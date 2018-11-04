Сводки от ополчения Новороссии 04 ноября 2018

Служу Республике. Золотое-5

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Депортация на Украину грозит ополченцам смертью: Добровольцы Донбасса о решениях судов и законах РФ

Как ранее сообщала «Русская Весна», российский суд намерен депортировать на Украину ополченца ДНР Максима Шадрова, несмотря на то, что на родине ему угрожает опасность. Руководитель информационного отдела Союза добровольцев Донбасса Мария Коледа прокомментировала «Русской Весне» сложившуюся ситуацию. «Это не первая и, к сожалению, не последняя попытка депортации. Союз Добровольцев Донбасса неоднократно призывал своих товарищей к соблюдению миграционного и трудового законодательства Российской Федерации. Закон суров, но это закон. Он действует на всех, не делая различий. К сожалению, зачастую проблемы с соблюдением миграционного законодательства, являющиеся поводом для депортации, связаны с бюрократическими проволочками, а не с умышленным нежелание соблюдать закон. Согласно требованиям Конвенции по правам человека, которую Россия ратифицировала как член ООН, нельзя депортировать или экстрадировать человека в страну, где его ждут расправа и пытки. Однако суды зачастую не принимают это во внимание. Несмотря ни на что, мы продолжаем оказание информационной и юридической поддержки нашим ребятам. Депортация на территорию Украины людей, принимавших участие в защите мирного населения Донбасса грозит им не только тюремным сроком, но и смертью. К сожалению, подобные случаи не единичны. И их становится все больше. Пока что удаётся вовремя успевать реагировать на попытки депортаций и экстрадиций. Но необходимы правовые механизмы для кардинально го решения подобных вопросов. Пока же все, по-факту, делается в ручном режиме». Читайте также: Крымский судья-каратель схвачен в Киеве за сепаратизм (ФОТО)

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«Меня там убьют»: Ополченца ДНР решил выдать Украине российский суд (ФОТО)

В Нижнем Новгороде задержан гражданин Украины Максим Шадров, которого готовятся выслать в Одессу, где он разыскивается за сепаратизм. Ранее Шадров воевал в составе ополчения ДНР — был снайпером в подразделении «Русь». Как указано на печально известном сайте «Миротворец», в рядах ополченцев он был известен по позывному «Макс Одесса». В апреле 2014 года Максим принимал участие в обороне Славянска, здесь был ранен. После выздоровления воевал под Донецком. Затем выехал в Россию, где и находился до нынешнего времени. По имеющимся данным, защитника Донбасса обвиняют в нарушении миграционного законодательства. Решение о депортации приняла судья Голуб из Лукояновского районного суда Нижегородской области, проигнорировав заявление Шадрова о том, что на Украине ему угрожает опасность. В «Союзе Добровольцев Донбасса» рассказали «Русской Весне», что занимаются проблемой и сообщат читателям РВ, если ситуация изменится. Ранее Максим уже попадал в международный скандал. В 2011 году ливийские боевики в Триполи захватили 28 граждан стран СНГ, заявив, что задержанные (преимущественно граждане Украины) — наемные убийцы, воевавшие на стороне Каддафи. Среди арестованных были Шадровы. По версии боевиков, отец вербовал диверсантов, Максим был снайпером, а супруга Ольга ему помогала. Тогда Максим рассказывал, что не является наёмником, а в Ливию приехал работать поваром в одной из гостиниц, здесь же его супруга подрабатывает официанткой. При содействии МИДа Украины весной 2012 года Шадрова младшего с супругой вернули на родину. Александр Шадров (отец) на допросах признал свою вину в вербовке и подготовке диверсантов, и был приговорен боевиками к пожизненному заключению. Читайте также: Победа: в России из-под стражи освобождён гражданин Казахстана, воевавший за ДНР (ФОТО)

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В одном из подразделений НМ ЛНР отпраздновали 4 годовщину со дня образования

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Натовские кураторы в Донбассе

На этой неделе вокруг ситуации на Украине, и в зоне донбасского конфликта в частности, была масса медийных инсинуаций по обе стороны информационных баррикад. Конечно, опубликованный список граждан и компаний Незалежной, подпавших под российские санкции, затмил большую часть из них, однако очень важно расслышать во всём этом сумбуре два посыла, которые ранее не были так откровенно свойственны фронтовой обстановке.

Связаны они, очевидно, с грядущими выборами в обеих республиках Донбасса, подготовка к которым проходит в достаточно нервозной атмосфере. По моей информации, спецслужбы ДНР и ЛНР работают сейчас в усиленном режиме, так как данных о готовящихся Киевом провокациях предостаточно.

