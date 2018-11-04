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Как найти гармонию в себе через практику общения с Сердцем. Айша Ахмед. Часть 2

07:39. 4 ноября 2018 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

Как найти гармонию души и тела.

Автор-сказительница – Айша Ахмед
Часть 1 – https://youtu.be/gjG0qGVNeeI

В этом эфире Айша рассказала каким образом, общаясь с сердцем посредством сердечной чакры, можно обострить интуицию, разбудить генетическую память, гармонизировать отношения в семье и обществе. Практика общения с сердцем настолько проста, что у применяющего её возникает чувство лёгкости, радости, уверенности в себе.

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Источник: www.youtube.com

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