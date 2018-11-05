Почему менеджмент не подходит для русских? (Познавательное ТВ, Андрей Иванов)

Андрей Иванов: Почему менеджмент не подходит для русских? Западная система менеджмента не подходит для русского человека. На Западе выстроена вертикальная система управления с тотальным подчинением, в которой прибыль получает начальник. Русские же трудились общиной для общего дела. Русский человек не может быть эффективным в чужом бизнесе, выстроенном по системе западного менеджмента.



Северный деловой форум: http://www.северныйфорум.рф/



Книги Андрея Иванова: Антименеджмент, Экоменеджмент: https://konzeptual.ru/ivanov-andrej-a…



Видео с Северного делового форума “Ливадия” 2017: https://www.youtube.com/playlist?list…

Курс “Антименеджмент”: https://www.youtube.com/playlist?list…



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Источник: www.youtube.com