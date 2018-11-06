Курс СЕМЕЙНЫЙ ЛАД

Русские традиции построения семью отличаются от западных, которые навязываются нашему обществу. Поэтому в России много разводов и абортов. Мы забыли свои истинные устои, свои традиции и потеряли свою национальную самобытность.

Как должна быть устроена русская семья – расскажет курс “Cемейный лад” Института Русского Языка “Ясна”

http://yasna.center/family/



Этот курс:

— помогает найти верные ориентиры, осознать своё предназначение в жизни

— раскрыть в себе личностные человеческие качества

— помогает понять роль мужчины и женщины в семье

— даёт понимание, как строить личное счастье и найти вторую половинку

Вы узнаете:

— что означает традиционный семейный уклад

— что есть истинные ценности в наших народных традициях

— в чём наша сила и наше преимущество над западом

— чем грозит нарушение генетического кода нашего народа

— какая лежит ответственность на мужчине и на женщине, на детях и на Отечестве

Поймёте:

— почему мужчины и женщины разные по природе

— что нужно русскому мужчине и русской женщине

— чем крепок мужчина и в чём счастье женщины

— как правильно взаимодействовать и понимать друг друга

— как выбирать спутника жизни

— как воспитывать детей, каковы различия в воспитании мальчиков и девочек

— откуда появляется желание быть мужчиной или женщиной, и какая роль в семье у каждого из них

— почему мужчина — глава семьи, а женщина — хранительница очага, и что это значит

— почему семьи были многодетны, и к чему привёл внедрённый лозунг: «Зачем плодить нищету?»

— как построить ладные гармоничные отношения, и прожить в союзе счастливую жизнь

Источник: www.youtube.com