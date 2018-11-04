Россия должна стать территорией трезвости!

Когда Ксения Васильева вернулась в родной Бясь-Кюель после учебы в Якутске и нескольких лет работы в Хабаровском крае, она увидела ужасную картину.

"В 2008 году я устроилась заместителем главы поселения, также председательствовала в комиссии по делам несовершеннолетних. Один за другим через комиссию проходили подростки, попавшиеся на пьянстве. В магазин выстраивалась очередь за бутылкой — по будням из мужчин, а по субботам в основном из женщин. Особенно в мае, когда мужья уходили на охоту. По улицам шатались люди подшофе, на дискотеках — постоянные драки, некоторые по пьяни замерзали насмерть", — рассказывает РИА Новости Васильева.

Переживая за будущее родного поселка, она вместе с другими сторонниками трезвого образа жизни решила действовать. "В 2009-м инициативная группа провела анкетирование местных жителей. Оказалось, подавляющее большинство было недовольно ситуацией с пьянством.



Организовали общий сход. До этого сельчане уже дважды безуспешно пытались полностью запретить продажу алкоголя , но противники такой меры брали верх. Поэтому к третьему сходу мы подготовились — разработали четкий план мероприятий и дали слово самым авторитетным жителям. После проголосовали: более 90 процентов высказались "за". Это была первая победа", — вспоминает поборница трезвости.

На тот момент в Бясь-Кюель работал только один магазин, где люди затаривались продуктами и выпивкой. По словам Ксении, с собственницей точки разыгралась настоящая война . "Мы показали ей протокол схода, но она наотрез отказалась прекратить продажу алкоголя. Беседы тоже не помогали, даже когда после очередной драки мы наглядно демонстрировали ей последствия "веселья", та только разводила руками. В конце концов в 2013 году предприниматель вообще прикрыла лавочку и уехала из поселка", — вспоминает собеседница.

Якутии

Однако без продовольствия местные не остались — открыли собственный продуктовый магазин, а впоследствии еще три лавки. Ни в одном из них выпивка не продавалась. Благодаря этому они смогли подать документы в региональное Министерство по делам молодежи и семейной политикидля получения статуса опорного центра здорового образа жизни. Такой центр может участвовать в конкурсах денежных грантов на развитие — неплохой стимул, чтобы бросить пить.

Вот что говорится в постановлении правительства Якутии от 12 марта 2015 года о предъявляемых требованиях: "Статус опорного пункта ЗОЖ присваивается по результатам улучшения демографических показателей, снижения общей заболеваемости населения, сокращения потребления алкогольной продукции и табачных изделий, организации занятости населения, благоустройства и озеленения, сокращения количества преступлений и правонарушений".

По словам Васильевой, за годы борьбы с алкоголизмом Бясь-Кюель совершил значительный рывок по большинству показателей, поэтому в 2015-м получил почетный статус без особых проблем. В 2016-м Ил Тумэн (парламент республики Саха) одобрил просьбу депутатов поселка о запрете продажи алкоголя в Бясь-Кюель на законодательном уровне.

"Достать спиртное теперь непросто: нужно или ехать в районный центр в ста километрах от поселка или покупать у нелегалов, торгующих с рук. Таких мы ловим вместе с участковым: штраф до 50 тысяч рублей, а если попадаются повторно — уже уголовное дело .



Конечно, пьющие люди остались, но их значительно меньше, особенно среди молодежи. Им интереснее соревноваться за гранты и благоустраивать окрестности: к примеру, недавно реконструировали площадь Победы, открыли кузнечный цех, постепенно возрождается животноводство на базе местного совхоза. На улицах стало спокойно", — перечисляет достижения Васильева.

аварии

"Все идет из семьи"

Сама Ксения последний раз выпивала в студенческие годы. Со спиртным у нее личные счеты: в 2013-м в автомобильнойпогиб ее муж. Водитель машины, в которой он ехал, был подшофе.

По словам местных жителей, основная цель такой политики — здоровье подрастающего поколения. "Знаю по себе: все идет из семьи. Родители вели трезвый образ жизни, и мне всегда было совестно "пропустить" даже бокал вина. Поэтому так важно, чтобы взрослые не подавали дурной пример детям", — рассуждает в беседе с корреспондентом РИА Новости замдиректора по воспитательной работе местной школы Дарья Сидорова.

