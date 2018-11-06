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«ИнфоСпецназ». Тайные пружины ликвидации масонского заговора в России в 1917 году

20:23. 6 ноября 2018 Просмотров - 178 Один комментарий Опубликовал:
Кто устроил в России февральский переворот 1917 года?

Заметим, что реконструкция событий того года у Пыжикова и Панарина в целом совпадают. Хотя профессии этих людей различны: первый – историк, второй – разведчик.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: большевик, великобритания англия, власть, заговор, Запад, информационная, Ленин, либералы, масоны, панарин, правительство, революция, Россия, сталин, троцкий, Франция, царизм
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