Ну, во-первых, донбасским силовикам стало известно о переброске в зону ООС (операции объединённых сил) дополнительных сил НАТО. Речь идёт, разумеется, об инструкторах и военных советниках США, и так активно занимающихся «консультациями» Киева по фронтовой и околофронтовой тематике. Соответствующие заявления представителями силовых структур ДНР были сделаны на официальном уровне, и любопытно, что сами украинские власти отчасти подтвердили эти разведданные.

Так, например, в сети появились сообщения о том, что в Краматорске (город под контролем ВСУ с июля 2014 года) введены ограничения на передвижения граждан, жителей призывают без острой необходимости не покидать свои дома. Связано это якобы с антидиверсионными мероприятиями, которые проводит СБУ. Напомню, Краматорск находится на приличном расстоянии от непосредственной линии соприкосновения армий Украины и донбасских республик. Километрах так в 80 от ближайшего окопа. И поэтому возникает вопрос: чем в действительности должны заниматься там украинские силовики под прикрытием борьбы с ДРГ?

Тут нужно чётко понимать, что именно в Краматорске на протяжении нескольких последних лет располагался штаб так называемой АТО (задолго до того, как она была переименована Киевом в ООС) и город на протяжении всей войны являлся прежде всего важнейшим логистическим центром. В том числе и для натовских инструкторов и военных советников. Преимущественно на аэродром в Краматорск доставлялись вертолётами западные специалисты, и только затем их распределяли по линии фронта.

Это же касалось и различного рода подразделений специального назначения Главного управления разведки МО Украины, а также спецназа СБУ и диверсантов, подготовленных украинскими чекистами для выполнения особо важных заданий на территории и в тылу противника (в Донецке их деятельность обычно называют терактами, по понятным причинам).

Очевидно, что после очередной публичной огласки донбасскими спикерами данных о переброске дополнительных натовских кадров на украинскую передовую до киевских властей наконец-то дошло, что в Краматорске у «сепаратистов» по-прежнему немало сторонников, обладающих реальными данными о передвижениях западных спецов и о той активности, которая происходит непосредственно на краматорском аэродроме.

И если раньше подобного рода информационные выпады со стороны ДНР и ЛНР Киев по большей части оставлял без внимания, то на этот раз украинские командиры решили перестраховаться и ввели в городе чуть ли не режим чрезвычайного положения. Только вот попытка «отвести глаза» привела лишь к тому, что они ещё больше «спалились», и теперь то обстоятельство, что украинская сторона готовится к каким-то мероприятиям специального характера накануне выборов в Донбассе, превратилось из сомнительного в почти бесспорное.

Учитывая, что одной из причин проведения выборов — по крайней мере в Донецкой народной республике — стал теракт, в результате которого погиб руководитель государства Александр Захарченко, понятно, какие именно провокации может готовить Киев под чутким присмотром западных кураторов. Однако желание максимально скрыть от глаз жителей Краматорска то, что происходит в городе, говорит о вероятности развития более серьёзного сценария.

Понятное дело, что о готовящемся наступлении ВСУ военные эксперты, да и сами представители военного командования донбасских республик, твердят чуть ли не изо дня в день с экранов телевизоров и на регулярных брифингах, однако вопреки кривым улыбочкам скептиков я не считаю Порошенко политиком, серьёзно отличающимся по степени адекватности от экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Именно поэтому я не исключаю вероятности, что, подбадриваемый этими самыми натовскими кураторами, Порошенко может пойти на авантюру, подобную той, на которую решился Саакашвили в августе 2008-го.

Посудите сами — президентские выборы на самой Украине уже не за горами. Предвыборная кампания фактически уже началась. Политический рейтинг той же Тимошенко на порядок выше рейтинга Порошенко, а поправить плохие цифры удобно с помощью резкого фронтового обострения. Готов ли украинский президент пойти ва-банк прямо сейчас — когда для этого есть подходящий информационный повод? Вопрос, конечно, открытый. Но то, что киевские власти попытаются извлечь собственные дивиденды из фронтовой ситуации в Донбассе и западные кураторы намерены им в этом помочь, на мой взгляд, сомнению не подлежит.

Семён Пегов

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В бою под Горловкой ликвидирован каратель из бригады «Чёрных запорожцев»

На Донбассе ликвидирован украинский каратель из Житомирского района, воевавший в составе 72-й Отдельной механизированной бригады ВСУ имени «Чёрных запорожцев». «В зоне проведения ООС погиб военный Игорь Гончаренко, родом из Станишевки. Был откомандирован в 72 бригаду. Погиб на опорном пункте во время боя», — сообщают украинские СМИ со ссылкой на волонтёров. Сообщается, что оккупант получил смертельное ранение в ходе боевых действий вблизи посёлка Зайцево на Горловском направлении. Гончаренко был убит на опорном пункте ВСУ. Читайте также: Снайперы косят карателей на Донбассе: стали известны потери ВСУ за месяц (ФОТО)

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