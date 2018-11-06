Неправильные жертвы — если «виноват не Сталин»

Есть вещи, которые не могут, не должны подвергаться конъюнктуре. Иначе нас просто сложно называть людьми и вершиной эволюции. Ведь убийство — это всегда убийство, а смерть невинных есть всегда злодейство и преступление.

Но реальность — она другая.

Сегодня о жертвах прошедшего времени говорят только две категории наших граждан. Первая — это поисковики, люди, для которых слово «память» не пустое, а наполненное смыслом. Они поднимают погибших воинов, устанавливают их имена и помогают родственникам обрести память и останки родных.

Вторые — это те, кто делает на костях свой «гешефт». Кто готов заниматься этой темой только при одном условии: если смерть и расстрелы можно использовать в политических целях. Если их можно возложить на СССР, советскую власть и лично Иосифа Виссарионовича Сталина. В любом другом случае их не интересуют ни жертвы, ни палачи, ни вся история трагедии. Это «правозащитники». Это принцип действия «а-ля «Мемориал».

Есть ли «третья сила»?

Есть. Это равнодушные чиновники. Которым главное, чтобы у них не возникли проблемы и не появились, говоря новоязом, «незапланированные риски».

Вопиющим примером подобного поведения всех трех сторон стала ситуация в Рузском районе Московской области. Здесь, в 80 км от столицы, поисковики вскрыли массовое захоронение гражданских (в основном) лиц. Найдены останки 1052 человек. Но дело в том, что жертвы, захороненные под Рузой в урочище Воскресёнки, рядом с одноименной деревней, не интересны «Мемориалу». Неправильные это жертвы. А потому не хотят ими заниматься «грантоеды» и «совестливые правозащитники».

Дело в том, что на берегу Рузского водохранилища, примерно в 2 км от деревни Таблово, найдено крупное захоронение гражданских лиц времен Великой Отечественной войны. Найдены скелеты женщин, в том числе и беременных, детей, инвалидов, а также пленных советских солдат. Не интересны эти останки борцам «за нашу и вашу свободу» по одной простой причине — виновники их гибели бесспорны и ясны. Это гитлеровцы.

Немцы находились в этой местности всего около 3 месяцев (с 25 октября 1941 года по 17 января 1942 года), однако успели показать, чего можно достигнуть при плановом и аккуратном подходе к делу истребления людей.

«На нашу землю ворвались дикари — немецко-фашистские мерзавцы, — совершенно справедливо писали советские газеты в то время. — Кровавые следы оставляют после себя эти людоеды. Носители так называемой «новой культуры» разоряют семьи, убивают стариков, детей… Кровь стынет в жилах, на душе поднимается гнев, когда смотришь своими глазами на все зверства фашистов».

По ещё тем, советским данным, за 90 дней оккупации Рузского района «цивилизаторы», с коими нам предлагается сегодня «примириться», повесили, расстреляли и замучили другими им ведомыми способами массу мирных граждан. Не забывали истреблять немцы и пленных красноармейцев. Сжигали деревни — конечно, не только в Рузском районе. Разорили все, порушили, надругались. Пронеслись как ураган, страшный и беспощадный, и откатились на Запад.

Но не все зверства нацистов найдены и задокументированы по горячим следам. И вот поисковики вскрывают массовое захоронение убитых фашистами людей — сегодня, когда каждый демократ знает, что Сталин равен Гитлеру, а то и его хуже, «так как убивал своих, а Гитлер — чужих».

Что надо сделать, раз нашли могилу жертв гитлеризма?

Показать по ТВ, захоронить с почестями. Молодым показать и рассказать. Ведь сегодня важный и страшный фильм «Обыкновенный фашизм» им не показывают. А зря. Шок и ужас — я помню свои ощущения от его просмотра. Волосы, что называется, дыбом. Но зато прививка на всю жизнь.

А им не показывали этого. А в Интернете много разных точек зрения. И зачастую побеждает та, на которую денег выделили больше. Наглядный пример — ситуация на Украине и нацбатальоны, составленные из молодых нацистов. Причем идейных!

А какова реакция на нахождение подобного захоронения в современной нам нашей стране?

Совестливые правозащитники, понятное дело, молчат. Гранты им выделили на разоблачение «зверств Сталина». На худой конец — на оплакивание жертв советской власти. А тут убивали нацисты — нестыковочка. Молчат. Не видят.

Не видит и власть. Поэтому факт обнаружения этой страшной массовой могилы не получил должного отклика. Тихо все прошло. Подумаешь, могила жертв нацистов. Вот если бы могила жертв НКВД — другое дело. Вот если бы поляки в ней лежали, а то ведь лежат в могиле русские крестьяне. Простые бабы, старики и дети. Да солдаты замученные, красноармейцы пленные. Кому они сейчас интересны?

Вот это и есть самое страшное.

Единственный человек, который оказал помощь в организации достойного упокоения останков, — глава сельского поселения Волковское Владимир Валентинович Пинте, дай бог ему здоровья! Перезахоронение потревоженных останков состоялось в символический день 22 июня 2018 года.

Все обращения к властям более высокого уровня со стороны поисковиков не дали никакого результата! Не откликнулись ни получающие миллиарды рублей от государства «большие парламентские партии», ни средства массовой информации. У них дел невпроворот. В баре избили рэпера, в эфире депутат набросился на оппонента с кулаками. Маршрутка врезалась в столб. Что-то сгорело, кто-то умер.

А в земле ещё остаются сотни тел. Людей, убитых не теми. На кого не выделяются гранты. Дальнейшая эксгумация остановлена, запрещена, не производится. Вплоть до особого разрешения.

Такие вот дела, уважаемые сограждане…

Источник: nstarikov.ru