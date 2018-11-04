Время обреченных

Обзор польского пропагандистского опуса описывающего нападение России на Польшу. Опять!Основной посыл не нов – страшный русский медведь хочет напасть на мирный польский трактор, поэтому надо крепить оборону от внешних и внутренних врагов.Поляков продолжают запугивать российской угрозой.Книги, описывающие нападение России на страны НАТО, выходят там с завидным постоянством. Например, в 2016 году на польском языке была издана книга британского генерала Ричарда Ширрефа с незатейливым названием «2017: Война с Россией». В ней прогнозировалось, что Путин в 2017 году нападет на страны Балтии, что приведет к широкомасштабному военному конфликту между Россией и НАТО. Прогнозы британского генерала почему-то не сбылись, тем не менее полякам продолжают усиленно внушать мысль о неминуемом нападении России.Так, недавно популярное польское издание Fakt. pl посвятило свой материал новой книге «Время обреченных», вышедшей в Польше в начале октября.Уничтожен военно-морской флот, бойня подразделений территориальной обороны (ТО), созданных бывшим главой минобороны Антонием Мацеревичем, четыре миллиона поляков, бежавших от войны в Германию, и, наконец, разделенная Польша в развалинах, как после Второй мировой войны,— такой сценарий нападения России на Польшу описал в своей книге, основываясь на данных специализированной литературы и 25-летнего опыта военной службы в польской армии, автор Марек М. Мейсснер.Несмотря на то, что книга Мейсснера является художественным произведением, она, по мнению издания Fakt. pl, впечатляет из-за внимания к деталям, описывающим террор, который польским солдатам могут уготовить русские после нападения на Польшу.«Выводы убийственны — это очередная публикация после интервью генерала Вальдемара Скжипчака, указывающего на опасность, которая грозит нам со стороны России. И мы можем ожидать, что книг, поднимающих эту тему, будет еще больше. Все потому, что призрак войны над Европой становится все более реальным», — констатируется в статье, посвященной книге.Польские журналисты отмечают, что, даже «когда под конец срока полномочий президента Джорджа Буша Россия напала на Грузию, в Европе было совсем немного тех, кто ожидал бы, что другие страны тоже могут пасть жертвой военной агрессии со стороны Путина».«Сегодня об идущей в Донбассе войне России с Украиной становится проще забыть — длится она уже долго, а конца и края не видно, и это приводит к тому, что международное сообщество понемногу забывает о ней. Российские войска использовали Сирию как идеальный тренировочный полигон, приобрели прекрасный боевой опыт. При этом только что завершились крупнейшие со времен холодной войны учения армий России и Китая, в которых приняли участие более 300 тысяч солдат. В Польше эти темы не попадают в заголовки газет, но все больше и больше экспертов предупреждает, что война вовсе не так далека, как может показаться», — заключается в материале.Как полагает издание Fakt. pl, «Время обреченных» дает представление о размере трагедии, которая может коснуться Польши. Обозреватель «Ридуса» предлагает подробно остановиться на некоторых деталях обсуждения нашумевшей книги.В Польше продолжается начатое Антонием Мацеревичем формирование войск Территориальной обороны (ТО). В каждом воеводстве должна появиться бригада, а в Мазовии — две.Новый вид вооруженных сил — это предмет особого внимания экс-министра. Это гордость политиков из правящей партии ПиС, особенно из тех избирательных округов, где уже сформированы подразделения, которые должны быть ответом на угрозу нападения регулярной армии противника.Между тем эксперты предупреждают, что процедуры, обучение, вооружение и организация приведут к тому, что солдаты ТО в лучшем случае могут закончить как пушечное мясо.То, какая судьба может ожидать достойных парней, которые записались в ТО, мотивированные современным патриотизмом и поиском смысла жизни, описал в книге «Время обреченных» Марек М. Мейсснер.Автор, который как журналист занимается вопросами армии с 1993 года, проанализировал специализированные разработки и отчеты о действиях российской армии в Сирии и на Украине. На этой основе он создал поразительное видение продолжающейся 52 дня войны, которая для солдат ТО является адом на земле.Уже одна из первых сцен, описанных Мейсснером, не оставляет иллюзий относительно роли солдат ТО.— рассказывает один из трех главных героев книги о начале войны, развязанной идущими на Варшаву русскими.Практически с первых дней видно, что помощь быстро не придет. Русские взяли Сувальский перешеек, но не напали на Латвию, Литву и Эстонию. У союзников, особенно соседей с юга, «сразу возникли страшные проблемы в аэропортах, у них все перестало работать, и никакие самолеты НАТО не могут там приземлиться».Зато у немцев, шведов, финнов и норвежцев мобилизация. Французы тоже собираются, но как-то, медленно и «в основном занимаются логистикой». Русские за два месяца завоевывают Польшу, вынуждая бежать в Германию 4 миллиона поляков. На месте Польши возникают два государства: Республика Польша и Польская Национальная Республика, являющаяся российским протекторатом.Видение первого столкновения с противником в деревне Полик пугает. Герой книги описывает хаос в подразделении в момент перед атакой:, — говорится в книге Мейсснера.