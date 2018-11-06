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Что нужно сделать, чтобы спасти государство от коррупции …..

20:17. 6 ноября 2018 Просмотров - 104 Один комментарий Опубликовал:

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За последние три года, по официальным данным, ущерб России от коррупционных преступлений составил 148 миллиардов рублей.

 

К концу нынешнего года по традиции будут произведены новые статистические подсчеты, где названная цифра, без сомнения, увеличится еще на несколько десятков миллиардов

.Общий объем рынка коррупционных услуг, откатов и взяток в нашей стране оценивается в 300 миллиардов, притом не рублей, а долларов.

Правоохранителям удается перехватить лишь небольшую часть этого гигантского потока.

Но даже и имеющийся размер «улова» поражает масштабами.

По данным председателя Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилла Кабанова, за 2017 год компетентные органы зафиксировали передачу взяток на 6,7 миллиардов рублей.

Вопрос о том, способна ли Россия победить коррупцию, задавался уже десятки раз.

Можно ли сделать это без введения военной диктатуры и провозглашения эпохи массовых расстрелов на стадионах?

На наш взгляд, да.

Для этого нужно лишь иметь политическую волю и использовать технологии, уже отточенные в других странах.

Потемкинские деревни на международном уровне

В дискуссиях о борьбе с нечистыми на руку силовиками и чиновниками неизбежно упоминается 20-я статья Конвенции ООН по борьбе с коррупцией (UNCAC), необходимость ратификации которой вызывает ожесточенные споры.

 Попробуем разобраться подробнее, что это за статья и чем она для нас вредна или полезна.

К Конвенции Россия присоединилась в декабре 2003-го, через два месяца после принятия документа на 58-й сессии Генассамблеи ООН.

В марте 2006-го документ был ратифицирован, в результате чего наша страна формально стала полноценным участником соглашения.

Однако дьявол, как мы помним, всегда в деталях.

Ратифицируя Конвенцию, Москва заявила, что не станет выполнять обязательства по нескольким статьям.

В частности, были упомянуты ст. 20– «Незаконное обогащение», ст. 26 – «Ответственность юридических лиц», ст. 54 – «Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации», ст. 57 – «Возвращение активов и распоряжение ими».

Иными словами, спор о необходимости ратификации 20-й статьи – это дискуссия о верхушке айсберга.

В общем и целом отечественная элита вывела Россию из-под действия самых опасных и неудобных для себя пунктов соглашения.

Оно и логично: не для того же покупались виллы на Лазурном берегу, австрийские шале и лондонские особняки, нажитые непосильным трудом, чтобы власти Франции, Австрии или Великобритании могли по запросу из Москвы конфисковать недвижимость и отправить на аукцион, а вырученные деньги вернуть в холодную северную страну.

Страсти по 20-й статьеОсобенно неприятной для «успешно вписавшихся в рынок» российских менеджеров оказалась бы ратификация 20-й статьи UNCAC.

«При условии соблюдения своей Конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать,» – говорится в тексте документа.

Переводя с юридического на человеческий, данный пункт соглашения вводит презумпцию виновности (!) для всех должностных лиц, которые не в состоянии внятно указать свои законные источники обогащения.

Позиция противников 20-й статьи опирается на несколько аргументов.

Во-первых, заявляют они, все необходимые составы преступлений в российском законодательстве уже прописаны, и больше никаких дополнительных мер принимать не надо.

К этому, в частности, сводится официальная позиция Минюста. По мнению ведомства, Россия не отказалась исполнять вышеперечисленные статьи, а лишь выбрала свой «особый путь» их реализации.

Другое возражение связано с тем, что в российском УК отсутствует такое понятие, как «незаконное обогащение».

В декабре 2010-го депутаты Госдумы от КПРФ попытались восполнить этот пробел, подготовив законопроект о введении соответствующего состава преступления в УК.

Однако на дыбы встал Верховный суд.

 В мае 2011 года им были опубликованы возражения против ратификации 20-й статьи, главным из которых стало то, что в российской Конституции закреплен принцип презумпции невиновности, а потому чиновника нельзя считать виновным до тех пор, пока не доказано обратное.

Также судьи выступили против конфискации имущества как вида уголовного наказания и высказались против самого понятия «незаконное обогащение», каковое, по их мнению, является результатом совершения должностных преступлений.

При этом Верховный суд не особенно заинтересовало то, что обнаружить, а тем более доказать должностные преступления в большинстве случаев крайне непросто, а вот их результаты в виде роскошных машин, элитной недвижимости и свадеб за пару миллионов долларов, напротив, практически невозможно скрыть.

В последующие годы вопрос о полноценном присоединении к UNCAC поднимался еще несколько раз и в каждом случае откладывался в дальний ящик.

Тем не менее, если коррупция не приведет Россию к гибели, Москве рано или поздно придется взяться за ум и начать пользоваться всеми инструментами, которые дает ей Конвенция.

К слову, весьма примечательно, что никто и никогда Россию всерьез не критикует за отказ ратифицировать этот документ в полном объеме.

Нашу страну поливают грязью по другим, зачастую надуманным поводам: за сбитый украинцами «Боинг», вмешательство в американские выборы, мельдоний в моче спортсменов, наконец, за «отравление» Скрипалей.

Только не за отказ всерьез бороться с коррупцией.

И этому есть простое объяснение: коррупция разъедает российскую экономику, делая нашу страну слабее.

 А сильная Россия, как известно, никому в мире не нужна и не выгодна.

Тем более никому неохота возвращать украденные у нас деньги.

Закон о крипсах и бладсах

Впрочем, взять под контроль доходы и расходы должностных лиц – это даже не половина дела. В лучшем случае треть.

Всем нам отлично известно, что российские министры, губернаторы, верхушка силовых структур и прочие небожители – в массе своей люди небогатые.

