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Стал известен доход свердловской чиновницы, сделавшей скандальное заявление об обязательствах государства

19:36. 5 ноября 2018 Просмотров - 105 2 коммент. Опубликовал:
Стал известен доход свердловской чиновницы, сделавшей скандальное заявление об обязательствах государства | Русская весна

Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению, за 2017 год заработала более 1,5 миллионов рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Глацких на встрече с волонтерами заявила, что на сегодняшний день у молодежи складывается такое мнение, что им государство все должно.

Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению «вообще ничего не должно». Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, а государство их не просило рожать.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал некорректным высказывание чиновницы и обещал разобраться в ситуации.

Согласно декларации, в 2017 году Глацких заработала 1,525 миллиона рублей. У чиновницы в собственности находятся два земельных участка площадью 900 и 533 квадратных метра, квартира площадью 116 «квадратов» и гараж; кроме того, в ее пользовании еще две квартиры. Из транспортных средств она задекларировала Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140. Годом ранее, когда Глацких стала главой департамента молодежной политики Свердловской области, ее годовой доход, согласно декларации, составил 4,25 миллиона рублей.

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. В 2016 году она стала главой департамента молодежной политики Свердловской области.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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