Десять фотографий. Маргарита Симоньян

В гостях у Арины Шараповой – одна из самых влиятельных женщин мира, журналист и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.



Свои первые репортажи она делала под пулями, во время чеченского конфликта, а режиссер прямо в кадре прикрывал ее спину бронежилетом. Ее карьера головокружительна: за каких-то пять лет юная журналистка, вчерашняя студентка из провинциального Краснодара стала руководителем гигантской медиа-империи, известной на весь мир. Как ей удается при такой колоссальной занятости писать сценарии для сериалов, издавать книги, профессионально готовить, выкладывая в сеть рецепты собственного сочинения, ещё и воспитывать двух малышей? Какой характер надо иметь, чтобы на суровой мужской работе, под прицелом критиков, которые отслеживают буквально каждый шаг, оставаться искренней, непосредственной, ироничной, сексуальной – настоящей женщиной, любящей и любимой? Секреты самой информированной женщины страны Маргариты Симоньян в программе «Десять фотографий».





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Источник: www.youtube.com