Олег Шелягов о страхе смерти и ритуальных услугах
Совладелец ГК Ритуал.ру рассказывает почему никто не задумывается о ритуальных услугах при жизни.
Что делать если умер человек, как не попасть в руки к черным агентам и почему прижизненный договор на ритуальные услуги это норма.
Подробно об организации похорон: https://clck.ru/ERduT
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Источник: www.youtube.com