Источник: gala-gala15.livejournal.com

Европа продолжает радовать обновленными евроценностями, нам остается только завистливо вздыхать о недоступности прелестей безвизового ими любования и наслаждаться картинками и репортажами, подобными тому, что ниже, поскольку в массы новые веяния ещё не проникли и обычным нашим туристам на улицах этого пока не увидеть.



Однако — лиха беда начало, когда-то женщины, вышедшие в свет в брюках — тоже шокировали публику, сейчас же увидеть девушку в платье, скорее удача, так что — у мужской юбки и каблуков — большое будущее, смотрите и учитесь, старомодные российские мужчины…

Килт и культ: зачем европейские дизайнеры одевают мужчин в юбки

РИА — 12.07.17 Что женщине одежда, то мужчине — средство борьбы с несправедливостью. В прошлом месяце 30 школьников академии в британском Девлине пришли на занятия в юбках. Таким экстравагантным способом ученики выразили протест против запрета носить шорты в тридцатиградусную жару.

Незадолго до этого инцидента в другой части Великобритании офисный работник Джоуи Бардж и вовсе пришел на работу в платье. Этот демарш также стал ответом на запрет руководства компании носить шорты.

Не только англичане увидели в женской одежде спасение от жары и деспотизма начальства. По другую сторону Ла-Манша, во французском Нанте, водители автобусов вышли на работу в юбках в качестве забастовки. Практически в это же время в Париже проходила мужская Неделя моды, где ведущие дизайнеры от Dior до Alexander McQueen, как сговорившись, поддержали этот стихийный флешмоб и представили коллекции, в которых практически отсутствуют гендерные признаки.

© AP Photo / Francois Mori

Показ мужской коллекции Thom Browne весна/лето 2018 в Париже

Попытки модной индустрии переодеть мужчин в женскую одежду начались не вчера.

Юношу поддержал рэпер Young Thug, который появился на обложке сольного альбома в платье от итальянского дизайнера Алессандро Тринконе, заявив, что женская одежда «сидит гораздо лучше, как на рок-звезде». Ходить в просторных балахонах не гнушается и известный модник Канье Уэст.

Тем не менее прописать массово юбку в мужском гардеробе до сих пор не удалось, а значит, дизайнеры в этом сезоне идут на риск, предлагая сильной половине человечества выбор между платьями-пальто, удлиненными худи и басками. В погоне за разрушением очередного стереотипа и завоеванием нового сегмента рынка визионеры от моды, кажется, забыли, что даже храбрые сердцем шотландцы не носят килт в школу и на работу.

И характерный коммент читателя под материалом РИА —

Андрей Федотов

Идорасы потому что… И всех остальных хотят такими сделать. Дети пророка их вовсю уже вместо осликов пользуют — к обоюдному удовольствию… ;-)

300 лет Россия восхищалась Европой, её развитием и культурой — вот только похожа выродилась в итоге Европа в то самое, что я выше и описал — и её пора по периметру забором огораживать — чтобы эту заразу хотя бы там локализовать…

12.07.2017

Все происходит постепенно, не враз, вот только последние несколько лет развития мужской моды:

Смотрите, это 2013, Дольче Габбана, ещё на грани приличий, хоть уже и с нехорошим душком —

Это 2015, симпатичные парни-модели в обновках, последние модные тенденции в мире высокой моды, вот она суровая мужская мода —

Это 2016-17, на каждый день, подиум и городская мода —

Вот модные тенденции в мужской одежде на нынешние лето-осень, 2017 —

А вот это тренд на 2018, для тех мужчин-ретроградов и консерваторов, кто пока не готов встать на каблуки и напялить платье, компромиссный вариант постепенного лишения мужественности —

И, если вы думаете, что это бесплодные теоретические изыски дизайнеров, то вот вам подсмотренные на улицах картинки —

А вот и рискующий стать классическим элегантный стиль мужского делового костюма на сезон 2018

Так зачем Европа одевает мужчин в юбки и ставит на каблуки?

И да, аргумент — «мы не видели этого во время вояжей по Европе и в офисах наших европейских партнеров» — не работает.

Женские брюки когда-то тоже были новостью и вызовом общественному вкусу, совсем недавно, кстати, по историческим меркам.

Между прочим, в той же Франции вплоть до 2013 г. по законодательству нельзя было носить брюки. Такой закон был принят ещё 200 лет назад и из-за нерасторопности чиновников его никак не могли отменить, конечно, на деле в последние десятилетия никто за ношение брюк не был наказан, однако официальная его отмена произошла только сейчас.

Формулировкой для отмены закона стала «несовместимость с принципами равенства мужчин и женщин»…

Так отчего же мужчинам не начать носить юбки и каблуки столь же массово, сколь женщинам — брюки? Мы ведь стремимся в Европу душой и телом, нам же дороги истинные евроценности?

Источник: nstarikov.ru