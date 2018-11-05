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4 ноября: украденная победа. Александр Пыжиков

07:38. 5 ноября 2018 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:

Элитный заговор против народа

Доктор исторических наук, профессора МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о событиях Русской Смуты начала XVII века и значении празднования Дня народного единства. 

Разобраться в фактах многовековой оккупации Руси и разблокировать народную память поможет книга:

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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