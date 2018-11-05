4 ноября: украденная победа. Александр Пыжиков
07:38. 5 ноября 2018 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Элитный заговор против народа
Доктор исторических наук, профессора МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о событиях Русской Смуты начала XVII века и значении празднования Дня народного единства.
Разобраться в фактах многовековой оккупации Руси и разблокировать народную память поможет книга:
Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович
=======================================================================
Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai