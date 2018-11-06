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Как обустроить Россию

20:16. 6 ноября 2018 Просмотров - 97 2 коммент. Опубликовал:

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Советский и российский государственный и политический деятель, публицист, сторонник объединения всех национально-патриотических и общественно направленных сил, инициатор и организатор публичных переговоров между КПРФ и ПДС НПСР с целью выработки единой платформы и выдвижения единого кандидата в Президенты России
 

Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 1528 964
    ФЕДОР ЗИМИН 6 ноября 2018 в 22:05 Ссылка Пометить
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    Согласен с Болдыревым! Искусственное расширение мегагородов не допустимо!

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  • 1941 1513
    Juryi 6 ноября 2018 в 22:13 Ссылка Пометить
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    Не поставил “1+1+1+1″ только потому, что не смотрел.

    Но заголовок сразу показал пальцем на корни мыслей
    (помните К.Пруткова “Зри в корень !”)
    этого “Советский и российский государственный и политический
    деятель, публицист, сторонник объединения …
    с целью … выдвижения единого кандидата в Президенты России” >>

    >> «Как нам обустро́ить Росси́ю» — публицистическое эссе А.Солженицына,
    который призывал америкосов сбросить атомную бомбу на Россию !!

    Как вам деятель – кандидат ? Далеко пойдет по стопам ?!

    J UDOV

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