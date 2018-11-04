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Олег Шелягов о страхе смерти и ритуальных услугах

20:21. 4 ноября 2018 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Совладелец ГК Ритуал.ру рассказывает почему никто не задумывается о ритуальных услугах при жизни.
Что делать если умер человек, как не попасть в руки к черным агентам и почему прижизненный договор на ритуальные услуги это норма.
Подробно об организации похорон: https://clck.ru/ERduT

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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