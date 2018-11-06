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Неправильные жертвы — если «виноват не Сталин»

08:31. 6 ноября 2018 Просмотров - 434 5 коммент. Опубликовал:

Есть вещи, которые не могут, не должны подвергаться конъюнктуре. Иначе нас просто сложно называть людьми и вершиной эволюции. Ведь убийство — это всегда убийство, а смерть невинных есть всегда злодейство и преступление.

Но реальность — она другая.

Сегодня о жертвах прошедшего времени говорят только две категории наших граждан. Первая — это поисковики, люди, для которых слово «память» не пустое, а наполненное смыслом. Они поднимают погибших воинов, устанавливают их имена и помогают родственникам обрести память и останки родных.

Вторые — это те, кто делает на костях свой «гешефт». Кто готов заниматься этой темой только при одном условии: если смерть и расстрелы можно использовать в политических целях. Если их можно возложить на СССР, советскую власть и лично Иосифа Виссарионовича Сталина. В любом другом случае их не интересуют ни жертвы, ни палачи, ни вся история трагедии. Это «правозащитники». Это принцип действия «а-ля «Мемориал».

Есть ли «третья сила»?

Есть. Это равнодушные чиновники. Которым главное, чтобы у них не возникли проблемы и не появились, говоря новоязом, «незапланированные риски».

Вопиющим примером подобного поведения всех трех сторон стала ситуация в Рузском районе Московской области. Здесь, в 80 км от столицы, поисковики вскрыли массовое захоронение гражданских (в основном) лиц. Найдены останки 1052 человек. Но дело в том, что жертвы, захороненные под Рузой в урочище Воскресёнки, рядом с одноименной деревней, не интересны «Мемориалу». Неправильные это жертвы. А потому не хотят ими заниматься «грантоеды» и «совестливые правозащитники».

Дело в том, что на берегу Рузского водохранилища, примерно в 2 км от деревни Таблово, найдено крупное захоронение гражданских лиц времен Великой Отечественной войны. Найдены скелеты женщин, в том числе и беременных, детей, инвалидов, а также пленных советских солдат. Не интересны эти останки борцам «за нашу и вашу свободу» по одной простой причине — виновники их гибели бесспорны и ясны. Это гитлеровцы.

Немцы находились в этой местности всего около 3 месяцев (с 25 октября 1941 года по 17 января 1942 года), однако успели показать, чего можно достигнуть при плановом и аккуратном подходе к делу истребления людей.

«На нашу землю ворвались дикари — немецко-фашистские мерзавцы, — совершенно справедливо писали советские газеты в то время. — Кровавые следы оставляют после себя эти людоеды.

Носители так называемой «новой культуры» разоряют семьи, убивают стариков, детей… Кровь стынет в жилах, на душе поднимается гнев, когда смотришь своими глазами на все зверства фашистов».

По ещё тем, советским данным, за 90 дней оккупации Рузского района «цивилизаторы», с коими нам предлагается сегодня «примириться», повесили, расстреляли и замучили другими им ведомыми способами массу мирных граждан. Не забывали истреблять немцы и пленных красноармейцев. Сжигали деревни — конечно, не только в Рузском районе. Разорили все, порушили, надругались. Пронеслись как ураган, страшный и беспощадный, и откатились на Запад.

Но не все зверства нацистов найдены и задокументированы по горячим следам. И вот поисковики вскрывают массовое захоронение убитых фашистами людей — сегодня, когда каждый демократ знает, что Сталин равен Гитлеру, а то и его хуже, «так как убивал своих, а Гитлер — чужих».

Что надо сделать, раз нашли могилу жертв гитлеризма?

Показать по ТВ, захоронить с почестями. Молодым показать и рассказать. Ведь сегодня важный и страшный фильм «Обыкновенный фашизм» им не показывают. А зря. Шок и ужас — я помню свои ощущения от его просмотра. Волосы, что называется, дыбом. Но зато прививка на всю жизнь.

А им не показывали этого. А в Интернете много разных точек зрения. И зачастую побеждает та, на которую денег выделили больше. Наглядный пример — ситуация на Украине и нацбатальоны, составленные из молодых нацистов. Причем идейных!
А какова реакция на нахождение подобного захоронения в современной нам нашей стране?

Совестливые правозащитники, понятное дело, молчат. Гранты им выделили на разоблачение «зверств Сталина». На худой конец — на оплакивание жертв советской власти. А тут убивали нацисты — нестыковочка. Молчат. Не видят.

Не видит и власть. Поэтому факт обнаружения этой страшной массовой могилы не получил должного отклика. Тихо все прошло. Подумаешь, могила жертв нацистов. Вот если бы могила жертв НКВД — другое дело. Вот если бы поляки в ней лежали, а то ведь лежат в могиле русские крестьяне. Простые бабы, старики и дети. Да солдаты замученные, красноармейцы пленные. Кому они сейчас интересны?

