Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 ноября 2018
- 03:30 Сирия: военные США готовят тысячи боевиков в спецлагерях (ФОТО).
- 00:16 Куда пропали ливийские миллиарды.
- Вчера 22:52 Обучение сирийских офицеров ПВО.
Сирия: военные США готовят тысячи боевиков в спецлагерях (ФОТО)
Ни для кого не секрет, что внутри незаконно занятых американцами сирийских территорий идёт подготовка боевиков для различных незаконных вооруженных формирований.
При этом представители Коалиции, которую возглавляют США, утверждают, что подготовка ведется исключительно в тренировочном лагере, расположенном на оккупированной американцами сирийской территории вокруг единственной их базы Эт-Танф.
Стоит отметить, что здесь коалиционное командование, мягко говоря, лукавит, а если честно — попросту лжет. Как минимум внутри 55 километровой занятой американцами зоны, находится несколько военных объектов. В подконтрольных США землях провинций Хасеке — 6 военных объектов Коалиции, в Дейр-эз-Зор — 5.
При этом вокруг каждой военной базы США находится не менее 3 тренировочных лагерей. Только в Эт-Танфе их не менее 10. Наиболее крупные из них: Телль-Эр-Руммана — 300 рекрутов, Восточная окраина Эт-Танфа — 110 человек, Хабрат-эш-Шаалам — 100 боевиков, Хабрат-Саид — 200 человек, Высота 712–200 человек, и самый крупный тренировочный лагерь — Валейд, в котором проходит подготовку более 1000 боевиков.
В них проходят подготовку боевики для различных НВФ, которые только в пресс-релизах Пентагона ведут борьбу против терроризма в Сирии. На деле же основное предназначение группировок, для которых американцы готовят бойцов — достижение интересов США в регионе.
Как не трудно догадаться, практически всегда эти интересы направлены против действующего правительства Сирии. Помимо этого, внутри оккупированных американцами территорий свободно перемещаются террористы ИГИЛ*, не встречая никакого огневого контакта, ни с коалиционными войсками, ни с подготовленными американцами НВФ, которые по идее, должны вести борьбу против террористов в регионе.
Однако, это не самые интересные факты об этих «учебных заведениях». Так относительно недавно от информаторов, работающих на сирийскую разведку, стало известно о том, что основным поставщиком новобранцев проходящих подготовку в американских тренировочных лагерях и впоследствии пополняющих сирийские НВФ являются беженцы, оказавшиеся волею судьбы на подконтрольной Коалиции территории.
Почему же беженцы соглашаются на вербовку в различные группировки боевиков? В этом большая заслуга коалиционного командования, в зоне ответственности которой находится большая часть лагерей беженцев.
Дело в том, что благодаря усилиям Коалиции обстановка в них близка к катастрофе, и у многих, в первую очередь мужчин, не остается выбора, чтобы прокормить свою семью, кроме как пойти на «службу» той или иной полутеррористической антиправительственной вооруженной группировки.
Кстати, это одна из тех многочисленных причин, почему американцы не допускают никого и близко к этим лагерям беженцев. Ведь по мнению звёзднополосатых командиров и политиков, мировой общественности не стоит знать про то, как США «спасает» вынужденных переселенцев, в каких условиях они живут, и для каких целей эти несчастные люди используются американской стороной.
Интересной особенностью является расположение всех указанных выше объектов. Все они, и военные базы США, и тренировочные лагеря НВФ, и лагеря беженцев находятся на довольно компактной территории.
Данная особенность позволяет коалиционному командованию достаточно оперативно осуществлять снабжение тренировочных лагерей необходимыми ресурсами, в том числе и новыми рекрутами.
Налицо целая система, конвейер по обеспечению различных антиправительственных группировок в Сирии новыми бойцами. Подготовленные американцами боевики ни чего для своей страны полезного не делают, а приносят лишь хаос и страдания сирийскому народу в угоду интересов своих американских хозяев.
