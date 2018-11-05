Проект “Рим”: Опытные сотрудники спецслужб окажут услуги
16:42. 5 ноября 2018 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Ой вэй, еврейские хакеры пытались повлиять на американские выборы.
Предвыборный штаб Трампа запрашивал планы манипулирования в интернете у израильской разведывательной фирмы
Рик Гейтс, ведущий помощник Трампа в предвыборном штабе, проявил интерес к предложению израильской компании о манипулировании соцсетями в 2016 году, как показывают документы и беседы.
Ведущий сотрудник предвыборной кампании Трампа запрашивал в 2016 году предложения израильской компании по созданию фальшивых онлайн-личностей, чтобы использовать манипулирование соцсетями и собирать информацию для победы над конкурентами по предвыборной борьбе внутри Республиканской партии и над Хилари Клинтон, согласно беседам и копиям предложений.
Интерес предвыборного штаба Трампа к этой работе начался в момент, когда русские расширяли их усилия по оказанию помощи Дональду Дж. Трампу. Хотя идеи израильской компании были более ограниченными, чем кампания вмешательства Москвы, и они кажутся не связанными, документы показывают, что старший помощник Трампа увидел перспективу в усилиях дестабилизации, чтобы повлиять на избирателей в пользу г-на Трампа.
Сотрудник предвыборного штаба Рик Гейтс попросил представить предложение по использованию фальшивых личностей, чтобы нацелиться и повлиять на 5000 делегатов национального съезда Республиканской партии с помощью атак на сенатора Теда Круза от штата Техас – главного противника г-на Трампа на тот момент. Другое предложение описывает компрометирующую информацию и "дополнительную разведывательную деятельность" касательно г-жи Клинтон и близких к ней людей, согласно копиям предложений, полученным "Нью-Йорк Таймс", и беседам с четырьмя людьми, участвовавшими в создании документов.
Документы группы Psy-Group, излагающие ее предложения для предвыборного штаба Трампа.
Третье предложение компании Psy-Group, персонал которой укомплектован бывшими агентами израильских спецслужб, обрисовывало в общих чертах многомесячный план помощи г-ну Трампу посредством использования социальных сетей, чтобы выявить или усилить расхождения во взглядах в предвыборных штабах и группах конкурентов. Эти предложения, являющиеся частью того, что группа Psy-Group назвала “Project Rome” ("Проект Рим"), использовали кодовые названия, чтобы обозначать игроков – г-н Трамп был "Львом", а г-жа Клинтон – "Лесом". Г-н Круз, который, как опасались сотрудники предвыборного штаба Трампа, мог возглавить протест по поводу выдвижения кандидата от Республиканской партии на пост президента, был "Медведем".
Нет никаких свидетельств того, что предвыборный штаб Трампа руководствовался этими предложениями, и г-н Гейтс в конечном итоге потерял интерес к работе Psy-Group, сказал человек, осведомленный о дискуссиях, частично потому, что другие помощники по предвыборному штабу разрабатывали стратегию для социальных сетей. Владелец Psy-Group Джоел Зеймел, однако, встречался в августе 2016 года с Дональдом Трампом-младшим, старшим сыном г-на Трампа. Следователи, работающие на Роберта С. Мюллера-третьего, спецпрокурора, расследующего российскую кампанию подрыва выборов 2016 года и то, не вступили ли связанные с Трампом лица в сговор, получили копии предложений и допросили сотрудников Psy-Group, согласно людям, осведомленным об этих допросах.
Масштаб кампаний в соцсетях, по сути дела широкие усилия посеять дезинформацию среди делегатов Республиканской партии и избирателей на всеобщих выборах, был более значительным, чем работа, которой обычно занимаются сотрудники предвыборных штабов по распространению послания кандидата на цифровых платформах. Предложение собрать информацию о г-же Клинтон и ее помощниках имеет элементы традиционного поиска компрометирующей информации о политических противниках, но оно также содержит скрытые выражения, которые намекают на использование нелегальных средств для составления "досье с разведывательной информацией".
Отрывок из документа:
- Создать, поддерживать и управлять многочисленными онлайн/виртуальными платформами и "аватарами" (специальные онлайн-платформы/профили, созданные конкретно для взаимодействия и общения с целевой аудиторией), чтобы передать требуемую информацию.
Послания могут включать:
- позитивное подкрепление сильных черт и заслуг кандидата, переданное целевой аудитории единомышленниками, людьми того же/сходного социального происхождения, такими же приверженцами и сторонниками "перемен", находящимися в оппозиции членами партии, которые "прозрели", и т.д.
- Альтернативную информацию, чтобы продемонстрировать слабости противника кандидата."
