Орнитотерапия или Что лечат птичьи трели..

Лечение различных заболеваний, как говорится, природными ресурсамисегодня обретает все большую и большую популярность.

Постоянно появляются новые методики оздоровления и борьбы даже с самыми страшными недугами. Многие из них становятся полной неожиданностью для простых обывателей. И ярким примером тому является орнитотерапия.

Лечение пением птиц — методика, вызывающая множество вопросов, вплоть до того, что она собой представляет.

Представьте, что вы оказались в лесу, и на фоне полной тишины до вас доносится лишь прекрасное пение птиц… Приятно, не правда ли?

Именно такое времяпровождение и называют лучшим отдыхом для души.

Расслабляющие и успокаивающие свойства пения птиц отмечали еще далекие наши предки. Сегодня же детальным изучением пения птиц занимается отдельное направление альтернативной медицины, именуемоеорнитотерапией.

Воздействие птичьих трелей на организм человека впервые было официально отмечено американским экологом и орнитологом Питером Брашем.

По его мнению, пение птиц должно ежедневно присутствовать в жизни каждого человека, ведь оно оказывает наиболее положительное воздействие и на душу, и на ум.

Такие же взгляды разделял Джон Китс, орнитолог из Великобритании, отмечая, что вместе с душевным спокойствием птичье пение приносит также значительное улучшение самочувствия.

В наши дни вокруг орнитотерапии ведутся бурные споры.

Одними специалистами данное направление вовсе не признается, другими - активно используется для лечения различных заболеваний.

Так, лечение пением птиц является официально признанной методикой в таких странах, как, например, Голландия и Австралия. Голландские орнитотерапевты практикуют данную методику в кардиологических центрах, а австралийские - лечат с помощью пения птиц заболевания опорно-двигательного аппарата.

По заявлению исследователей из Национального фонда Великобритании,всего пятиминутное прослушивание птичьего пения позволяет избавить человека от депрессивного состояния, вызванного, например, наступлением дождливой поры года.

В России орнитотерапия с 1973 года изучается на базе лаборатории экологии и управления поведением птиц под руководством профессора, кандидата биологических наук Ильичева В.Д.

Как воздействует птичье пение на организм? От каких болезней избавляют пернатые лекари?

Трели соловья избавляют от неврозов, депрессий и головной боли.

Зарянка - бальзам на душу при сердечных и суставных болях, бессоннице..

Пение полевого жаворонка снимает нервное напряжение.

Трели славки повышают общий тонус.

Пение черного дрозда облегчает состояние гипертоников и страдающих от мигрени.

Почему пение птиц благотворно воздействует на состояние человека?

Во-первых, по мнению орнитолога-биоакустика, доктора биологических наук Валерия Дмитриевича Ильичёва,

Голоса птиц закреплены в структурах мозга человека как раздражитель, связанный с радостью. А связь между положительными эмоциями и физическим здоровьем хорошо известна.

Ильичёв заметил, что среди людей, живущих в окружении птиц, немало долгожителей.

Он объясняет это тем, что все биологические процессы в организме человека будут в этом случае синхронизированы пением птиц.

Во-вторых, и это связано с особенностью нашего мозга.

поэтому, слушая пение через колонки, человек получает практически такой же результат, как будто находясь в лесу.

В-третьих, естественные гармоничные звуки природы всегда благотворно воздействуют на человека.

Полностью вариант медийного журнала можно скачать в группе ВКонтакте«Виртуальный лечебник XXI века. Медиатека». Членство в группе платное (в ноябре на ваше усмотрение).

СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёх вариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщиком Flip Reader),

для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).

Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4,которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) ителевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.

Уже выложены следующие журналы:

01. Музыка для снятия стресса

02. Химия чувств и боли в суставах: есть ли связь?

03. Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК»

04. Виброгимнастика Микулина. Как избежать закупорки вен, инфаркта и инсульта

05. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого

06. Идеальная жиросжигающая не-ДИЕТА или Обновление клеточной структуры

07. В. В.Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения

08. Домашняя аптечка. Лекарство номер один при многих острых состояниях

09. Тибетские поющие чаши

10. В.В.Кирюшин. Коллекция шедевров классической музыки

11. Закон причинно-следственной связи (кармы)

12. Орнитотерапия: что лечат птичьи трели?

Источник: cont.ws