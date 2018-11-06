Курс СЕМЕЙНЫЙ ЛАД
Русские традиции построения семью отличаются от западных, которые навязываются нашему обществу. Поэтому в России много разводов и абортов. Мы забыли свои истинные устои, свои традиции и потеряли свою национальную самобытность.
Как должна быть устроена русская семья – расскажет курс “Cемейный лад” Института Русского Языка “Ясна”
http://yasna.center/family/
Этот курс:
— помогает найти верные ориентиры, осознать своё предназначение в жизни
— раскрыть в себе личностные человеческие качества
— помогает понять роль мужчины и женщины в семье
— даёт понимание, как строить личное счастье и найти вторую половинку
Вы узнаете:
— что означает традиционный семейный уклад
— что есть истинные ценности в наших народных традициях
— в чём наша сила и наше преимущество над западом
— чем грозит нарушение генетического кода нашего народа
— какая лежит ответственность на мужчине и на женщине, на детях и на Отечестве
Поймёте:
— почему мужчины и женщины разные по природе
— что нужно русскому мужчине и русской женщине
— чем крепок мужчина и в чём счастье женщины
— как правильно взаимодействовать и понимать друг друга
— как выбирать спутника жизни
— как воспитывать детей, каковы различия в воспитании мальчиков и девочек
— откуда появляется желание быть мужчиной или женщиной, и какая роль в семье у каждого из них
— почему мужчина — глава семьи, а женщина — хранительница очага, и что это значит
— почему семьи были многодетны, и к чему привёл внедрённый лозунг: «Зачем плодить нищету?»
— как построить ладные гармоничные отношения, и прожить в союзе счастливую жизнь
Источник: www.youtube.com
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Семья –
1) основная ячейка Ведического общества. ”Семь”-”Я”. Состоит из семи колен: прадед, дед, отец, я, сын, внук, правнук. Вся семья должна жить вместе, ибо нуждается друг в друге: пожилым нужна материальная опека и возможность передать потомкам свой жизненный опыт и трудовые навыки; хозяину нужно трудиться, чтобы прокормить семью, и потому ему нужно, чтобы кто-то присматривал за его детьми; дети нуждаются в заботе любящего родича и в воспитании бывалым и знающим человеком..
2) от “семя”.