Писатель-публицист, журналист, путешественник-африканист Николай Непомнящий размышляет, с чем связаны наши своеобразные впечатления об Африке. Почему мы так мало знаем о её древней истории, несмотря на существующий при МГУ Институт стран Азии и Африки? Кто был первым русским африканистом?

Почему записи путешественников, побывавших в Африке в прошлые столетия, сегодня никому не интересны и не изучаются? Была ли Африка когда-то плодородной? Куда исчезла высокая культура Сахары? Почему местное население больше не приручает крокодилов, питонов, гиен? Какие европеоидные на вид народы до сих пор живут в Африке? В каком положении сегодня находятся гараманты – представители древней белой расы? Чем объяснить загадочное и распространённое среди народов Африки явление – полидактилию? Где живут целые племена, у которых вместо ног – клешни? Какие ещё тайны древней Африки нам предстоит узнать и разгадать?