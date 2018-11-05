Государство не просило вас рожать
12:05. 5 ноября 2018 Просмотров - 162 Один комментарий Опубликовал: brahman
На связи эффективный куратор детских проектов из Кировграда Ольга Глацких.
«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать» (с) цитаты великих людей
А потом резонно возникает вопрос, а нужно ли молодым людям такое государство.
Вангую, что скоро место куратора детских проектов Кировграда станет вакантным.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Ну вот ещё одна дурочка проговорилась.