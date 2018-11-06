Десять фотографий. Маргарита Симоньян
В гостях у Арины Шараповой – одна из самых влиятельных женщин мира, журналист и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.
Свои первые репортажи она делала под пулями, во время чеченского конфликта, а режиссер прямо в кадре прикрывал ее спину бронежилетом. Ее карьера головокружительна: за каких-то пять лет юная журналистка, вчерашняя студентка из провинциального Краснодара стала руководителем гигантской медиа-империи, известной на весь мир. Как ей удается при такой колоссальной занятости писать сценарии для сериалов, издавать книги, профессионально готовить, выкладывая в сеть рецепты собственного сочинения, ещё и воспитывать двух малышей? Какой характер надо иметь, чтобы на суровой мужской работе, под прицелом критиков, которые отслеживают буквально каждый шаг, оставаться искренней, непосредственной, ироничной, сексуальной – настоящей женщиной, любящей и любимой? Секреты самой информированной женщины страны Маргариты Симоньян в программе «Десять фотографий».
Подробности на http://tvzvezda.ru
Источник: www.youtube.com
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Молодец. Будут ли репосты с других федеральных каналов?
Уже никто ничего не прячет. Соловьев, киселев, стариков, РИА ФАН, симоньян – это коллеги по цеху репостера этой и других заметок. Разный уровень и целевые группы, а суть одна. Пиар поддержка.
Не знаю, исход всего этого не очевиден. Симонян свалит, а мелкие агитаторы и репостеры что будут делать? Переобуваться?
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Наш уважаемый Брахман довольно интересную мою публикацию перенёс в раздел Вселенская несправедливость.
Публикация называется “Гениальный вождь”
https://pandoraopen.ru/2018-11-06/genialnyj-vozhd/
С уважением Пётр!
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Эта – штучка та ещё… Маргари́та Симо́новна Симонья́н ( 6 апреля 1980, Краснодар, Краснодарский край, РСФСР, СССР) — российская журналистка, главный редактор телеканала « Russia Today».
Ведёт кулинарную колонку в журнале «Русский пионер». Член Общественной палаты Российской Федерации третьего состава (2010—2012 год). Член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве…
С января по март 2012 года являлась членом «Народного штаба» (по Москве) кандидата в президенты Владимира Путина.
Окончила школу № 36 с углубленным изучением иностранных языков в Краснодаре. В десятом классе для совершенствования английского языка была отправлена по обмену в Нью-Гемпшир, США.
Окончила школу телевизионного мастерства Владимира Познера.
«Но вы же понимаете, что на любых свободных выборах у нас победят фашисты, которые нас с вами с удовольствием повесят». https://www.kommersant.ru/doc/1836628
(Маргарита Симоньян)
Маргарита Симоньян: Я весь ваш русский народ на лаваше вертела! http://via-midgard.info/news/in_russia/margarita-simonyan-ya-ves-vash-russkij-narod-na.htm