«Это не военная фантастика, это действительно может произойти», — рецензирует Винцент В. Северский, писатель и бывший офицер разведки. А сам автор книги при этом отмечает: «Это повествование является только допущением, а значит, вымыслом. Что не значит, что этот вымысел не может осуществиться».Свое мнение о бестселлере выразили и многие польские интернет-пользователи. Ниже некоторые из них.Mike Medor— А ПиСовцы пусть продолжат плевать ядом на Россию. Это всего лишь книга, но русские — мстительные, помнят оскорбления. Ну и дикие, по отношению к Западу. Я не говорю о том, чтобы их любить, просто нужно жить с ними как добрые соседи.Roman Grzybek— А может, перестать ссать более сильному соседу на штанины и срать на коврик у двери в надежде на то, что новый Большой Брат из-за океана погладит по головке и похвалит. Может, он даже даст за это кресло президенту во время подписания верноподданических деклараций?Jagoda Wiśniewska— Правительство довело до таких отношений с соседями, что все возможно. И еще этот Блащак, а раньше Мацеревич — полный провалMarian Borodzicz— «Кто-то» натравливает нас на русских. Цель, которую он хочет достичь, это чтобы Польша была театром действий, его «началом и концом». Гниды из-за океана думают, что спасут свои задницы. Никто не выживет. Мы даже не успеем открыть дверь в туалет и испаримся. Скажем «стоп» «провидцам», которые предвещают победу над Россией. Нет такой опции.Как видно из комментариев, в целом большинство пользователей негативно оценивает произведение Мейсснера, хотя антироссийские комментарии на портале также присутствуют.Стоит отметить, что ранее издание Fakt. pl в одной из своих статей проводило опрос по поводу российской угрозы. Читателям был задан вопрос «Угрожает ли нам Россия?». Ответы распределились следующим образом.«Да» — 44%«Нет» — 56%Обозреватель «Ридуса» обратился к польскому журналисту и члену партии «Смена» Конраду Ренкасу с вопросом: «Почему и для чего в Польше издаются такие книги?»Тем более что во всех этих страшных историях не хватает одной очень существенной детали: зачем и для чего Россия могла бы напасть на Польшу? Никогда, нигде не появляются ни мотив, ни цель! Просто заранее считается, что так и должно быть. «Видно, такой уж у России агрессивный характер, что она вторгается без причины…», — что-то подобное всерьез внушается полякам, — считает польский журналист.Впрочем, Конрад Ренкас во всем этом не видит никакого парадокса. Поскольку в 90-х, пожалуй, не было ни одного польского криминального сериала, в котором в конце не появлялся бы «дьявольский гангстер». Затем место таких гангстеров в массовой культуре Польши в равной степени заняли сатанинские бизнесмены и мафиози из России. Теперь, видно, пришло время пугать всей Россией.«Ко всему этому также имеют отношение внутрипольские разборки, в которые очень хорошо вписывается книга Марека М. Мейсснера, — замечает Ренкас. — В Польше продолжается спор о конфигурации вооруженных сил и оборонной политике — естественно, тоже на фоне больших денег. Нынешние бенефициары системы хотят сохранения польской армии в качестве небольшого контингента для обслуживания американских колониальных войн, зато с обширными закупками вооружения — конечно же, американского. Это прекрасно сочетается с объявленным Дональдом Трампом выходом США из договора о РСМД и ожидаемым в связи с этим возможным размещением в Польше тактического ядерного оружия малой дальности».С этой группой, зарабатывающей на лоббировании и миллиардных тендерах для военных, по словам польского журналиста, сотрудничают политики, убеждающие, что безопасность Польши зависит исключительно от абсолютного подчинения Соединенным Штатам, от присутствия на польской территории армии США и американских систем вооружения.«Поэтому в их интересах критиковать саму идею войск Территориальной обороны или привязанности польской армии к Польской земле, ее сосредоточения на наиболее опасном украинском участке и широкий набор добровольцев, в том числе в патриотических сообществах, гораздо менее уязвимых для проамериканской пропаганды. Поэтому необходимо в популярной, сенсационной форме дезавуировать эту инициативу, показать ее полную неэффективность — словом, как бы литературно „расстрелять“, естественно российскими руками», — заключает Ренкас.И, наконец, последний элемент — организация травли «русских агентов». Цитируемые фрагменты книги четко указывают еще на одну угрозу, с которой «настоящий евроатлантический патриот» должен бороться: коллаборация и внутренний враг.Изображение созданной россиянами и их «зелеными человечками» марионеточной Польской Национальной Республики хорошо демонстрирует также и этот аспект господствующей в Польше русофобской паранойи.Охота на ведьм и видение «агентов Путина» во всех, кто хотя бы немного скептически относится к официальной пропагандистской линии истеблишмента, принимает в Польше гротескные формы (особенно когда даже главные партии соревнуются в обвинениях в том, кто больше «помогает Путину» и у кого больше агентов российского президента).Принимая во внимание тот факт, что Матеуш Пискорский, бывший депутат, пожалуй, наиболее полно демонстрировавший абсурдность антироссийскости в Польше, уже 28 месяцев находится в заключении, естественно, как «русский агент», становится очевидно, что это никакой не анекдот, все очень серьезно.

Источник: colonelcassad.livejournal.com