Тем не менее раньше в праздники она считала нормой немного выпить, как и ее муж. "Однако когда в поселке началась борьба с алкоголем, я отказалась от спиртного и даже прошла специальный курс в Якутске, чтобы лучше понять природу зависимости и помочь односельчанам от нее избавиться. Теперь даже на Новый год — только сок. Муж тоже последовал моему примеру. Мы поняли: это яд", — говорит Сидорова.

Она далеко не единственная в Бясь-Кюель, кто помогает односельчанам встать на путь трезвости. "У нас работает женсовет из самых авторитетных и активных женщин поселка. Они не только ведут кружок рукоделия, устраивают культурные мероприятия с песнями и танцами, но и ходят по домам, где взрослые позволяют себе "бокальчик-другой": проводят воспитательные беседы. Выпивающих по праздникам в поселке сейчас около двадцати-тридцати человек, регулярно употребляющих спиртное — единицы", — уточняет Дарья.

России

Хотя в Центральнойвнедрить подобные меры сложно, история села Бясь-Кюель для Якутии — не уникальная. Во многих других поселках борьба с "зеленым змием" идет теми же темпами.

"Сейчас из 460 поселений запрет ввели 186. Только за этот год присоединилось больше десяти населенных пунктов. В остальных спиртное продают с 14:00 до 20:00.



Результаты нетрудно заметить: по сравнению с 2010 годом число непьющих и некурящих среди молодежи в республике увеличилось в десять раз. Кроме того, серьезно снизился объем продаж алкогольной продукции, а с ним и количество тяжелых преступлений, совершенных в состоянии опьянения: домашнего насилия, братоубийства, уличных драк", — объясняет РИА Новости лидер общественного движения "Трезвая Якутия" Матвей Лыткин.

Трезвость вплотную подобралась даже к далекой Арктике . "Пока мы подготавливаем почву для продвижения здорового образа жизни: с 20 по 28 сентября провели первые лекции и семинары о вреде алкоголя и табака в школе и на предприятиях. Запретом продажи спиртного людей пугать не надо — они сами должны прийти к этому, а для начала понять весь вред алкоголя.



Сейчас создаем координационный совет, который будет заниматься пропагандой ЗОЖ. Нас поддерживает глава района, Министерство по делам молодежи и общественники — на днях подписали трехстороннее соглашения о сотрудничестве", — рассказывает агентству главный специалист администрации арктического поселка Депутатский Нюргуяна Босикова.

"Общественное выше личного"

Масштабная кампания по борьбе со спиртным развернулась в Якутии неспроста: по словам экспертов, местное население генетически более предрасположено к алкоголизму. "Северные народы России в большинстве относятся к азиатской расе. Два основных фермента, отвечающих за расщепление алкоголя, у них часто вырабатываются в формах, дающих быстрое резкое опьянение, тяжелую интоксикацию, в первую очередь бьющую по головному мозгу, и долгое отрезвление.



Нередко даже после небольших доз алкоголя люди неадекватно воспринимают реальность . Дело в том, что исторически в Якутии, как и во всей Арктической зоне, с момента ее заселения человеком не было ни садов, ни пахотных земель, следовательно, ни винной ягоды, ни зерна, пригодных для изготовления спиртного. Организму не было нужды приспосабливаться к его употреблению", — комментирует старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Ирина Кобелькова.

Впрочем, и успех антиалкогольной политики социологи связывают с местными реалиями. "Находясь далеко от центра, люди в Якутии прекрасно понимают: надеяться нужно только на себя.



Поэтому в поселках неплохо выстроена система местного самоуправления с довольно-таки обширными полномочиями: в том числе с согласия республиканского парламента сельские депутаты вправе полностью запретить продажу спиртного. К тому же якуты — общинный народ с тесными социальными связями: мнение старшего поколения очень важно, как и мнение большинства.



Даже те из жителей поселков, кому запрет был не по душе, приняли его ради общего блага — оно выше личных интересов. Те же, кто продолжает регулярно выпивать, практически исключены из общественной жизни, но таких — единицы", — разъясняет социолог Варвара Зотова, некоторое время прожившая в поселке Бясь-Кюель.





Александр Чернышев