Г-н Гейтс услышал о работе Psy-Group во время встречи в марте 2016 года в гостинице "Mandarin Oriental" на вашингтонской набережной с Джорджем Бирнбомом, который является консультантом республиканцев с тесными связями с сегодняшними и бывшими израильскими правительственными чиновниками. Г-н Гейтс присоединился к предвыборному штабу Трампа за несколько дней до этого вместе с Полом Манафортом, его давним деловым партнером, чтобы попытаться предотвратить бунт со стороны делегатов-республиканцев против г-на Трампа в пользу г-на Круза, являвшегося фаворитом среди номенклатуры партии. Согласно г-ну Бирнбому, г-н Гейтс проявил интерес во время этой встречи к использованию влияния и манипуляций в социальных сетях в качестве предвыборного инструмента, чтобы незамедлительно попытаться повлиять на делегатов-республиканцев в пользу г-на Трампа.
"Он был заинтересован найти технологию для достижения того, к чему они стремились", – сказал в интервью г-н Бирнбом. Г-н Гейтс через адвоката отказался дать комментарии. Человек, знакомый с рассказом г-на Гейтса об этой встрече, сказал, что г-н Бирнбом первым затронул тему найма сторонней фирмы для проведения кампании в соцсетях.
Офис спецпрокурора предъявил г-ну Манафорту и г-ну Гейтсу многочисленные обвинения в финансовом мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Г-н Гейтс признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения в этом году и он сотрудничает с расследованием г-на Мюллера.
Не ясно, описывают ли предложения "Project Rome" работу, которая нарушила бы законы, регулирующие иностранное участие в американских выборах. Psy-Group наняла Covington & Burling, вашингтонскую адвокатскую фирму, для проведения юридической экспертизы. Стюарт Эйзенстат, бывший американский дипломат и партнер в этой фирме, принимавший участие в юридической экспертизе, отказался прокомментировать ее выводы. -н Бирнбом являлся протеже Артура Дж. Финкельстейна, легендарного политтехнолога республиканцев, и многие годы работал консультантом в интересах кандидатов на заграничных выборах. В 1996 году он помог г-ну Финкельстейну организовать победу Беньямина Нетаньяху над Шимоном Пересом, чтобы тот стал премьер-министром Израиля.
С тех пор г-н Бирнбом неоднократно работал в качестве консультанта израильских политиков на предвыборных кампаниях и развил сеть контактов с сегодняшними и бывшими сотрудниками израильских спецслужб. Он являлся советником по внешней политике в предвыборной президентской кампании 2016 года Бена Карсона, нейрохирурга, который является сегодня министром жилищного строительства и городского развития.
Дональд Дж. Трамп и сенатор Тед Круз от штата Техас во время дебатов в 2016 году. Г-н Гейтс присоединился к предвыборному штабу Трампа, чтобы попытаться помешать бунту делегатов-республиканцев в пользу г-на Круза. Фото: Тодд Хейслер/"Нью-Йорк Таймс"
Г-н Бирнбом, судя по всему, инициировал контакт с г-ном Гейтсом, попросив его электронный адрес у Эккарта Сейджера, политконсультанта, который работал с ними обоими, чтобы представить г-ну Гейтсу технологию, которую могли бы использовать клиенты г-на Гейтса и г-на Манафорта в Восточной Европе. Имя г-на Сейджера всплыло в этом году в представлении команды г-на Мюллера, которая утверждает, что г-н Манафорт пытался повлиять на показания г-на Сейджера в суде по делу спецпрокурора против г-на Манафорта. После встречи в гостинице с г-ном Гейтсом в марте 2016 года г-н Бирнбом работал напрямую с сотрудниками Psy-Group, чтобы внести улучшения в предложения для предвыборной кампании Трампа, соласно людям, знающим об этой работе.
Все эти предложения обещают полнейшую секретность, включая использование кодовых названий и защищенных паролями документов. Полные жаргонизмов и модных слов, они обрисовывают энергичную предвыборную кампанию, в которой сотрудники Psy-Group проводили бы скучную работу по созданию посланий, которые могли бы повлиять на делегатов на основе особенностей их характера.
PSY стремится начать незамедлительно двухступенчатый процесс, который продлится до ноябрьских выборов:
- Стадия 1 (май-июль 2016 г.): координировать усилия вместе с предвыборным штабом; провести сбор информации и анализ; спланировать и создать требуемые онлайн-активы сторонними организациями (виртуальные платформы, веб-сайты, профили пользователей) для оптимизации результатов влияния внутри целевой аудитории(й).
- Стадия 2 (июль-ноябрь 2016 г.): ввести в действие онлайн-активы; привлечь онлайн-лидеров мнений и сторонников; взаимодействовать и наблюдать за целевой аудиторией(ями), чтобы обеспечить эффективность специализированной деятельности по оказанию влияния.
