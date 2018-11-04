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Куда исчезла высокая культура Сахары?

12:13. 4 ноября 2018 Просмотров - 328 Один комментарий Опубликовал:

Писатель-публицист, журналист, путешественник-африканист Николай Непомнящий размышляет, с чем связаны наши своеобразные впечатления об Африке. Почему мы так мало знаем о её древней истории, несмотря на существующий при МГУ Институт стран Азии и Африки? Кто был первым русским африканистом?

Почему записи путешественников, побывавших в Африке в прошлые столетия, сегодня никому не интересны и не изучаются? Была ли Африка когда-то плодородной? Куда исчезла высокая культура Сахары? Почему местное население больше не приручает крокодилов, питонов, гиен? Какие европеоидные на вид народы до сих пор живут в Африке? В каком положении сегодня находятся гараманты – представители древней белой расы? Чем объяснить загадочное и распространённое среди народов Африки явление – полидактилию? Где живут целые племена, у которых вместо ног – клешни? Какие ещё тайны древней Африки нам предстоит узнать и разгадать? 

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 13688 11788
    Вячеслав 4 ноября 2018 в 16:38 Ссылка Пометить
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    “Куда исчезла высокая культура Сахары?” О какой культуре негров может идти речь? Где была их культура, там и осталась… И белые на севере Африки – это потомки выходцев из некогда бывшей Славяно-Арийской Державы – их можно встретить сейчас и в Пакистане, и в Индии, других странах Азии…

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