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Книжная лавка, июль, август 2018. Елена Андреева

07:49. 4 ноября 2018 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

Книжный обзор 2018. Буктьюб.

Ведущая передачи – Елена Андреева

Программа «Книжная лавка» посвящена книжным новинкам. Это обзор печатных изданий на разные темы, начиная от художественной литературы, психологии, философии, истории, и заканчивая детскими книгами.
“Книжная лавка” поможет сориентироваться в море книжной продукции, и решить для себя, какая информация будет для вас наиболее полезной и важной.

Программа выходит один раз в два месяца.

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Источник: www.youtube.com

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