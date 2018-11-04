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Военная приемка. «Наши в Приднестровье». Часть 2

12:14. 4 ноября 2018 Просмотров - 173 Один комментарий Опубликовал:

В этой программе съемочная группа «Военной приемки» отправится туда, куда десятилетиями не пускали журналистов, в населенный пункт Колбасна, на самый большой склад вооружения российской армии за рубежом — в Приднестровье. Он же — самый большой склад боеприпасов в Европе. Эксперты говорят, что если хранящиеся в Колбасне запасы взорвутся, то детонация от этого взрыва может быть сравнима со взрывом ядерной бомбы в Хиросиме. Так что этот склад требует особого внимания и усиленных мер охраны. Зрители канала «Звезда» впервые увидят, как живут и несут службу на этой пороховой бочке солдаты и офицеры оперативной группы российских войск в приднестровском регионе, где с одной стороны находится Молдова, а с другой — Украина. Мы расскажем, как живут наши воины в условиях блокады, когда с большой землей нет даже авиасообщения.


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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 1920 1706
    жора шапов 4 ноября 2018 в 14:53 Ссылка Пометить
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    Судя по тому, как жахали 5 складов в Украине , с точки зрения обывателя ( меня) этот склад выглядит получше – нет бизнеса.))

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