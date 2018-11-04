Топливный кризис

С любопытством смотрю на то, как министры пытается сдержать рост цен на топливо и ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов. Архиприбыльный в условиях слабого рубля и относительно дорогого "черного золота".

Те же самые умники накануне провели "налоговый маневр", предназначенный для того, чтобы выпихивать нефть из РФ на мировой рынок. То есть, стали обнулять вывозные пошлины на нефть и ГСМ, но зато вдвое подняли налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акцизы на топливо (косвенный налог на всех нас, от богачей до бомжей). То есть, было сделано все, чтобы сырье и ГСМ из страны вывозилось широкой рекой, а себестоимость нефтепродуктов росла.

Можно было бы квотировать экспорт (аналог продналога Ленина в 1921 г.): поставил, скажем, 20% добычи и переработки на внутренний рынок - остальное можешь вывозить. Однако квотирование в РФ запрещено с 2012 г., со вступления в ВТО, куда нас запихал Кремль с его "хитрыми планами".

Теперь придурки героически борются с последствиями собственных же действий. Они грозят ввести заградительные вывозные пошлины на нефть и ГСМ. Оставив при этом и акцизы, и НДПИ. Совместив валидол и виагру, валиум и пурген. Смешение разноприродных мер регулирования приведет просто к кризису в топливно-энергетическом комплексе и к дефициту горючего.

Партия Дела по-прежнему считает, что акцизы и НДПИ надо отменить - стране нужно недорогое горючее, а поднимать налоги в условиях профицита бюджета - это маньячество в духе Джека-Потрошителя.

На вывоз сырых углеводородов из страны вводятся высокие пошлины. Они ниже для продуктов глубочайшей перереботки нефти. И почти симворлические - на экспорт машин, оборудования, готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. И так - навсегда. Аналогично, высокими пошлинами облагается ввоз в РФ готовых изделий (за исключением нужного оборудования) - и освобождается от пошлин ввоз сюда сырья.

Но министры и верхушка Страны Дураков творят иное. Они запутались в собственных ногах. Ну, в добрый путь! Тем скорее развязка.

Источник: maxpark.com