Новости Украины и Новороссии 04 ноября 2018

За несколько месяцев до выборов президента Украины в стране происходит что-то невероятное. Теряющий популярность Петр Порошенко может поплатиться за все свои махинации и остаться без нажитого и наворованного богатства.

На сегодняшний день Порошенко является едва ли не аутсайдером в рейтинге популярных украинских политиков. Его обгоняют Тимошенко, Зеленский, Гриценко, и уже дышит в спину Бойко. Причем, вероятно, ситуация в ближайшее время так и не изменится в лучшую для него сторону.

Одним из последних ударов по репутации олигарха стало повышение цен на газ.

После него на улицах появились радикалы, которые когда-то поддерживали Петра, но в угоду неспособности платить за коммунальные услуги уже тоже начали точить на него зуб.

По сути, едва ли не самым логичным выходом из ситуации станет решение собрать все свои «монатки» и уехать в свое имение в Марбелью. Залечь на дно, чтобы не потерять все свои активы.

Ведь если он, Порошенко, начнет бороться за высокие политические посты, то оппоненты, которые потом, вероятно, выиграют, не оставят в дальнейшем его в покое. Начнутся расследования, уголовные дела — в общем, может выплыть столько грязи на олигарха, что он не сможет уйти от преследования.

Тем не менее европейская «подружка» Петра Порошенко Ангела Меркель всеми душевными фибрами подталкивает олигарха идти на второй срок.

Мол, она и другие европейцы поддержат нынешнего украинского президента. Об этом фрау говорила и пару дней назад, когда посетила с официальным визитом Украину.

Однако и тут следует обратить внимание на подвох. Очевидно, что Меркель хочет уйти из политики «на коне». То есть, для этого ей стоит сделать что-то такое, что запомниться, и об этом еще долго будет говорить международная общественность.

Проект «Северный поток — 2», реализуемый совместно с Россией, — это шанс для фрау «отметиться» перед Германией.

Не зря на последней встрече в Киеве на повестке дня стоял данный вопрос. Помимо того, что Меркель поддержала повышение цен на газ, она еще и язвительно добавила, мол, Германии тоже нелегко, и украинцам необходимо взять себя в руки — так сказать, «проглотить» рост цен на тарифы.

По сути, Ангела Меркель просто дурит Петра Порошенко и делает так, чтобы у власти на Украине остался тот человек, который бы не помешал реализации проекта «Северный поток — 2». Ведь из украинского олигарха она уже сделала лояльного человека. Пусть он и резко высказывается в адрес «Газпрома», но кроме слов он ничего не предпринимает.

Очевидно, в итоге в ближайшее время мы увидим особую поддержку Порошенко со стороны европейцев.

Впрочем, нельзя исключать, что в конечном итоге это приведет очередному перевороту в стране. Народ устал от Петра и хочет видеть во главе государства другое лицо.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»