НЕФАКТ. Выпуск № 110

21 августа 1942 года немцы водрузили флаг со свастикой на вершине Эльбруса. Сделав это, генералы рассчитывали на щедрую похвалу Гитлера. Но реакция фюрера оказалась прямо противоположной – он был в ярости. Можно предположить, что Гитлер не хотел привлекать лишнее внимание советской стороны. Ведь на Эльбрусе проходила секретная немецкая операция. Каждый день жители Приэльбрусья видели, как прямо в горах садятся немецкие разведывательные самолеты. Но что они там делали?

Программа «НЕ ФАКТ!» отправляется на высочайшую точку Европы, чтобы выяснить: существовал ли тайный немецкий аэродром на самом деле? Что искала на Эльбрусе Аненербе – секретная организация Третьего Рейха? И зачем Гитлеру был нужен Кавказ?



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Источник: www.youtube.com