Новости Украины и Новороссии 05 ноября 2018
- 05:30 На Украине неожиданно назвали виновника войны на Донбассе. И это не Россия (ВИДЕО).
- 05:00 Полиция ДНР задержала банду воров, совершивших десятки краж (ВИДЕО).
- 00:50 Канал Порошенко как клуб почитателей Адольфа.
- Вчера 23:45 Плоды безвиза.
- Вчера 21:37 Экс – министр ДНР: выборы покажут всему миру, что мы – цивилизованное государство.
- Вчера 20:46 День народного единства в ДНР: Донбасс – часть России.
- Вчера 20:20 Нападение на украинскую активистку — «законченное умышленное убийство» (ВИДЕО).
На Украине неожиданно назвали виновника войны на Донбассе. И это не Россия (ВИДЕО)
Вот уже четыре года Киев ведет кровопролитную войну на востоке Украины против своего же народа. Сразу после Майдана жители двух республик выступили против олигархата, захватившего власть в правительстве. Порошенко и компания тут же обвинили Москву в разжигании вражды на Украине, однако спустя несколько лет так и не сумели представить тому доказательств.
И вот в Киеве нашел нового виновника трагедии, чье имя, неожиданно для всех, объявил во всеуслышание депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь. Выступив от лица радикалов, политик заявил, что в гражданской войне на Украине виновата Ангела Меркель.
Столь неожиданный поворот событий вызвал бурное обсуждение среди депутатов. Тем более что Чижмарь назвал ее также ответственной и за ситуацию вокруг полуострова Крым.
На удивление многие поддержали такое смелое мнение, чем поставили Киев в довольно глупое положение перед Евросоюзом.
Обиженные депутаты кричали, что именно канцлер Германии высказывалась в свое время против вступления Украины в НАТО. Когда некоторые страны Евросоюза в угоду Соединенным Штатам трусливо поддержали мысль о принятии в свои ряды очередного балласта, Меркель жестко раскритиковала этот вариант развития событий.
Теперь Чижмарь и его коллеги по Верховной Раде говорят, что у них к канцлеру «много вопросов». Видимо Украина наконец поняла, что ни Евросоюз, ни НАТО никогда не примут ее в свои ряды. Нищая страна, у которой нет ни современного оружия, ни возможности платить взносы, никому не нужна.
Исчерпав свою функцию в виде давления на Россию, Украина утратила свою привлекательность как для США, так и для Европы. А нападки обозленного Киева на главу одной из передовых стран ЕС — скорее агония, нежели реальная угроза для Меркель. И для Украины подобная «смелость» вряд ли пройдет даром.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Полиция ДНР задержала банду воров, совершивших десятки краж (ВИДЕО)
В Донецке сотрудники полиции задержали группу несовершеннолетних, подозреваемых в совершении серии краж из торговых точек.
Подробности «Русской Весне» рассказали в МВД ДНР.
Как установили правоохранители подельники проникали в магазины и выносили оттуда алкоголь, продукты питания и денежные средства. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.
Товарищи действовали по одной и той же схеме: дожидались закрытия магазина и, убедившись в отсутствии прохожих, проникали в помещения торговых точек.
В данный момент установлена причастность подельников к совершению более 30 краж из магазинов, находящихся на территории Ворошиловского, Кировского, Петровского и Ленинского районов Донецка, а также в Макеевке. Помимо продуктов питания, добычей фигурантов стали денежные средства в сумме около 100 000 рублей.
Как сообщила инспектор РНОФ Ленинского РО ДГУ МВД ДНР Алла Сокоренко, действия злоумышленников подпадают под санкции ч. 2 ст. 164 УК ДНР (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение) и влекут за собой ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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Канал Порошенко как клуб почитателей Адольфа
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Плоды безвиза
После гастролей украинских фашиков в Риме, настала очередь австрияков, позабывших своего великого соотечественника.
Кто-то летает в Вену выпить чашечку кофе, а кто-то зигануть, как это делает журналист с канала Порошенко Наталья Коцкович.
А как ты воспользовался святым безвизом?
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Экс – министр ДНР: выборы покажут всему миру, что мы – цивилизованное государство
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День народного единства в ДНР: Донбасс – часть России
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Нападение на украинскую активистку — «законченное умышленное убийство» (ВИДЕО)
Украинские следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк, квалифицировав его как законченное преступление.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
«В настоящее время уголовное производство по факту нападения на Екатерину Гандзюк расследуется как законченное преступление — по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу)», — говорится в сообщении. Полиция пока продолжает проводить осмотр тела и следственные действия по факту смерти Гандзюк.
Как ранее сообщала «Русская Весна» сегодня, 4 ноября, стало известно, что Екатерина Гандзюк, облитая кислотой 31 июля 2018 года, после длительного лечения скончалась.
Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших «АТОшников». Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения.
Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки.
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