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Евроценности — новая мужская мода 2017-18 гг. Зачем Европа одевает мужчин в юбки и ставит на каблуки?

19:04. 6 ноября 2018 Просмотров - 0 4 коммент. Опубликовал:

Источник: gala-gala15.livejournal.com
Европа продолжает радовать обновленными евроценностями, нам остается только завистливо вздыхать о недоступности прелестей безвизового ими любования и наслаждаться картинками и репортажами, подобными тому, что ниже, поскольку в массы новые веяния ещё не проникли и обычным нашим туристам на улицах этого пока не увидеть.

Однако — лиха беда начало, когда-то женщины, вышедшие в свет в брюках — тоже шокировали публику, сейчас же увидеть девушку в платье, скорее удача, так что — у мужской юбки и каблуков — большое будущее, смотрите и учитесь, старомодные российские мужчины…

Килт и культ: зачем европейские дизайнеры одевают мужчин в юбки
РИА — 12.07.17 Что женщине одежда, то мужчине — средство борьбы с несправедливостью. В прошлом месяце 30 школьников академии в британском Девлине пришли на занятия в юбках. Таким экстравагантным способом ученики выразили протест против запрета носить шорты в тридцатиградусную жару.
Незадолго до этого инцидента в другой части Великобритании офисный работник Джоуи Бардж и вовсе пришел на работу в платье. Этот демарш также стал ответом на запрет руководства компании носить шорты.
Не только англичане увидели в женской одежде спасение от жары и деспотизма начальства. По другую сторону Ла-Манша, во французском Нанте, водители автобусов вышли на работу в юбках в качестве забастовки. Практически в это же время в Париже проходила мужская Неделя моды, где ведущие дизайнеры от Dior до Alexander McQueen, как сговорившись, поддержали этот стихийный флешмоб и представили коллекции, в которых практически отсутствуют гендерные признаки.

© AP Photo / Francois Mori
Показ мужской коллекции Thom Browne весна/лето 2018 в Париже

Попытки модной индустрии переодеть мужчин в женскую одежду начались не вчера.

Юношу поддержал рэпер Young Thug, который появился на обложке сольного альбома в платье от итальянского дизайнера Алессандро Тринконе, заявив, что женская одежда «сидит гораздо лучше, как на рок-звезде». Ходить в просторных балахонах не гнушается и известный модник Канье Уэст.
Тем не менее прописать массово юбку в мужском гардеробе до сих пор не удалось, а значит, дизайнеры в этом сезоне идут на риск, предлагая сильной половине человечества выбор между платьями-пальто, удлиненными худи и басками. В погоне за разрушением очередного стереотипа и завоеванием нового сегмента рынка визионеры от моды, кажется, забыли, что даже храбрые сердцем шотландцы не носят килт в школу и на работу.

И характерный коммент читателя под материалом РИА —
Андрей Федотов
Идорасы потому что… И всех остальных хотят такими сделать. Дети пророка их вовсю уже вместо осликов пользуют — к обоюдному удовольствию… ;-)
300 лет Россия восхищалась Европой, её развитием и культурой — вот только похожа выродилась в итоге Европа в то самое, что я выше и описал — и её пора по периметру забором огораживать — чтобы эту заразу хотя бы там локализовать…
12.07.2017

Все происходит постепенно, не враз, вот только последние несколько лет развития мужской моды:
Смотрите, это 2013, Дольче Габбана, ещё на грани приличий, хоть уже и с нехорошим душком —

Это 2015, симпатичные парни-модели в обновках, последние модные тенденции в мире высокой моды, вот она суровая мужская мода —

Это 2016-17, на каждый день, подиум и городская мода —

Вот модные тенденции в мужской одежде на нынешние лето-осень, 2017 —

А вот это тренд на 2018, для тех мужчин-ретроградов и консерваторов, кто пока не готов встать на каблуки и напялить платье, компромиссный вариант постепенного лишения мужественности —

И, если вы думаете, что это бесплодные теоретические изыски дизайнеров, то вот вам подсмотренные на улицах картинки —

А вот и рискующий стать классическим элегантный стиль мужского делового костюма на сезон 2018

Так зачем Европа одевает мужчин в юбки и ставит на каблуки?
И да, аргумент — «мы не видели этого во время вояжей по Европе и в офисах наших европейских партнеров» — не работает.
Женские брюки когда-то тоже были новостью и вызовом общественному вкусу, совсем недавно, кстати, по историческим меркам.

Между прочим, в той же Франции вплоть до 2013 г. по законодательству нельзя было носить брюки. Такой закон был принят ещё 200 лет назад и из-за нерасторопности чиновников его никак не могли отменить, конечно, на деле в последние десятилетия никто за ношение брюк не был наказан, однако официальная его отмена произошла только сейчас.
Формулировкой для отмены закона стала «несовместимость с принципами равенства мужчин и женщин»…
Так отчего же мужчинам не начать носить юбки и каблуки столь же массово, сколь женщинам — брюки? Мы ведь стремимся в Европу душой и телом, нам же дороги истинные евроценности?

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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4 коммент.»

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    gorky-ark 6 ноября 2018 в 19:12 Ссылка Пометить
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    Мужчины кончились. Женщины тоже. Осталось одно ОНО

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  • 20243 9889
    Ursus 6 ноября 2018 в 20:28 Ссылка Пометить
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    На счет каблуков не согласен. В РФ тоже есть один мужичек, всё время только на них.

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  • 26549 16275
    Серый 6 ноября 2018 в 20:36 Ссылка Пометить
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    Ну и хрен с ними. В чём хотят, в том пусть и ходят. Это их дело .
    Наше дело – с пенсией всю страну нагнули …. Обладатели штанов только промычали что-то нечленообразное.
    В Кемерово – на выборах губернатора , избрали бывшего зама Тулеева. Т.е. тех, кто вместе с Тулеевым ответственен за “Зимнюю вишню”. Тех, кто сжёг у кемеровчан детей, опять выбирают во власть. Уму непостижимо … Зато все в штанах.
    Когда во Франции хотели изменить трудовое зак-во в угоду работодателям, французы блокировали НПЗ.
    Пенсионная реформа привела к отставке правительства Саркози и опять же , блокаде НПЗ. Но, бля.. , что с них взять. У них в юбках на подиумах высокой моды. Козлы вообщем.
    А вот у нас.. Хоть и в штанах (уже не козлы) . Но стадо … имеют, как хотят, только мемекают .

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  • 1933 1719
    жора шапов 6 ноября 2018 в 21:15 Ссылка Пометить
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    Кали-Юга , судари и сударыни.

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