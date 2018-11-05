4 ноября: украденная победа. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Элитный заговор против народа

Доктор исторических наук, профессора МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о событиях Русской Смуты начала XVII века и значении празднования Дня народного единства.



Разобраться в фактах многовековой оккупации Руси и разблокировать народную память поможет книга:



Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

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