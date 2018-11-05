ГРУ предвидит будущее, 6 ноября, клинтониты, Клим Жуков
Кто управляет нашими детьми?
Концептуальные итоги недели. Третий выпуск. Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран рассказывает о значении военной разведки, промежуточных выборах в США, заявлении Трампа о выходе из РСМД, кадровой базе клинтонитов в нашей стране и значении видеоблогинга в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, сформировать правильное мировоззрение, понять и осуществить своё предназначение помогут:
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