Читайте также: Кадры атаки: «Панцирь» отразил налёт на базу ВКС России в Сирии (ВИДЕО)
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Куда пропали ливийские миллиарды
Сын Каддафи заинтересовался вопросом "исчезнувших" ливийских денег в бельгийских банках.
Бельгия косвенно подтвердила, что всего "исчезло" 5,6 млрд. долларов
Саиф аль-Ислам Каддафи требует провести расследование, куда пропали ливийские миллиарды долларов
Халид аль-Заиди, один из группы адвокатов, защищающей д-ра Саифа аль-Ислам Каддафи, заявил, что исчезновение миллиардов ливийских денег, замороженных на Западе, требует срочного расследования компетентными органами.
2 ноября 2018 г. Заиди заявил российскому информационному агентству Спутник, что исчезновение из бельгийских банков ливийских денег в размере более 5 миллиардов долларов заслуживает срочных действий со стороны Ливии, которое серьезно относится к этому вопросу.
Он подчеркнул, что замороженные средства принадлежат именно ливийскому государству и его народу и никоим образом не принадлежат мученику-лидеру Муаммару Каддафи. Ложь о так называемых личных счетах Каддафи усиленно муссируется в СМИ Запада.
Ливийский адвокат добавил, что эти ливийские деньги были переведены в иностранные банки в соответствии с законами Ливии (Ливийской Джамахирии), действующими в то время (до 2011 года, когда началась агрессия западных стран-членов НАТО). Они поступили в западные банки от имени ливийского государства. Адвокат заявил, что министерство финансов Бельгии , генеральный прокурор Бельгии и Совет Безопасности ООН должны потребовать срочных расследований относительно судьбы замороженных ливийских счетов и процентных ставок, которые поступили на эти счета (с 2011 по 2018 гг) .
В решении ООН о замораживании ливийских государственных счетов говорится, что необходима защита и неприкосновенность этих денег.
Адвокат подчеркнул необходимость сохранения денег, которые принадлежат ливийскому народу, и потребовал от иностранных банков, где находятся ливийские счета, предоставить подробные отчеты о замороженных денежных средствах. Ни у кого нет права отчуждать права ливийского народа на эти деньги. Недопустимо попустительство по отношению к лицам в этих банках, если они знают, как и почему эти деньги исчезли. Адвокат от имени Саифа аль-Ислам Каддафи потребовал открытых и беспристрастных расследований.
Генеральный прокурор Бельгии Джордж Гилкине со своей стороны заявил, что он уже начал всесторонние расследования об исчезновении миллиардов ливийских долларов со счетов, принадлежащих ливийским фондам и замороженных в Бельгии, и отметил, что Организация Объединенных Наций также расследует эти факты.
Гилкинке подтвердил, что из банков Бельгии исчезло 5 миллиардов евро (5,6 миллиарда долларов), что свидетельствует о том, что Бельгия не выполнила решение ООН заморозить ливийские активы.
«У нас есть отрывочная информация о том, что было сделано, но правительство (Бельгии) должно прояснить ситуацию, чтобы избежать крупного скандала».
http://www.sologubovskiy.ru/articles/7119/ – цинк
Рассказывали сказки о свободе и демократии, а получился обычный гоп-стоп.
Как-то не благообразно получается – сын "кровавого тирана" ТРЕБУЕТ у свободных и демократических европейцев, которые осчастливили Ливию, отчитаться об украденных ливийских деньгах.
Интерес Сейфа вполне понятен – заявив свои права на часть этих средств и идя на выборы с программой предусматривающей их расходование на улучшение жизни в стране, можно более уверенно торговаться с племенными группами и различными бандами демократов поделивших Ливию на свои вотчины.
Судя по тому, что "легальное" правительство Ливии на тему украденных средств в основном помалкивало, свой небольшой гешефт оно с этой истории получило.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Обучение сирийских офицеров ПВО
Обучение сирийских офицеров ПВО работе с новой техникой.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com