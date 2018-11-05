Новости Славянского Мира. Выпуск 122

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



В Москве 2 ноября в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства, на территории Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова прошла выездная выставка Всероссийского музея декоративного искусства – «География России в народных костюмах».

Источник: http://www.vmdpni.ru/data/events/2018…



1 ноября родилась Мария Васильевна Семенова — современная российская писательница и переводчик, основательница славянского фэнтези.

Источник: https://vk.com/public103550702?w=wall…



Продолжим артефактами земель славянских



Историко-культурный заповедник Бельск продолжает делиться историями артефактов, найденных на Бельском городище.

Фото: Дорошенко Оксана

Источник: http://poltava.sq.com.ua/rus/news/nov…



В одном из храмов Индии найдена потрясающая инсталляция древнего мира, которую оставили древние Джайны.

Больше в группе https://vk.com/club173270122



Не забудем о праздниках, вечёрках и других полезных мероприятиях



Декабрьский цикл семинаров Андрея Ивашко в Петербурге состоится 30 ноября – 3 декабря 2018.

Источник: https://vk.com/v.nasledie?w=wall-3597…



24 ноября в Москве состоится повторный, практический семинар Алексея Орлова «Преодоление страхов»

Администратор мероприятия

Ольга – 8(909) 683 88 69

Источник: http://slavradio.org/event/priglashen…



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 5 ноября, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – Беременность. Коротко о важном

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



6 ноября, вторник

Воспалительный процесс – естественная реакция иммунной системы

Автор-сказитель – Арирадъ



7 ноября, среда

Тайна и значение обережных узоров

Автор-сказители – Лизавета Пташечка



8 ноября, четверг

Русские 300 спартанцев

Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов



9 ноября в пятницу вы услышите передачу Как передавать детям русские традиции. Автор-сказительница – Наталья Малышева



3 ноября в субботу, премьера на нашем радио, в 01:00; 07:00; 13:00 и 19:00 часов по Москве вы услышите передачу Сундучок добра. Ведущая передачи – Валька



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 3 ноября, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – 49 – Константин Сергеевич Аксаков. Ведущий передачи – Виктор Маслов



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.



Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com