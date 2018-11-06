Беременность. Коротко о важном.



Алексей Орлов и Михаил Ять.



Наконец-то мы созрели для того, чтобы освятить очень важную часть нашей жизни – процесс, благодаря которому мы и появляемся на нашей Матушке-Земле в физическом теле. Но в данной передаче речь пойдёт не столько о “биологии с ботаникой” и “тычинках с пестиками”, сколько о не менее значимой, но часто более скрытой “божественной” части этого сокровенного процесса…



Будем говорить о том, как влияет поведение и внутреннее состояние будущих пап и мам в процессе подготовки к зачатию и в момент зачатия на то, какое в итоге будущее будет ждать их самих и их детей…



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Источник: www.youtube.com