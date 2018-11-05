Хаос: из головы в жизнь

Цитата: «Большой медицинский словарь», 2000 г. Статья «Бред реформаторства» . Бред, содержащий идеи радикального изменения науки, экономической практики общества и т.п., якобы с целью достижения всеобщего блага». А теперь уже добавлю от себя, из своих разработок: «Разорванность реформирования» — потеря смысловой направленности каких либо преобразований, государственных действий при сохранении формально-административного оформления их легитимности. В реформах, таким образом, сохраняются все административные составляющие (иерархия, согласование), но смысла в поступках власти нет. При этом в силу формально-безупречного оформления такие реформы могут казаться вполне политически-верными и тогда нужно задуматься, чтобы убедиться в их полной бессмысленности.



Либеральные реформы, начиная с 1991 года в России показали нам примеры крайней степени выраженности разорванного администрирования при котором предпринимаемые действия не имеют никакой связи с заявленными целями.

В таком несоответствии действий и деклараций поверхностно видят только коррупцию (истинная цель – украсть активы, её озвучивать нельзя, выдумывают для отвлечения внимания общества иную цель, о которой лицемерно и говорят).

Но такого рода объяснение приложимо лишь к сверхмалым трекам, а если несоответствие методов и действий целям и заявлениям продолжается десятилетиями, то речь идёт, конечно же, о социопатологии, массовом расстройстве психики общества, с которым такие фокусы проходят.

Если перед миллионами людей тридцать лет подряд ставят цель, которой совершенно не подходят используемые средства, то речь уже не о простой коррупции, а о помешательстве социума.

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При этом бессмысленный набор отдельных актов, действий, реформ, в том числе беспрецедентных, объединён в административно-правильное построение управленческой деятельности.

«Разорванность реформирования», как характерный для современной РФ симптом социопсихического расстройства, необходимо отделять от полной бессвязности (инкогеренции) управления, при которой отмечается нарушение как смысловой направленности, так и административного порядка преобразований.

Они приобретают свойственный современной Украине характер «административной окрошки» — бессмысленного набора не связанных уже ничем актов, законов, действий, атак и метаний того, что называет себя властью, и психически-расстроенной массой принимается за власть.

Безусловно, окрошка хаоса в головах управляющих и управляемых – более тяжкое расстройство социопсихики, чем «реформаторская разорванность», сохраняющая её некоторые черты житейского здравого смысла в процессе управления активами.

Но, конечно, и то и другое – относятся к негативным, даже, я бы сказал, резко-негативным явлениям.

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Психически-вменяемое управление отличается от харизматических неистовств, близких (а порой и сливающихся) с одержимостью, бесноватостью – рядом вполне универсальных и легко распознаваемых черт.

Первой стадией является логическая подготовка реформы или иного административного акта. Приводятся обоснования предлагаемых мер, которые отличает (от психов) общее свойство непротиворечивости. Предполагаемый от действия эффект опирается на:

- Уже известные, изученные свойства изменяемого предмета;



- Аналоговые модели (где-то подобное уже запущено – и дало положительный эффект);



- Критерии достоверности (то есть заранее оговоренные критерии признания ошибки: «если через год не будет эффекта «Х» – значит, мы ошиблись в расчётах, и обязуемся это признать).

Вторая стадия – стадия обсуждения и экспертного анализа. На этой стадии реформу или иное действие предлагают на рассмотрение неограниченному кругу лиц, которые могут указать на логические ошибки в расчёте эффектов.

Поправки и коррективы экспертов учитываются и включаются в процесс перемен.

Третья стадия – опыт. Мы предполагаем эффект, достаточно убедительно на словах о нём рассказали, никто из экспертов «срезать» нас не смог. Теперь мы запускаем реформу – и анализируем итоги запуска.

Наша логика, какой бы неопровержимой она ни казалась нам и нашим оппонентам – должна пройти испытание жизнью. Какой бы опытный корабел не строил корабль, момент истины для корабля – спуск на воду и ход. Если наш корабль утонул, то мы обязаны признать, что двигались в своих предположениях неверным курсом.

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Конечно, перечисленный алгоритм обновления относится только к людям, психически и нравственно здоровым. Мошенники изначально знают, что их убеждения и аргументы лживы.



Однако проблема не столько в мошенниках, сколько в психически-невменяемых людях, неспособных анализировать ни теоретическую аргументацию, ни практический опыт от её внедрения.

