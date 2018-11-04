Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 ноября 2018

Ни для кого не секрет, что внутри незаконно занятых американцами сирийских территорий идёт подготовка боевиков для различных незаконных вооруженных формирований.

При этом представители Коалиции, которую возглавляют США, утверждают, что подготовка ведется исключительно в тренировочном лагере, расположенном на оккупированной американцами сирийской территории вокруг единственной их базы Эт-Танф.

Стоит отметить, что здесь коалиционное командование, мягко говоря, лукавит, а если честно — попросту лжет. Как минимум внутри 55 километровой занятой американцами зоны, находится несколько военных объектов. В подконтрольных США землях провинций Хасеке — 6 военных объектов Коалиции, в Дейр-эз-Зор — 5.

При этом вокруг каждой военной базы США находится не менее 3 тренировочных лагерей. Только в Эт-Танфе их не менее 10. Наиболее крупные из них: Телль-Эр-Руммана — 300 рекрутов, Восточная окраина Эт-Танфа — 110 человек, Хабрат-эш-Шаалам — 100 боевиков, Хабрат-Саид — 200 человек, Высота 712–200 человек, и самый крупный тренировочный лагерь — Валейд, в котором проходит подготовку более 1000 боевиков.

В них проходят подготовку боевики для различных НВФ, которые только в пресс-релизах Пентагона ведут борьбу против терроризма в Сирии. На деле же основное предназначение группировок, для которых американцы готовят бойцов — достижение интересов США в регионе.

Как не трудно догадаться, практически всегда эти интересы направлены против действующего правительства Сирии. Помимо этого, внутри оккупированных американцами территорий свободно перемещаются террористы ИГИЛ*, не встречая никакого огневого контакта, ни с коалиционными войсками, ни с подготовленными американцами НВФ, которые по идее, должны вести борьбу против террористов в регионе.

Однако, это не самые интересные факты об этих «учебных заведениях». Так относительно недавно от информаторов, работающих на сирийскую разведку, стало известно о том, что основным поставщиком новобранцев проходящих подготовку в американских тренировочных лагерях и впоследствии пополняющих сирийские НВФ являются беженцы, оказавшиеся волею судьбы на подконтрольной Коалиции территории.

Почему же беженцы соглашаются на вербовку в различные группировки боевиков? В этом большая заслуга коалиционного командования, в зоне ответственности которой находится большая часть лагерей беженцев.

Дело в том, что благодаря усилиям Коалиции обстановка в них близка к катастрофе, и у многих, в первую очередь мужчин, не остается выбора, чтобы прокормить свою семью, кроме как пойти на «службу» той или иной полутеррористической антиправительственной вооруженной группировки.

Кстати, это одна из тех многочисленных причин, почему американцы не допускают никого и близко к этим лагерям беженцев. Ведь по мнению звёзднополосатых командиров и политиков, мировой общественности не стоит знать про то, как США «спасает» вынужденных переселенцев, в каких условиях они живут, и для каких целей эти несчастные люди используются американской стороной.

Интересной особенностью является расположение всех указанных выше объектов. Все они, и военные базы США, и тренировочные лагеря НВФ, и лагеря беженцев находятся на довольно компактной территории.

Данная особенность позволяет коалиционному командованию достаточно оперативно осуществлять снабжение тренировочных лагерей необходимыми ресурсами, в том числе и новыми рекрутами.

Налицо целая система, конвейер по обеспечению различных антиправительственных группировок в Сирии новыми бойцами. Подготовленные американцами боевики ни чего для своей страны полезного не делают, а приносят лишь хаос и страдания сирийскому народу в угоду интересов своих американских хозяев.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.