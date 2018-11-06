Как обустроить Россию
20:16. 6 ноября 2018 Просмотров - 97 2 коммент. Опубликовал: Серый
Советский и российский государственный и политический деятель, публицист, сторонник объединения всех национально-патриотических и общественно направленных сил, инициатор и организатор публичных переговоров между КПРФ и ПДС НПСР с целью выработки единой платформы и выдвижения единого кандидата в Президенты России
Источник: www.youtube.com
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Согласен с Болдыревым! Искусственное расширение мегагородов не допустимо!
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Не поставил “1+1+1+1″ только потому, что не смотрел.
Но заголовок сразу показал пальцем на корни мыслей
(помните К.Пруткова “Зри в корень !”)
этого “Советский и российский государственный и политический
деятель, публицист, сторонник объединения …
с целью … выдвижения единого кандидата в Президенты России” >>
>> «Как нам обустро́ить Росси́ю» — публицистическое эссе А.Солженицына,
который призывал америкосов сбросить атомную бомбу на Россию !!
Как вам деятель – кандидат ? Далеко пойдет по стопам ?!
J UDOV