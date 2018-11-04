О закрытии центрального музея ВВС РФ в Монино
15:30. 4 ноября 2018 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Дорожная карта ликвидации центрального музея ВВС РФ в Монино и перевозки экспонатов в парк "Патриот", где перевозимые экспонаты будут размещены на новых площадках.
https://vk.com/wall-84638032_13265 – обсуждение в группе волонтеров, которые занимаются помощью музею в Монино (высказываются резонные опасения, что из-за перевозки часть уникальных экспонатов может быть утеряна).
Плюс фотографии музея последних лет для общего представления о том, о чем идет речь.
Источник: colonelcassad.livejournal.com