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О бензиновой панике: кто главный вор?

17:28. 4 ноября 2018 Просмотров - 556 3 коммент. Опубликовал:

120 рублей за литр? Кто главный получатель выгоды от роста цен и почему в США бензин стоит дешевле, чем у нас? О бессилии правительства и возможных вариантов выхода из кризиса.

Источник: www.youtube.com

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3 коммент.»

  • 4991 4260
    Леонид Петрович Плотников 4 ноября 2018 в 17:48 Ссылка Пометить
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    И кто сказал, что Правительство России обязано заботиться о русских? Если Путин давал обязательство на Конституции, то Медведев и его команда не связаны ни клятвой, ни обязательствами. Работают по своему разумению, а их разумение не совпадает с интересами народа Русского…

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  • 724 652
    КБ Александр 4 ноября 2018 в 18:24 Ссылка Пометить
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    Объясню проще: Кто главный получатель выгоды от роста цен на бензин в России? – конечно, производитель бензина в России, но, увы, НЕ РУССКОГО происхождения… Почему в США бензин стоит дешевле чем у нас? – потому что экономика США и благосостояние американцев для глобалистов поважнее, чем экономика России и благосостояния русских. Как-никак, а США это их мировой жандарм, а Россия, с позволения Владимира, всего лишь сырьевой придаток. В жопе мы, рябятушки!

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  • 13691 11791
    Вячеслав 4 ноября 2018 в 19:52 Ссылка Пометить
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    “О бессилии правительства…” А куда же силёнка этого правительства делась? Наверно, только на борьбу с собственным народом… Выходит, мы сами виноваты, раз столько сил отняли у правительства…

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