Беременность. Коротко о важном. Алексей Орлов и Михаил Ять.
Беременность. Коротко о важном.
Алексей Орлов и Михаил Ять.
Наконец-то мы созрели для того, чтобы освятить очень важную часть нашей жизни – процесс, благодаря которому мы и появляемся на нашей Матушке-Земле в физическом теле. Но в данной передаче речь пойдёт не столько о “биологии с ботаникой” и “тычинках с пестиками”, сколько о не менее значимой, но часто более скрытой “божественной” части этого сокровенного процесса…
Будем говорить о том, как влияет поведение и внутреннее состояние будущих пап и мам в процессе подготовки к зачатию и в момент зачатия на то, какое в итоге будущее будет ждать их самих и их детей…
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Источник: www.youtube.com
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Наш уважаемый Брахман довольно интересную мою публикацию перенёс в раздел Вселенская несправедливость.
Публикация называется “Гениальный вождь”
https://pandoraopen.ru/2018-11-06/genialnyj-vozhd/
С уважением Пётр!