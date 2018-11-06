Как обустроить Россию

Советский и российский государственный и политический деятель, публицист, сторонник объединения всех национально-патриотических и общественно направленных сил, инициатор и организатор публичных переговоров между КПРФ и ПДС НПСР с целью выработки единой платформы и выдвижения единого кандидата в Президенты России

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