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Олимпийский чемпион предложил запретить спортсменам становиться депутатами Госдумы РФ

21:13. 5 ноября 2018 Просмотров - 50 Один комментарий Опубликовал:


Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов на своем сайте выразил мнение, что спортсмены не должны становиться депутатами после окончания карьеры.

«Развал в спорте начался давно. <…> С принятием такого закона о допинге, где предусмотрены смехотворные штрафы в 50 тысяч, надо подумать, чтобы запретить избирать в Госдуму по партийным спискам наших спортсменов-олимпийцев», — заявил Тихонов.

По мнению олимпийского чемпиона, спортсменам нечего делать в Госдуме. «Занимайтесь своим делом! Нечего там задницы просиживать. Вас на трибунах не видно никогда и нигде. В принятии какого нормального закона вы поучаствовали? Вы только выкладываете в соцсетях результаты голосования по пенсионной реформе и гордитесь, что ставите собственный народ в такие условия», — добавил он.

Среди работающих в Госдуме олимпийских чемпионов числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, Светлана Журова и Светлана Хоркина.



Источник: nashaplaneta.su

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Один комментарий»

  • 1065 957
    Лариса Петрова 5 ноября 2018 в 21:39 Ссылка Пометить
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    Прав Александр Тихонов! И сегодняшняя сентенция чинуши Ольги Глацких, бывшей чемпионки, о том, что государство ничего не должно своим гражданам, – лишнее тому подтверждение. Депутатство и должности не должны вручаться спортсменам как награда, как своего рода пенсия после окончания спортивной карьеры. Они там отсиживаются, отбывают номер, за нехилое вознаграждение между прочим. И скорее всего занимают место более достойных людей, готовых работать на полную катушку.

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