Новости Украины и Новороссии 05 ноября 2018

Вот уже четыре года Киев ведет кровопролитную войну на востоке Украины против своего же народа. Сразу после Майдана жители двух республик выступили против олигархата, захватившего власть в правительстве. Порошенко и компания тут же обвинили Москву в разжигании вражды на Украине, однако спустя несколько лет так и не сумели представить тому доказательств.

И вот в Киеве нашел нового виновника трагедии, чье имя, неожиданно для всех, объявил во всеуслышание депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь. Выступив от лица радикалов, политик заявил, что в гражданской войне на Украине виновата Ангела Меркель.

Столь неожиданный поворот событий вызвал бурное обсуждение среди депутатов. Тем более что Чижмарь назвал ее также ответственной и за ситуацию вокруг полуострова Крым.

На удивление многие поддержали такое смелое мнение, чем поставили Киев в довольно глупое положение перед Евросоюзом.

Обиженные депутаты кричали, что именно канцлер Германии высказывалась в свое время против вступления Украины в НАТО. Когда некоторые страны Евросоюза в угоду Соединенным Штатам трусливо поддержали мысль о принятии в свои ряды очередного балласта, Меркель жестко раскритиковала этот вариант развития событий.

Теперь Чижмарь и его коллеги по Верховной Раде говорят, что у них к канцлеру «много вопросов». Видимо Украина наконец поняла, что ни Евросоюз, ни НАТО никогда не примут ее в свои ряды. Нищая страна, у которой нет ни современного оружия, ни возможности платить взносы, никому не нужна.

Исчерпав свою функцию в виде давления на Россию, Украина утратила свою привлекательность как для США, так и для Европы. А нападки обозленного Киева на главу одной из передовых стран ЕС — скорее агония, нежели реальная угроза для Меркель. И для Украины подобная «смелость» вряд ли пройдет даром.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»