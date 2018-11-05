Проект “Рим”: Опытные сотрудники спецслужб окажут услуги

Предвыборный штаб Трампа запрашивал планы манипулирования в интернете у израильской разведывательной фирмы

Ведущий сотрудник предвыборной кампании Трампа запрашивал в 2016 году предложения израильской компании по созданию фальшивых онлайн-личностей, чтобы использовать манипулирование соцсетями и собирать информацию для победы над конкурентами по предвыборной борьбе внутри Республиканской партии и над Хилари Клинтон, согласно беседам и копиям предложений.

Ой вэй, еврейские хакеры пытались повлиять на американские выборы.Рик Гейтс, ведущий помощник Трампа в предвыборном штабе, проявил интерес к предложению израильской компании о манипулировании соцсетями в 2016 году, как показывают документы и беседы.Интерес предвыборного штаба Трампа к этой работе начался в момент, когда русские расширяли их усилия по оказанию помощи Дональду Дж. Трампу.Документы группы Psy-Group, излагающие ее предложения для предвыборного штаба Трампа.Третье предложение компании Psy-Group, персонал которой укомплектован бывшими агентами израильских спецслужб, обрисовывало в общих чертах многомесячный план помощи г-ну Трампу посредством использования социальных сетей, чтобы выявить или усилить расхождения во взглядах в предвыборных штабах и группах конкурентов. Эти предложения, являющиеся частью того, чтоНет никаких свидетельств того, что предвыборный штаб Трампа руководствовался этими предложениями, и г-н Гейтс в конечном итоге потерял интерес к работе Psy-Group, сказал человек, осведомленный о дискуссиях, частично потому, что другие помощники по предвыборному штабу разрабатывали стратегию для социальных сетей. Владелец Psy-Group Джоел Зеймел, однако, встречался в августе 2016 года с Дональдом Трампом-младшим, старшим сыном г-на Трампа. Следователи, работающие на Роберта С. Мюллера-третьего, спецпрокурора, расследующего российскую кампанию подрыва выборов 2016 года и то, не вступили ли связанные с Трампом лица в сговор, получили копии предложений и допросили сотрудников Psy-Group, согласно людям, осведомленным об этих допросах.Масштаб кампаний в соцсетях, по сути дела широкие усилия посеять дезинформацию среди делегатов Республиканской партии и избирателей на всеобщих выборах, был более значительным, чем работа, которой обычно занимаются сотрудники предвыборных штабов по распространению послания кандидата на цифровых платформах. Предложение собрать информацию о г-же Клинтон и ее помощниках имеет элементы традиционного поиска компрометирующей информации о политических противниках, но оно также содержит скрытые выражения, которые намекают на использование нелегальных средств для составления "досье с разведывательной информацией".Отрывок из документа:Г-н Гейтс услышал о работе Psy-Group во время встречи в марте 2016 года в гостинице "Mandarin Oriental" на вашингтонской набережной с Джорджем Бирнбомом, который является консультантом республиканцев с тесными связями с сегодняшними и бывшими израильскими правительственными чиновниками. Г-н Гейтс присоединился к предвыборному штабу Трампа за несколько дней до этого вместе с Полом Манафортом, его давним деловым партнером, чтобы попытаться предотвратить бунт со стороны делегатов-республиканцев против г-на Трампа в пользу г-на Круза, являвшегося фаворитом среди номенклатуры партии. Согласно г-ну Бирнбому,, – сказал в интервью г-н Бирнбом. Г-н Гейтс через адвоката отказался дать комментарии. Человек, знакомый с рассказом г-на Гейтса об этой встрече, сказал, что г-н Бирнбом первым затронул тему найма сторонней фирмы для проведения кампании в соцсетях.Офис спецпрокурора предъявил г-ну Манафорту и г-ну Гейтсу многочисленные обвинения в финансовом мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Г-н Гейтс признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения в этом году и он сотрудничает с расследованием г-на Мюллера.Не ясно, описывают ли предложения "Project Rome" работу, которая нарушила бы законы, регулирующие иностранное участие в американских выборах. Psy-Group наняла Covington & Burling, вашингтонскую адвокатскую фирму, для проведения юридической экспертизы. Стюарт Эйзенстат, бывший американский дипломат и партнер в этой фирме, принимавший участие в юридической экспертизе, отказался прокомментировать ее выводы. -н Бирнбом являлся протеже Артура Дж. Финкельстейна, легендарного политтехнолога республиканцев, и многие годы работал консультантом в интересах кандидатов на заграничных выборах. В 1996 году он помог г-ну Финкельстейну организовать победу Беньямина Нетаньяху над Шимоном Пересом, чтобы тот стал премьер-министром Израиля.