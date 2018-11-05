Русский язык на Украине превращается в польский

Известный интеллектуал и политолог Анатолий Вассерман в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил мнение, что украинский диалект русского языка совершенно сознательно и целенаправленно разрабатывался в расчете на то, чтобы нормальному русскому он был как можно менее понятен. Этот факт, по его словам, подтверждает сохранившаяся документация, переписка и программные выступления разработчиков этого диалекта.

«Поэтому действительно, без специального обучения этим диалектом овладеть трудно. Но само это обучение проводилось весьма активно на протяжении всех лет советской власти, и поэтому большая часть взрослых граждан Украины владеет местным диалектом не хуже, чем родным литературным русским языком», — говорит политический аналитик.

В постсоветское время, продолжает собеседник агентства, качество обучения украинскому диалекту упало, как деградировала и вся система образования на юго-западе Руси. По мысли Вассермана, русский язык, точнее его украинский диалект, на территории Украины постепенно превращается в польский.

«Кроме того, сказалось еще и то, что новые хозяева этого региона России попытались дополнительно оттянуть местный диалект от литературного русского языка. Перевод подгоняют под галицкий диалект, полонизированный значительно сильнее, чем местные говоры других регионов нынешней Украины. Поэтому сейчас украинским владеет меньшая доля населения, чем в советское время», — констатировал парадоксальную, на первый взгляд, ситуацию интеллектуал.

Он также рассказал, что периодически читает различные местные форумы и издания и заметил, что многие их посетители владеют украинским диалектом заметно хуже, чем сам Анатолий Вассерман.

«Поэтому, я думаю, если так пойдет и дальше и если не прекратится отделение Украины от остальной России, то еще через поколение отношение к украинскому диалекту русского языка будет таким же, какое сейчас к кельтским языкам в Ирландии и Шотландии: их официально считают родными, но реально никто ими не пользуется, и даже в школе их толком не учат», — сказал он.

По его словам, нападки на русский язык стали следствием незаконного захвата власти на Украине во время Майдана.

«Опасаясь именно такой судьбы, террористы, захватившие Киев в 2014 году, сейчас пытаются заблокировать обучение обычному литературному русскому языку и его использование в обществе. Чтобы люди, оказавшиеся заложниками этих террористов, не владели даже своим родным языком. Боюсь, что у них это тоже получается неплохо. По крайней мере, уровень грамотности заметно хуже, чем в остальной России. Изучению украинского диалекта это никоим образом не поможет», — заключил Анатолий Вассерман.

Источник – https://riafan.ru/

Источник: vassermans.ru