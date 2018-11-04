Военная приемка. «Наши в Приднестровье». Часть 2

В этой программе съемочная группа «Военной приемки» отправится туда, куда десятилетиями не пускали журналистов, в населенный пункт Колбасна, на самый большой склад вооружения российской армии за рубежом — в Приднестровье. Он же — самый большой склад боеприпасов в Европе. Эксперты говорят, что если хранящиеся в Колбасне запасы взорвутся, то детонация от этого взрыва может быть сравнима со взрывом ядерной бомбы в Хиросиме. Так что этот склад требует особого внимания и усиленных мер охраны. Зрители канала «Звезда» впервые увидят, как живут и несут службу на этой пороховой бочке солдаты и офицеры оперативной группы российских войск в приднестровском регионе, где с одной стороны находится Молдова, а с другой — Украина. Мы расскажем, как живут наши воины в условиях блокады, когда с большой землей нет даже авиасообщения.





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Источник: www.youtube.com