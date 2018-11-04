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Правда и выдумки о славянских календарях. Кирилл Запорожец.

07:49. 4 ноября 2018 Просмотров - 203 Один комментарий Опубликовал:

Кирилл Запорожец
Ведущий программы Алексей Орлов

Группа в контакте “Знание о Времени Атлантиды и Гипербореи” https://vk.com/borealisaurora

Этой передачей Кирилл Запорожец начинает цикл о славянских календарях.
Вы узнаете что они из себя представляют, и насколько правдива о них информация, зачем нужны календари и как ими пользоваться.
В следующих передачах вы познакомитесь с такими понятиями, как Сварожий круг, Куголет Числобога, Каледы Дар, Колоход, Кологод, а также узнаете для себя много чего полезного и интересного.

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 13676 11776
    Вячеслав 4 ноября 2018 в 11:55 Ссылка Пометить
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    “Каледы Дар”… Правильно пишется Коляды Дар… Если в одном слове сразу две ошибки, то о чём тогда будет речь дальше?

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