В первом документе, датированном апрелем 2016 года, сказано, что компанию "попросили представить предложение" для "разведывательных услуг и услуг по оказанию влияния для предвыборной кампании". Psy-Group обещала, что "опытные сотрудники спецслужб" будут использовать различные методы для оценки предрасположенностей приблизительно 5000 делегатов съезда Республиканской партии для выдвижения кандидата.
После тщательного просмотра аккаунтов в соцсетях и всей другой имевшейся информации для создания досье об особенностях характера любого поддающегося убеждению делегата более чем 40 сотрудников Psy-Group использовали бы "выглядящие подлинными" фальшивые онлайн-профили, чтобы забросать около 2500 объектов специально созданными посланиями, направленными на то, чтобы привлечь их на сторону г-на Трампа.
Послания описывали бы "корыстные цели или скрытые планы" г-на Круза, или казалось бы, что послания поступают от сторонников Круза или от влиятельных людей с таким же социальным происхождением или идеологией, как и у объекта. Поток посланий будет продолжаться несколько месяцев и будет включать "как онлайн, так и оффлайн" подходы, даже телефонные звонки. Psy-Group также сказала, что раздобудет "уникальную информацию" различными способами, включая "скрытые источники" и "специальных пользователей".
Каждый подход будет "выглядеть подлинным и не будет являться частью оплаченной кампании", обещалось в этом предложении. Стоимость работы составляла более 3 миллионов долларов. Для выполнения этого плана Psy-Group собиралась удвоить свои размеры, наняв дополнительно 50 сотрудников – некоторые из них американские граждане – и сняв новые офисные помещения, согласно бывшим сотрудникам компании.
Второе предложение концентрировалось на сборе информации о г-же Клинтон и 10 ее союзниках посредством общедоступных данных, а также посредством неопределенной "дополнительной разведывательной деятельности". Psy-Group обещала подготовить полное досье на каждый объект, включая "любые практически реализуемые сведения".
В третьем документе отмечается "специальное распространение информации сторонней организацией", нацеленное на избирателей из меньшинств, женщин из пригородов и неопределившихся избирателей в колеблющихся штатах. В нем обещалось создание и поддержание фальшивых онлайн-профилей людей, которые будут передавать сообщения, привлекающие внимание к достоинствам г-на Трампа и к недостаткам г-жи Клинтон, или раскрывать "разногласия и соперничество внутри оппозиции".
Хотя сотрудники предвыборного штаба Трампа, по-видимому, отказались принять какое-либо из этих предложений, г-н Зеймел представил услуги компании по крайней мере в общих чертах на встрече 3 августа 2016 года в "Башне Трампа" с Дональдом Трампом-младшим. В этой встрече, о которой впервые рассказала в мае "Таймс", также принимал участие Джордж Надер, посланник правителя Объединенных Арабских Эмиратов, и Эрик Принс, финансовый донор Республиканской партии и основатель частной охранной компании, ранее известной как "Блэкуотер".
Бывшие сотрудники Psy-Group сказали, что в преддверии встречи в "Башне Трампа" г-н Зеймел попросил их подготовить новую версию третьего предложения. Адвокат г-на Зеймела сказал, что г-н Зеймел сам не обсуждал конкретные предложения с Дональдом Трампом-младшим или с кем-либо еще из предвыборного штаба Трампа. "Г-н Зеймел никогда не рекламировал и не обсуждал иным образом какие-либо предложения Psy-Group касательно выборов в США с кем-то из предвыборного штаба Трампа, включая Дональда Трампа-младшего, за исключением краткого изложения возможностей некоторых его компаний в общих чертах", – сказал адвокат Марк Мьюкасей.
Г-н Надер и г-н Зеймел предоставили разные версии того, осуществил ли г-н Зеймел в конечном итоге эти действия в социальных сетях, чтобы помочь избирательной кампании Трампа, и того, почему г-н Надер заплатил ему 2 миллиона долларов после выборов, согласно людям, обсуждавшим этот вопрос с ними обоими. Причина этого платежа вызвала пристальный интерес г-на Мюллера, согласно хорошо осведомленным людям.
Неясно, как и когда офис спецпрокурора начал расследование работы Psy-Group, но агенты ФБР часами допрашивали сотрудников фирмы. В этом году федеральные следователи представили израильской полиции и израильскому министерству юстиции предписание суда о конфискации компьютеров из бывших офисных помещений Psy-Group в Петах-Тиква, восточнее Тель-Авива.Компания находится сейчас в процессе ликвидации.
http://perevodika.ru/articles/1180845.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com