Главная » Мировоззрение, Политика

ГРУ предвидит будущее, 6 ноября, клинтониты, Клим Жуков

19:01. 5 ноября 2018 Просмотров - 212 Нет комментариев Опубликовал:

Кто управляет нашими детьми?

Концептуальные итоги недели. Третий выпуск. Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран рассказывает о значении военной разведки, промежуточных выборах в США, заявлении Трампа о выходе из РСМД, кадровой базе клинтонитов в нашей стране и значении видеоблогинга в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, сформировать правильное мировоззрение, понять и осуществить своё предназначение помогут:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

=======================================================================


Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 февраля 2016
...того, кому они принадлежат — ГРУ, Минприроды (скажем, аппарат ...Усиление видов разведки началось в ноябре. На ваш взгляд, каковы ...работа строится на взаимодействии ГРУ и сирийских спецслужб, в...в будущем в случае необходимости. «Но пока этого не предвидится», —...
Новости Украины и Новороссии 15 сентября 2015
...-го числа встреч не предвидится». Помимо этого полпред ЛНР... Украины Европа в ближайшем будущем может столкнуться с новой...."По заданию кураторов из ГРУ Генштаба России члены группы...18 октября, Луганск — 1 ноября. Власти самопровозглашенных республик заявили, ...
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
..., МВД, ФСБ, СВР, МЧС, ГРУ, ФСО, СФСО, Росгвардия, Россвязь, ...составит (например, на 7 ноября 2014 г.) 41,8 кг... оборота уже существующего и будущего капитала, обеспечивающую максимальную социальную...предпринять, то Нам опять предвидеться воевать со всем миром в...
Новости Украины и Новороссии 10 декабря 2015
...помнят бессчётные десятки сотрудников ГРУ ГШ ВС РФ, которых...и ругал за коррупцию. Будущее представляется мрачным. Самый логичный...электричества в Крым. 22 ноября украинские экстремисты при попустительстве...с этими задачами. Но предвидеть все точно невозможно с ...
По новостям и событиям: «Серые волки»
... В другом фильме - “Грань будущего” - показан сценарий уничтожения агрессора,...Но в скором ли времени предвидится сенаторская вакансия? — Ах, ...революции 25 октября (7 ноября) 1917 года, в России.... (Ипатьев К.Ф., майор ГРУ в отставке. Источник - http://...
Глобализация как «гибридная война» и миссия в ней России
... электората, не способного предвидеть последствия своего выбора; подконтрольность... Наживка в нём для будущих жертв — обещание свободы, ...и марксистов-троцкистов в ноябре 1917 г. взял... (4) Бывший полковник ГРУ, ставший предателем. После разоблачения...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>