С тех пор г-н Бирнбом неоднократно работал в качестве консультанта израильских политиков на предвыборных кампаниях и развил сеть контактов с сегодняшними и бывшими сотрудниками израильских спецслужб. Он являлся советником по внешней политике в предвыборной президентской кампании 2016 года Бена Карсона, нейрохирурга, который является сегодня министром жилищного строительства и городского развития.Дональд Дж. Трамп и сенатор Тед Круз от штата Техас во время дебатов в 2016 году. Г-н Гейтс присоединился к предвыборному штабу Трампа, чтобы попытаться помешать бунту делегатов-республиканцев в пользу г-на Круза. Фото: Тодд Хейслер/"Нью-Йорк Таймс"Г-н Бирнбом, судя по всему, инициировал контакт с г-ном Гейтсом, попросив его электронный адрес у Эккарта Сейджера, политконсультанта, который работал с ними обоими, чтобы представить г-ну Гейтсу технологию, которую могли бы использовать клиенты г-на Гейтса и г-на Манафорта в Восточной Европе. Имя г-на Сейджера всплыло в этом году в представлении команды г-на Мюллера, которая утверждает, что г-н Манафорт пытался повлиять на показания г-на Сейджера в суде по делу спецпрокурора против г-на Манафорта. После встречи в гостинице с г-ном Гейтсом в марте 2016 года г-н Бирнбом работал напрямую с сотрудниками Psy-Group, чтобы внести улучшения в предложения для предвыборной кампании Трампа, соласно людям, знающим об этой работе.PSY стремится начать незамедлительно двухступенчатый процесс, который продлится до ноябрьских выборов:- Стадия 1 (май-июль 2016 г.): координировать усилия вместе с предвыборным штабом; провести сбор информации и анализ; спланировать и создать требуемые онлайн-активы сторонними организациями (виртуальные платформы, веб-сайты, профили пользователей) для оптимизации результатов влияния внутри целевой аудитории(й).- Стадия 2 (июль-ноябрь 2016 г.): ввести в действие онлайн-активы; привлечь онлайн-лидеров мнений и сторонников; взаимодействовать и наблюдать за целевой аудиторией(ями), чтобы обеспечить эффективность специализированной деятельности по оказанию влияния.В первом документе, датированном апрелем 2016 года, сказано, чтообещалось в этом предложении.Хотя сотрудники предвыборного штаба Трампа, по-видимому, отказались принять какое-либо из этих предложений, г-н Зеймел представил услуги компании по крайней мере в общих чертах на встрече 3 августа 2016 года в "Башне Трампа" с Дональдом Трампом-младшим. В этой встрече, о которой впервые рассказала в мае "Таймс", также принимал участие Джордж Надер, посланник правителя Объединенных Арабских Эмиратов, иБывшие сотрудники Psy-Group сказали, что в преддверии встречи в "Башне Трампа" г-н Зеймел попросил их подготовить новую версию третьего предложения. Адвокат г-на Зеймела сказал, что г-н Зеймел сам не обсуждал конкретные предложения с Дональдом Трампом-младшим или с кем-либо еще из предвыборного штаба Трампа. "Г-н Зеймел никогда не рекламировал и не обсуждал иным образом какие-либо предложения Psy-Group касательно выборов в США с кем-то из предвыборного штаба Трампа, включая Дональда Трампа-младшего, за исключением краткого изложения возможностей некоторых его компаний в общих чертах", – сказал адвокат Марк Мьюкасей.Г-н Надер и г-н Зеймел предоставили разные версии того, осуществил ли г-н Зеймел в конечном итоге эти действия в социальных сетях, чтобы помочь избирательной кампании Трампа, и того, почему г-н Надер заплатил ему 2 миллиона долларов после выборов, согласно людям, обсуждавшим этот вопрос с ними обоими. Причина этого платежа вызвала пристальный интерес г-на Мюллера, согласно хорошо осведомленным людям.Неясно, как и когда офис спецпрокурора начал расследование работы Psy-Group, но агенты ФБР часами допрашивали сотрудников фирмы. В этом году федеральные следователи представили израильской полиции и израильскому министерству юстиции предписание суда о конфискации компьютеров из бывших офисных помещений Psy-Group в Петах-Тиква, восточнее Тель-Авива.Компания находится сейчас в процессе ликвидации. http://perevodika.ru/articles/1180845.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com