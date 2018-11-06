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Никак не научимся “правильно” понимать слова чиновников?

08:57. 6 ноября 2018 Просмотров - 105 Один комментарий Опубликовал:

Взорвавшая информационное пространство России свердловская чиновница, заявившая о том, что государство молодёжи ничего не должно и рожать не просило, решила попросить извинений в своеобразной форме. Ольга Глацких продолжает заявлять, что её слова вообще исказили, вырвав из контекста.

Глава регионального департамента молодёжной политики Ольга Глацких, являющаяся олимпийской чемпионкой, в интервью свердловскому изданию «Облгазета» заявила, что своими словами пыталась мотивировать современную молодёжь.

Глацких для упомянутого издания:

“Публикуемые фразы: «молодые люди считают, что государство им всё должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать. Все знают свои права, но забыли про обязанности» вырваны из общего содержания встречи и контекста разговора”.

По словам Глацких, она попыталась объяснить молодёжи, что не только государство, но также сами молодые люди и их родители должны активно заботиться о будущем.

Чиновница:

“Это доказано на моём собственном примере, когда в 15 лет я стала Олимпийской чемпионкой, в чём несомненно заслуга моих родителей, помощь государства и мой собственный упорный труд”.

Далее Глацких заявила, что признаёт «возможную излишнюю прямолинейность» своей мысли о том, что «государство молодёжи ничего не должно».

Чиновница правительства Свердловской области:

“Приношу свои извинения за столь резкое высказывание, но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодёжи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство”.

В декларации члена партии “Единая Россия” указано, что её годовой доход составляет 1,5 млн рублей.
Награды Ольги Глацких (помимо медалей ОИ и чемпионатов России, Европы и мира): Орден Дружбы (2006), Золотая медаль Петра Великого «За трудовую доблесть» (2004), «За самоотверженный труд на благо России» (2004), Орден Петра Великого I степени – за высокие спортивные результаты, показанные на XXVIII Олимпийских играх 2004 года в Афинах (2006).

Высказывание Ольги Глацких, которая хотя и принесла извинения, но весьма своеобразно, продолжает вызывать негативную реакцию в обществе. И причина даже не столько в “отдельно взятой” чиновнице, сколько в тенденции. Одна утверждает, что народ неплохо мог бы жить и на 3,5 тысячи рублей, покупая “макарошки”, другая заявляет, что государство в стране никому ничего не должно, третий рассказывает о невероятном росте зарплат у населения. В конечном итоге выясняется, что люди “неверно истолковывают слова чиновников, вырывая их из контекста”.

Если люди, призванные заниматься вопросами молодёжной политики, позволяют себе такой тон, который себе позволила 29-летняя г-жа из Екатеринбурга, то сложно вообще что-либо говорить об успешности реализации единой (общегосударственной) программы по развитию молодёжи и поддержке юношества.

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Источник: voicesevas.ru

Метки: Новости
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Один комментарий»

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    PIOTR 6 ноября 2018 в 12:58 Ссылка Пометить
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    Как можно заниматься мотивацией молодёжи с семилетним образованием:

    ОЛЬГА ГЛАЦКИХ: “У МЕНЯ СЕМЬ КЛАССОВ В ГОЛОВЕ”

    Должностная дива, ляпнувшая про то, что государство молодежи “ничего не должно”, оказывается, не только гламурная чиновница, но еще и спортсменка, олимпийская чемпионка.

    Понятно, что гос.поддержка спорта (для масс, а не для таких гламурных кис, уже выехавших на остатках былых соцлифтов) оставляет желать лучшего, но ты, девушка, говори, но уж совсем-то не заговаривайся:

    “Начала заниматься в местной ДЮСШ (первый тренер – Раиса Черноголова). В Екатеринбурге представляла СДЮСШОР № 19. Занималась в Центре олимпийской подготовки (старший тренер – Ирина Винер). Олимпийская чемпионка-2004 в групповых упражнениях. Абсолютная чемпионка Европы-2003. Заслуженный мастер спорта.”

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