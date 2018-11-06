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Десять фотографий. Маргарита Симоньян

20:33. 6 ноября 2018 Просмотров - 158 3 коммент. Опубликовал:

В гостях у Арины Шараповой – одна из самых влиятельных женщин мира, журналист и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Свои первые репортажи она делала под пулями, во время чеченского конфликта, а режиссер прямо в кадре прикрывал ее спину бронежилетом. Ее карьера головокружительна: за каких-то пять лет юная журналистка, вчерашняя студентка из провинциального Краснодара стала руководителем гигантской медиа-империи, известной на весь мир. Как ей удается при такой колоссальной занятости писать сценарии для сериалов, издавать книги, профессионально готовить, выкладывая в сеть рецепты собственного сочинения, ещё и воспитывать двух малышей? Какой характер надо иметь, чтобы на суровой мужской работе, под прицелом критиков, которые отслеживают буквально каждый шаг, оставаться искренней, непосредственной, ироничной, сексуальной – настоящей женщиной, любящей и любимой? Секреты самой информированной женщины страны Маргариты Симоньян в программе «Десять фотографий».


Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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3 коммент.»

  • 20243 9889
    Ursus 6 ноября 2018 в 20:57 Ссылка Пометить
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    Молодец. Будут ли репосты с других федеральных каналов?
    Уже никто ничего не прячет. Соловьев, киселев, стариков, РИА ФАН, симоньян – это коллеги по цеху репостера этой и других заметок. Разный уровень и целевые группы, а суть одна. Пиар поддержка.
    Не знаю, исход всего этого не очевиден. Симонян свалит, а мелкие агитаторы и репостеры что будут делать? Переобуваться?

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  • 821 509
    PIOTR 6 ноября 2018 в 21:25 Ссылка Пометить
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    Наш уважаемый Брахман довольно интересную мою публикацию перенёс в раздел Вселенская несправедливость.
    Публикация называется “Гениальный вождь”

    https://pandoraopen.ru/2018-11-06/genialnyj-vozhd/

    С уважением Пётр!

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  • 13743 11839
    Вячеслав 6 ноября 2018 в 21:44 Ссылка Пометить
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    Эта – штучка та ещё… Маргари́та Симо́новна Симонья́н ( 6 апреля 1980, Краснодар, Краснодарский край, РСФСР, СССР) — российская журналистка, главный редактор телеканала « Russia Today».
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    (Маргарита Симоньян)

    Маргарита Симоньян: Я весь ваш русский народ на лаваше вертела! http://via-midgard.info/news/in_russia/margarita-simonyan-ya-ves-vash-russkij-narod-na.htm

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