировавшихся спецслужбами России. По тем же данным, эти граждане «призывали к проведению акций неповиновений и массовых беспорядков».
«Через манипулирование общественным мнением интернет-пользователей пропагандисты должны были повлиять на ход будущих выборов президента Украины», – утверждается в сообщении СБУ.
Ранее сообщалось, что Киев отказался от участия наблюдателей СНГ на выборах президента Украины.
Алексей Дегтярёв
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru