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О закрытии центрального музея ВВС РФ в Монино

15:30. 4 ноября 2018 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:


Дорожная карта ликвидации центрального музея ВВС РФ в Монино и перевозки экспонатов в парк "Патриот", где перевозимые экспонаты будут размещены на новых площадках.















https://vk.com/wall-84638032_13265 – обсуждение в группе волонтеров, которые занимаются помощью музею в Монино (высказываются резонные опасения, что из-за перевозки часть уникальных экспонатов может быть утеряна).

Плюс фотографии музея последних лет для общего представления о том, о чем идет речь.

































Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авиация, документы, мо рф, монино, музеи, ссср, фотографии
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