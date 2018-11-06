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Д – дипломатическая история

15:26. 6 ноября 2018 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:


Памятная монета выпущенная в память о переговорах Трампа и Путина в Хельсински летом этого года.
Предлагается в виде сувенира на сайте Белого Дома.


Как не трудно заметить, ошибки могут прокрасться даже на подобную продукцию. Это к вопросу о смешных русских надписях в американских фильмах.

PS. Касательно следующей встречи, которая должна была состояться в Париже и где должен был обсуждаться договор по РСМД, то под формальным предлогом она была фактически отменена. Макрон заявил, что мол он попросил не проводить полноценную встречу, чтобы не затмевать другие мероприятия, хотя казалось бы, что может быть важнее судьбы договора по РСМД. Скорее это формальный повод, а причины для отмены кроются в существующих системных противоречиях в отношениях Вашингтона и Москвы. Видимо возникли сомнения в продуктивности такой встречи и ее решили отложить, а Макрон с видом важного человека (которым он хочет казаться) взял все на себя. Так что полноценное продолжение посиделок в Хельсинки (после которых демократическая и либеральная пресса почти месяц тушила пятую точку) скорее всего мы увидим несколько позже. К тому времени возможно и русский язык подтянут.
Ну а подобная монета с ошибками безусловно станет нумизматическим раритетом и объектом интереса коллекционеров.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: девочки-дизайнеры, клюква, нумизматика, Путин, Россия, США, Трамп, финляндия, хельсинки, юмор
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