Даже если мошенник в чём-то и убедил наивную жертву – вся его сила до первого итога его предложения. Практика откроет его лживость – если, конечно, жертва вменяема. А в нашем случае, пост-советского кошмара, жертва невменяема, она невосприимчива ни к каким датчикам практики, ни к каким замерам практического результата предложений.

Всякого человека могут обмануть один раз – недаром говорится, что «на всякого мудреца довольно простоты». Но отличительная черта психической вменяемости – именно одноразовость обмана. Если человека десятки раз обманывают снова и снова, одним и тем же способом, то речь идёт уже о социопатологии, а не о криминальных схемах «разводки».

Если вас обманули, и это вскрылось – то больше вы уже не принимаете ни аргументы мошенника, ни его лично. И этот мошенник вас обмануть уже не сможет, и ему подобный, использующий его приёмы «разводилова» – тоже не сможет. То есть вы психически нормальный человек, просто ставший жертвой обмана.

Но если вы десятки раз попадаетесь на одну и ту же уловку, как рыба тысячи лет клюёт на одну и ту же рыболовную конструкцию – значит, надо говорить о глубоком повреждении рассудка. Как у пост-советского человека сегодня, несмотря на то, что речь идёт о десятках миллионов людей. Психопатология – безумие одного, социопатология – безумие миллионов.

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Человек оказывается в зазеркалье, в котором люди не понимают:

- ни связи между мероприятиями,

- ни конечной, ни промежуточных целей мероприятий,

- лишены системы оценки своих действий («всегда правы» в своих глазах)

- лишены и критериев выявления ошибки.

Ну и получается, что любое действие может считаться причиной любого результата, лишь бы вам этого хотелось. А если результат очевидным образом не достигнут, то вместо критической оценки действий – лишь усиливают их интенсивность.

- Мы прыгали, чтобы хлеб вырос, хлеб не вырос – значит, мало мы прыгали…

Это же не шутка какая-то, это мир в котором мы живём! Либералы, как авангард безумия, неустанно поражают меня требованиями исправить плохое копированием действий, приведших к плохому.

И это не только киевляне, которые после провала очередного майдана устраивают новый майдан, точно такой же, как предыдущий – чтобы исправить беды от предыдущего. Это и наш доморощенный, российский «креативный класс» для которого именно провал эксперимента является основанием для его повторения.

Как можно, например, опираясь на провал либеральных реформ, и смакуя его – требовать их повторения? Аргумент за либерализм – омерзительный итог его предыдущего применения?

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Любые действия, имеющие смысл – включены в последовательность.

Они, во-первых, преемственно связаны с предыдущими действиями.

Во-вторых (что ещё важнее) – становятся началом, обеспечением последующих действий.

Будь они сложны или просты, правило смысла, как последовательно-поступательной связи между действиями соблюдается всегда. Новые кирпичи в кладке каменщик кладёт на предыдущие. Положить их без предыдущих или до предыдущих, или вне связи с предыдущими – он не может. Точнее, может, но это будет пример бессмысленного действия.

Бессмысленные действия – это некая акция, невостребованная жизнью и не имеющая никакого продолжения, кроме непредсказуемых и негативных. Зачем проводится бессмысленное действие – трудно однозначно сказать. Иногда «для галочки», иногда как показуха и очковтирательство, иногда как жест отчаяния или проявление безумия, в которую впала система.

В любом случае бессмысленное действие не имеет положительных последствий. У него или никаких последствий, или отрицательные. Отрицательные – случайны, нежеланны (если не считать, что смыслом действия было осознанное вредительство).

Критерий:

Затратность/безрезультатность

Критерий:

Невосприимчивость/заклиненность

Кроме ярко выраженных и массовых случаев социального слабоумия нам сегодня встречаются и гиперактивные социопаты, которых доктор политических наук Р. Латыпов метко назвал «грязевыми гейзерами».

Аналогия проста: грязевой гейзер исторгает огромные потоки грязи, которые никому не приносят блага, включая и сам гейзер. Энергетические затраты колоссальны, смысловой итог – ноль, или хуже того.

Суть же в том, что бессмысленная деятельность не перестаёт быть бессмысленной при росте её интенсивности. Наоборот, чем активнее ей занимаются, тем более ярко и выпукло выступает её итоговая бессмысленность по вышеозначенному критерию «затратность/безрезультатность».

А. Леонидов

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