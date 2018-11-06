«ИнфоСпецназ». Тайные пружины ликвидации масонского заговора в России в 1917 году
20:23. 6 ноября 2018 Просмотров - 178 Один комментарий Опубликовал: brahman
Кто устроил в России февральский переворот 1917 года?
Заметим, что реконструкция событий того года у Пыжикова и Панарина в целом совпадают. Хотя профессии этих людей различны: первый – историк, второй – разведчик.
Заметим, что реконструкция событий того года у Пыжикова и Панарина в целом совпадают. Хотя профессии этих людей различны: первый – историк, второй – разведчик.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Наш уважаемый Брахман довольно интересную мою публикацию перенёс в раздел Вселенская несправедливость.
Публикация называется “Гениальный вождь”
https://pandoraopen.ru/2018-11-06/genialnyj-vozhd/
С уважением Пётр!