Взгляните на их декларации: у кого указан завалящий гараж, у кого – скромный отечественный автомобильчик, а то и вовсе прицеп к «Москвичу»...

Ни тебе яхт, ни зарубежных апартаментов.

Другое дело – дети, супруги и родители депутатов и чиновников.

Среди них поразительно много гениальных бизнесменов, талантливых финансистов и юных (а иногда и пожилых) дарований в самых разных областях.

Как и когда успели 18-летний отпрыск или племянница губернатора заработать на собственный агрохолдинг и пару фабрик?

Однако доказать, что активы, номинально принадлежащие таким золотым мальчикам и девочкам, – папины, крайне сложно.

Тем не менее в мировой практике есть эффективный инструмент для решения этой проблемы.

Это американский «Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях».

Да-да, речь о том самом RICO, или «законе о крипсах и бладсах», монолог о котором столь эффектно прозвучал из уст героини «Трех билбордов».

Упомянутый документ предписывает считать преступником любого члена семьи или представителя организованной группы, уличенной в совершении преступлений.

 «Если ты с ними повязан, вступил в банду, и в соседнем квартале один из братанов стреляет в кого-то или пыряет ножом, то даже если ты просто стоял за углом и занимался своими делами, по новому закону ты тоже виновен», – справедливо подчеркнула Милдред Хейс.

Закон принимался с целью разгромить этнические банды, а потому писался жестко и с большим запасом прочности.

Прелесть RICO в том, что он позволяет привлекать к ответственности не только тех, кто совершает преступления, но и тех, кто имеет от них выгоду, и даже тех, кто знал о готовящихся злодеяниях или махинациях и не сообщил об этом.

Такой подход к ответственности позволяет распутывать самые запутанные мафиозные клубки.

Прими Россия аналог такого закона — и наша экономика за считанные несколько лет очистилась бы от «безумно талантливых» родичей депутатов, чиновников и силовиков.

Азиатская терапия

Проблема коррупции в России исторически воспринимается через призму борьбы.

И официальная риторика, и общественное сознание рисуют коррупционера как некоего противника, с которым нужно сражаться.

Между тем по сути своей коррупция скорее похожа на онкологическое заболевание, чем на вторжение неприятеля.

А потому требует не столько ярости и напора, сколько грамотного подхода и настойчивости.

Об этом, в частности, свидетельствует опыт азиатских стран, многие из которых вполне успешно изживают «конфуцианскую традицию», частью которой еще недавно считалось взяточничество.

Примеры Китая, Тайваня, Южной Кореи позволяют сделать несколько важных уроков. Первый: бить нужно не «мух», а «тигров».

«Мухами» в Китае называют мелких госслужащих и клерков, попавшихся на незначительных подношениях, «тиграми» же — министров и приравненных к ним лиц (губернаторов провинций с населением от 60 миллионов человек, мэров особо важных городов).

Долгое время китайские правоохранители действительно охотились в основном за «мухами», но все изменилось с приходом к власти Си Цзиньпина.

С 2014 по 2017 год в КНР были арестованы 109 министров, генералов и приравненных к ним лиц. Самой крупной «рыбой» оказался член Постоянного Комитета Политбюро Чжоу Юнкан, партийный функционер, курировавший полицию и госбезопасность.

Примечательно, что одновременно с этим в Китае... перестали расстреливать коррупционеров.

Смертные приговоры по-прежнему выносятся, но откладываются: сначала на два года, а затем отсрочка автоматически продляется, практически до пожизненного заключения.

Идеологический антипод Китая, Тайвань, в этом плане идет по тому же пути.

 В 2008 году были арестованы лидер Демократической партии прогресса Чэнь Шуйбянь, дважды выигрывавший президентские выборы, и его жена У Шуйбянь.

Их обвинили в совершении целого букета экономических преступлений, в том числе в получении взяток и отмывании грязных денег, и приговорили к пожизненному сроку.

Еще дальше по этому пути пошла Южная Корея.

С 1980 года в стране сменились девять президентов, трое из которых попали под следствие после окончания полномочий, а первая женщина-глава государства и вовсе не смогла доработать до конца срока.

Урок второй: общество не должно молчать.

 С 1999 года в стране работает система Open, позволяющая гражданину следить за тем, как его обращение движется по инстанциям, кто из уполномоченных лиц читает и работает с этим документом.

Китай и Тайвань тоже активно поддерживают сознательность граждан.

С 2015 по 2017 год китайцы написали 2,8 миллиона сообщений о деяниях нечистых на руку начальников и коллег.

Благодаря в том числе этим обращениям правоохранителям удалось привлечь к ответственности около миллиона чиновников.

Урок третий: «церберы справедливости» — весьма полезные элементы общества.

В Сингапуре, Китае, Южной Корее, на Тайване существуют спецслужбы с экстраординарными полномочиями, заточенные на борьбу с коррупционерами.

Свидетельством эффективности такого подхода является Индекс восприятия коррупции.

В 2017 году мировыми лидерами по уровню неприятия коррупции признаны страны, являющиеся заодно и рекордсменами социального благополучия: Новая Зеландия, Дания, Финляндия и Норвегия. Южная Корея расположилась на 51-м месте, Китай, несмотря на десятилетия расстрелов, – пока на 79-м.

Россия же занимает 135-ю позицию, находясь в окружении таких «соседей», как Сьерра-Леоне, Гамбия, Украина и Мексика.

 

Источник: maxpark.com

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Один комментарий»

  • 20243 9889
    Ursus 6 ноября 2018 в 20:42 Ссылка Пометить
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    у системной коррупции глубокие причины. Нормы и законы тут уже не работают. Возможно с определенной стадии распада общества она становится неотъемлемым свойством такого общества.

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