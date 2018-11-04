Так кто нам делает “дырки” в ауре и проблемы в “карме”?

Что ВАЖНО и НУЖНО знать главного из этих материалов.. кратенько..

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Тело человека полностью обновляется каждые семь-десять лет.

По мнению ученых, тело заменяет себя полностью новым набором клеток каждые семь-десять лет, а некоторые наши важнейшие части организма обновляются еще быстрее.

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Эмоции, чувства и производное от этого настроение человека - на поверку оказываются биохимической реакцией молекул тела на энергетическое эмоциональное воздействие.

Эмоция - это кровь в движении.

Какие эмоции переносит постоянно ваша кровь?

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В чем смысл этого закона? Та энергия, которую мы транслируем, возвращается к нам, в виде событий в жизни и людей, встречающихся на нашем пути.



Начните работать над своими установками, эмоциональным состоянием, мыслями и в скором времени вы заметите, что жизнь начинает наполняться другими, более гармоничными и радостными событиями, отношения с людьми выравниваются, вы почувствуете себя более сильными и здоровыми.

Всё, о чём мы думаем , вызывает в нашем теле физическую реакцию.

Общий обзор организма человека



показывает, что из семи миллиардов



проживающих на Земле нет абсолютно похожих



внешне людей, однако строение организма



на 99 % у всех одинаково.

Кинезиологическая мини-программа для каждого может служить как терапия мгновенного реагирования при болях в спине, головной боли, распространенных недомоганиях системы пищеварения, психологических проблемах, связанных с усталостью, трудностью концентрироваться на конкретном деле, перепадах настроения.

7 простейших упражнений, в частности

ЛОБНО-ЗАТЫЛОЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ для снятия стрессового состояния выполняется как самостоятельно, так и при помощи другого человека, при этом совершенно не нужно что-либо представлять, визуализировать..

Применение ЛЗК позволяет стирать последствия стресса и приводить эмоциональную сферу человека в адекватное состояние..

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С точки зрения традиционной медицины, желатин в одиночку не способен победить сложные суставные заболевания. Зато он может существенно облегчить боли и улучшить подвижность суставов.

Желатин - абсолютно натуральный продукт. Поэтому нанести вред он может только при фанатичном употреблении или при индивидуальной непереносимости.

Секрет популярности желатина очень прост.

Его структура практически не отличается от коллагена, т. к. это продукт денатурации последнего. Следовательно, и влияние их схоже.

Коллаген незаменим при регенерации хрящевых тканей, благоприятно воздействует на кожу, волосы и ногти.

Лечиться желатином просто и дешево.

Эффективен он и в качестве профилактики. Основное его преимущество - доступность. Пакетик желатина стоит намного дешевле, чем различные лекарства. И искать его не надо, т. к. продается он в любом продуктовом магазине.

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Каковы же причины заболевания суставов?

Нервный фактор. Когда человек постоянно одерживает эмоции, испытывает тревогу, гнев, сексуальную неудовлетворенность, в его крови происходит выброс «стрессовых» (кортикостероидных) гормонов, что негативно воздействует на суставную смазку, и постепенно приводит к разрушению хрящевой ткани.

Например, артроз тазобедренных суставов - это заболевание людей, постоянно сдерживающих и подавляющих свои эмоции.

У чрезмерно эмоциональных людей слабые места: сердце, щитовидная железа, желудок, а также органы дыхания и позвоночник.

18 симптомов недостатка воды в организме человека

♦ Боли в суставах. Сустав состоит из хрящевых тканей, которые в свою очередь на 80% состоят из воды. За счет этого они эластичны и прочны. Также в суставной сумке размещена синовиальная жидкость, которая смягчает трение внутри сустава. При обезвоживании появляются неприятные ощущения в суставах, скрип в локтях и коленях. Хрящи становятся малоэластичными, а суставная жидкость превращается в вязкий и густой кисель. Снижается амортизация и повышается трение внутри суставов. Чаще всего, первыми от обезвоживания страдают колени и позвоночник, так как на них приходится основная нагрузка даже при спокойном образе жизни.

д.м.н., врач-кинезитерапевт Сергей Бубновский:

Поэтому, по моему глубокому убеждению, остеохондроз, артрит и артроз - это следствие обезвоживания организма. И чем старше становится человек, тем больше воды ему нужно.

Ольга Бутакова, главный врач Московского Института Восстановления Здоровья:

Борьба со старостью и болезнями - это ежедневная борьба за сохранение живительной влаги.



Аварийные сигналы недостатка воды в организме:



♦ ревматоидная боль в суставах;



♦ боль в спине;



♦ боль в ногах при ходьбе;



Воспалительные заболевания суставов - это заболевания лимфатической системы



Определить качество суставной жидкости можно по ногтям.

Суставы: метафизические причины заболеваний суставов

Доктор Н. Волкова пишет: «Доказано, что около 85% всех болезней имеют психологические причины. Можно полагать, что и остальные 15% болезней связаны с психикой, но установить эту связь ещё предстоит в будущем... Среди причин возникновения болезней чувства и эмоции занимают одно из главных мест, а физические факторы - переохлаждение, инфекции - действуют вторично, как пусковой механизм...»

Доктор А. Менегетти в своей книге «Психосоматика» пишет: «Болезнь - это язык, речь субъекта... Для понимания болезни необходимо раскрыть проект, который субъект создаёт в своём бессознательном... Затем необходим второй шаг, сделать который должен сам пациент: ему следует измениться. Если человек психологически изменится, то болезнь, будучи аномальным течением жизни, исчезнет..."

Рассмотрим метафизические (тонкие, ментальные, эмоциональные, психосоматические, подсознательные, глубинные) причины проблем с суставами.

Вот что пишут об этом всемирно известные эксперты в данной области и авторы книг по данной тематике.

Список используемой литературы:

1. Луиза Хей. «Исцели себя сам».



2. Лазарев С. Н. «Диагностика кармы» (книги 1-12) и «Человек будущего».



3. Валерий Синельников. «Возлюби болезнь свою».



4. Лиз Бурбо. «Твое тело говорит: «Люби себя!».



5. Торсунов О. Г. «Связь болезней с характером».



6. Л.Виилма. «Психологические причины болезней».



7. Сергей С. Коновалов. «Энергоинформационная медицина по Коновалову. Исцеляющие эмоции».



8. Бодо Багински и Шарамон Шалила. «"Рейки" -универсальная энергия жизни».

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Только непонимание, беспечное незнание, лень или полная тупость ведут человека путем болезней..

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СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёх вариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),

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Источник: cont.ws