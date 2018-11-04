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Берлин 1945 в цвете

12:47. 4 ноября 2018 Просмотров - 224 Нет комментариев Опубликовал:


Колоризация военной хроники из Берлина 1945 года с подготовкой фольксштурма к битве за Берлин.
В основном немецкая хроника + в конце немного советской с сдающимися в плен "защитниками Рейха".



Ниже, уже сам штурм Берлина в цвете, тут уже в основном раскрашенная советская хроника.



Ну и последствия. Берлин через два месяца после завершения Великой Отечественной Войны.



PS. И еще касательно раскрашенной хроники. Широкая премьера фильма Питера Джексона "Они не состарятся" с раскрашенной хроникой первой мировой войны состоится 11 ноября и примерно в этих числах можно ожидать фильм на торрентах. Судя по первым отзывам с закрытых показов, получилась годнота.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1945, Берлин, великая отечественная война, Видео, вторая мировая война, Германия, колоризация, красная армия, Нацизм, третий рейх
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