Вот это и есть самое страшное.

Единственный человек, который оказал помощь в организации достойного упокоения останков, — глава сельского поселения Волковское Владимир Валентинович Пинте, дай бог ему здоровья! Перезахоронение потревоженных останков состоялось в символический день 22 июня 2018 года.

Все обращения к властям более высокого уровня со стороны поисковиков не дали никакого результата! Не откликнулись ни получающие миллиарды рублей от государства «большие парламентские партии», ни средства массовой информации. У них дел невпроворот. В баре избили рэпера, в эфире депутат набросился на оппонента с кулаками. Маршрутка врезалась в столб. Что-то сгорело, кто-то умер.

А в земле ещё остаются сотни тел. Людей, убитых не теми. На кого не выделяются гранты. Дальнейшая эксгумация остановлена, запрещена, не производится. Вплоть до особого разрешения.

Такие вот дела, уважаемые сограждане…

Автор: Николай Стариков
Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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5 коммент.»

  • 9592 8050
    Ирбис 6 ноября 2018 в 9:14 Ссылка Пометить
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    “Сегодня о жертвах прошедшего времени говорят только две категории наших граждан. Первая — это поисковики!”– это как всегда Ивановы, Петровы и Сидоровы! “Вторые — это те, кто делает на костях свой «гешефт».”–скажем мягко дети юристов, что бы не обвинили как обычно в антисемитизме. Но не это самое страшное а вот эти правильные слова! “Не видит и власть. Поэтому факт обнаружения этой страшной массовой могилы не получил должного отклика. Тихо все прошло. Подумаешь, могила жертв нацистов. Вот если бы могила жертв НКВД — другое дело. Вот если бы поляки в ней лежали, а то ведь лежат в могиле русские крестьяне. Простые бабы, старики и дети. Да солдаты замученные, красноармейцы пленные. Кому они сейчас интересны?”

    Ответить
  • 20472 13187
    Ликвидатор 6 ноября 2018 в 10:08 Ссылка Пометить
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    Виндзоры и США страшнее Хитлера. и намного. и ни какой фильм об этом не предупреждает.

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  • 4999 4268
    Леонид Петрович Плотников 6 ноября 2018 в 11:19 Ссылка Пометить
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    В наших “свободных” СМИ-ТВ строго соблюдаются неявная цензура. Это можно заметить, если проявить простое внимание и подключить мозги. К примеру вы никогда не увидите- не услышите обсуждение на такие темы:
    - пятая колонна – враги России;
    - сионизм – еврейский нацизм, идеология Израиля;
    - теория относительности Эйнштейна – задержала развитие науки физики на сто лет;
    - Сталин – Верховный Главнокомандующий в Великой Отечественной Войне;
    - Фиксированные цены в СССР на продукты и товары и их директивное ежегодное снижение в период 1948-1952гг;
    - Лесополосы на Украине и в средней полосе в приволжье – есть результат выполнения Великого Плана Преобразования природы, задуманного Сталиным;
    - и т. д.
    Думаю, многие найдут, что добавить к данному списку…

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    • 9601 8059
      Ирбис Леонид Петрович Плотников 6 ноября 2018 в 11:55 Ссылка Пометить
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      Где вы видели наши свободных” СМИ-ТВ? Это извините телявивив СМИ-ТВ! Это бессмысленный разговор. Мы живём в государстве, где титульная нация запрещена конституцией! Мы можем только поговорить и то пока!

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  • 3371 3028
    strelez 6 ноября 2018 в 11:59 Ссылка Пометить
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    К списку Л.П.Плотникова можно добавлять почти до бесконечности.
    Но то, что творится сейчас с Россией, русскими, государственной идеологией (её просто нет), с засильем семитов на всех уровнях, извращениями в СМИ – не лезет ни какие ворота.
    Приведённый эпизод лишь яркий пример глубины пропасти в которую мы ввергнуты.
    Что стоят откровения Грефа, Медведева (…денег нет…), двух зажравшихся баб – саратовской и свердловской, Чубайса, Коха, Хакамады и других черноглазых.
    Подобные откровения на форумах типа ЯП лишь клапан для сброса давления в головах некоторых умных, которых не смогли достать адепты Даллеса.
    Может пора и включать эти головы? Это не команда “в ружьё”, а призыв к разъяснительной работе среди окружения.
    На одних выборах меня старушка умилила: “А где тут за Ирочку Хакамаду?”
    А зачем Вам? Почему?
    Она такая умная!
    Пришлось отвести в сторонку и, в нарушение закона о выборах, провести беседу.
    Ой! А я и не знала!
    Посоветовал ей вспомнить Союз до меченого. Вспомнила.

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