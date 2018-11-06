Никак не научимся “правильно” понимать слова чиновников?
Взорвавшая информационное пространство России свердловская чиновница, заявившая о том, что государство молодёжи ничего не должно и рожать не просило, решила попросить извинений в своеобразной форме. Ольга Глацких продолжает заявлять, что её слова вообще исказили, вырвав из контекста.
Глава регионального департамента молодёжной политики Ольга Глацких, являющаяся олимпийской чемпионкой, в интервью свердловскому изданию «Облгазета» заявила, что своими словами пыталась мотивировать современную молодёжь.
Глацких для упомянутого издания:
По словам Глацких, она попыталась объяснить молодёжи, что не только государство, но также сами молодые люди и их родители должны активно заботиться о будущем.
Чиновница:
Далее Глацких заявила, что признаёт «возможную излишнюю прямолинейность» своей мысли о том, что «государство молодёжи ничего не должно».
Чиновница правительства Свердловской области:
В декларации члена партии “Единая Россия” указано, что её годовой доход составляет 1,5 млн рублей.
Награды Ольги Глацких (помимо медалей ОИ и чемпионатов России, Европы и мира): Орден Дружбы (2006), Золотая медаль Петра Великого «За трудовую доблесть» (2004), «За самоотверженный труд на благо России» (2004), Орден Петра Великого I степени – за высокие спортивные результаты, показанные на XXVIII Олимпийских играх 2004 года в Афинах (2006).
Высказывание Ольги Глацких, которая хотя и принесла извинения, но весьма своеобразно, продолжает вызывать негативную реакцию в обществе. И причина даже не столько в “отдельно взятой” чиновнице, сколько в тенденции. Одна утверждает, что народ неплохо мог бы жить и на 3,5 тысячи рублей, покупая “макарошки”, другая заявляет, что государство в стране никому ничего не должно, третий рассказывает о невероятном росте зарплат у населения. В конечном итоге выясняется, что люди “неверно истолковывают слова чиновников, вырывая их из контекста”.
Если люди, призванные заниматься вопросами молодёжной политики, позволяют себе такой тон, который себе позволила 29-летняя г-жа из Екатеринбурга, то сложно вообще что-либо говорить об успешности реализации единой (общегосударственной) программы по развитию молодёжи и поддержке юношества.
Источник: voicesevas.ru
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Как можно заниматься мотивацией молодёжи с семилетним образованием:
ОЛЬГА ГЛАЦКИХ: “У МЕНЯ СЕМЬ КЛАССОВ В ГОЛОВЕ”
Должностная дива, ляпнувшая про то, что государство молодежи “ничего не должно”, оказывается, не только гламурная чиновница, но еще и спортсменка, олимпийская чемпионка.
Понятно, что гос.поддержка спорта (для масс, а не для таких гламурных кис, уже выехавших на остатках былых соцлифтов) оставляет желать лучшего, но ты, девушка, говори, но уж совсем-то не заговаривайся:
“Начала заниматься в местной ДЮСШ (первый тренер – Раиса Черноголова). В Екатеринбурге представляла СДЮСШОР № 19. Занималась в Центре олимпийской подготовки (старший тренер – Ирина Винер). Олимпийская чемпионка-2004 в групповых упражнениях. Абсолютная чемпионка Европы-2003. Заслуженный мастер спорта.”
Судя по всему, олимпийских вершин кисо добилось само, волшебным образом, без всяких там государственных ДЮСШ, СДЮСШОР №19, Центров олимпийской подготовки и государственных тренеров.
Или это типа пробилась в дамки – вали остальных?
P.S. Замечательная цитата героини: “Да, карьеру закончила. Но в школу уже не вернулась. Я не училась с тех пор, как меня вызвали в сборную. В седьмом классе. Я этого не скрываю, не стыжусь. У меня семь классов школы – именно в голове. На бумаге, понятно, есть аттестаты девятого и одиннадцатого классов.” (oblgazeta.ru/sport/25182/)