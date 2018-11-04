Книжная лавка, июль, август 2018. Елена Андреева

Книжный обзор 2018. Буктьюб.



Ведущая передачи – Елена Андреева



Программа «Книжная лавка» посвящена книжным новинкам. Это обзор печатных изданий на разные темы, начиная от художественной литературы, психологии, философии, истории, и заканчивая детскими книгами.

“Книжная лавка” поможет сориентироваться в море книжной продукции, и решить для себя, какая информация будет для вас наиболее полезной и важной.



Программа выходит один раз в два месяца.



Если эта тема важная – расскажите о программе друзьям, сделайте мир лучше!



Быть Добру!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843

https://www.paypal.me/slavradio/



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com