Новости Украины и Новороссии 04 ноября 2018
- 10:49 На Украине обвинили Меркель в «потере» Крыма (ВИДЕО).
- 09:15 Украина впервые за 19 лет применила комплексы С-300 (ВИДЕО).
- 04:35 Специалисты по Марущинцу – в немецком СМИ.
- 04:30 Меркель нагло манипулирует Порошенко, реализуя свои цели за счёт Украины.
- Вчера 23:02 Эрдоган передал России список украинцев для выдачи Турции.
- Вчера 21:54 Порошенко предложил Эрдогану разместить турецких военных на Донбассе.
На Украине обвинили Меркель в «потере» Крыма (ВИДЕО)
Украинский нардеп от «Радикальной партии» Олега Ляшко Юрий Чижмарь нашёл виноватого в потере Украиной Крыма и Донбасса. Виноватой оказалась не кто иная, как немецкий канцлер Ангела Меркель.
Такой свежий взгляд на ситуацию Чижмарь высказал в эфире политического ток-шоу на украинском ТВ.
Соратник Ляшко по партии уверен, что в 2008 году Меркель должна была «пустить» Киев в НАТО, и тогда Украине удалось бы избежать событий 2014 года.
«Другой вопрос, что до Ангелы Меркель у нас очень жесткая позиция по поводу того, что она должна сегодня гарантировать безопасность Украине, и именно она в 2008 году в Бухаресте, вы помните, в угоду России поставила вопрос о непредоставлении Украине ПДЧ. Если бы мы тогда его имели, сегодня, возможно, не было бы (проблемы) Донбасса и Крыма, поэтому у нас к ней много вопросов», — сказал Чижмарь.
Осознаёт ли Меркель свою «вину», пока не известно.
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На видео с 31:30
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Украина впервые за 19 лет применила комплексы С-300 (ВИДЕО)
На Украине впервые за 19 лет привели в действие зенитно-ракетные комплексы С-300В1. Стрельбы из ЗРК велись в ходе учений подразделений противовоздушной обороны в Херсонской области.
Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на странице в соцсети, снабдив запись хэштегом «сильные ВСУ».
«Результаты стрельб подтвердили наши возможности существенного наращивания боевого состава в максимально возможно короткие сроки», — написал он.
Муженко отчитался об уничтожении расчётом С-300В1 двух целей.
«Успешные боевые запуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнём открывают перспективы дальнейшей загрузки украинского ВПУ», — заключил Муженко.
Учения в Херсонской области проходят с 1 по 4 ноября.
А в Госдуме России уже прокомментировали начавшиеся учения, назвав их «угрозой безопасности международного воздушного пространства, своим же пилотам военной и гражданской авиации, боевым расчетам зенитной техники».
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Специалисты по Марущинцу – в немецком СМИ
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Меркель нагло манипулирует Порошенко, реализуя свои цели за счёт Украины
За несколько месяцев до выборов президента Украины в стране происходит что-то невероятное. Теряющий популярность Петр Порошенко может поплатиться за все свои махинации и остаться без нажитого и наворованного богатства.
На сегодняшний день Порошенко является едва ли не аутсайдером в рейтинге популярных украинских политиков. Его обгоняют Тимошенко, Зеленский, Гриценко, и уже дышит в спину Бойко. Причем, вероятно, ситуация в ближайшее время так и не изменится в лучшую для него сторону.
Одним из последних ударов по репутации олигарха стало повышение цен на газ.
После него на улицах появились радикалы, которые когда-то поддерживали Петра, но в угоду неспособности платить за коммунальные услуги уже тоже начали точить на него зуб.
По сути, едва ли не самым логичным выходом из ситуации станет решение собрать все свои «монатки» и уехать в свое имение в Марбелью. Залечь на дно, чтобы не потерять все свои активы.
Ведь если он, Порошенко, начнет бороться за высокие политические посты, то оппоненты, которые потом, вероятно, выиграют, не оставят в дальнейшем его в покое. Начнутся расследования, уголовные дела — в общем, может выплыть столько грязи на олигарха, что он не сможет уйти от преследования.
Тем не менее европейская «подружка» Петра Порошенко Ангела Меркель всеми душевными фибрами подталкивает олигарха идти на второй срок.
Мол, она и другие европейцы поддержат нынешнего украинского президента. Об этом фрау говорила и пару дней назад, когда посетила с официальным визитом Украину.
Однако и тут следует обратить внимание на подвох. Очевидно, что Меркель хочет уйти из политики «на коне». То есть, для этого ей стоит сделать что-то такое, что запомниться, и об этом еще долго будет говорить международная общественность.
Проект «Северный поток — 2», реализуемый совместно с Россией, — это шанс для фрау «отметиться» перед Германией.
Не зря на последней встрече в Киеве на повестке дня стоял данный вопрос. Помимо того, что Меркель поддержала повышение цен на газ, она еще и язвительно добавила, мол, Германии тоже нелегко, и украинцам необходимо взять себя в руки — так сказать, «проглотить» рост цен на тарифы.
По сути, Ангела Меркель просто дурит Петра Порошенко и делает так, чтобы у власти на Украине остался тот человек, который бы не помешал реализации проекта «Северный поток — 2». Ведь из украинского олигарха она уже сделала лояльного человека. Пусть он и резко высказывается в адрес «Газпрома», но кроме слов он ничего не предпринимает.
Очевидно, в итоге в ближайшее время мы увидим особую поддержку Порошенко со стороны европейцев.
Впрочем, нельзя исключать, что в конечном итоге это приведет очередному перевороту в стране. Народ устал от Петра и хочет видеть во главе государства другое лицо.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Эрдоган передал России список украинцев для выдачи Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российской стороне список заключенных украинцев для их освобождения.
Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко.
В частности, Эрдоган напомнил, что ранее Россия выдала Турции двух заключенных — Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.
«На этот раз мы получили более длинный список, который мы сразу, немедленно передали российской стороне. Я хочу, чтобы мы следили за этим процессом и успешно его решили», — заявил турецкий президент.
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Порошенко предложил Эрдогану разместить турецких военных на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил ему «активизировать диалог» и включить турецкий военный контингент в состав миротворческой миссии на Донбассе.
«Я предложил господину президенту активизировать наш диалог, в том числе и поддержку решения относительно размещения миротворцев в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН», — сказал он.
«Мы доверяем Турции и были бы счастливы, если бы Турция приняла участие в установлении мира на Донбассе через размещение своей миротворческой миссии в составе ООН», — заявил Порошенко.
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