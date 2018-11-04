Антигравитационный двигатель Игнатьева

Пондеролет, или говоря иначе антигравитационный «летун», двигатель, теоретически способный развивать скорость света, был построен в 1996 году в России. Звучит совершенно фантастически, и даже нереально, не правда ли? Если бы не одно – личность его изобретателя.

Геннадий Федорович Игнатьев, ученый-физик из Красноярска, долгое время возглавлявший конструкторское бюро ракетно-космического направления (ЦКБ «Геофизика»). Лауреат, между прочим, Ленинской и Государственной премий, консультант по вопросам космоса и академик. Автор множества до сих пор «секретных» изобретений.

Вектор Умова-Пойнтинга в пондеролете

В конце 90-х годов Игнатьевым в родном Красноярсеке основана лаборатория, занимающаяся интересным и известным явлением – эффектом Умова-Пойнтинга. В кратце, суть его в том, что силы антигравитации возникают при взаимодействии магнитного и электрического полей. Профессор Умов еще в конце 19 века ввел понятие об энергетических потоках упругих тел, а чуть позже Пойнтинг дополнил эти исследования и для электромагнитных взаимодействий.

В 1996 году на конференции в Санкт-Петербурге Игнатьевым был представлен доклад о разработке экспериментальной модели нового двигателя, использующего «старые принципы», как любил говорить сам Игнатьев. При размере около четырех метров установка создавала подъёмную силу, способную поднять шесть килограммов груза. И это при потреблении 10 кВт электроэнергии. Сама установка весила около тридцати кг, поэтому модель летать не могла. Но, при расчетном размере порядка сорока метров и подъемной силой триста килограмм, установка могла бы летать.

Разумеется, сразу был виден главный недостаток конструкции – для нее нужен мощный источник энергии, вес которого мешает главной задаче. Но Игнатьев верил, что совершенствуя свое изобретение, сможет преодолеть этот фактор.

Геннадий Федорович никогда не делал тайны из своих исследований. В его лаборатории на стенах были развешаны схемы, чертежи и разъяснения работы механизма. Так же он никогда не скрывал, что черпал идеи у Николы Теслы – даже катушки, размещаемые на концах устройства – это катушки Теслы.

Как и многих подобных изобретателей до него, Игнатьев «расплатился» за свои исследования. Его уволили из института за ненаучную деятельность: студенты, приводя расчеты по работе пондеролета, доказывали, что скорость света не предельна. С тех пор ученого стали преследовать неудачи – странным образом погибшая дочь, самоубийство сына, инсульт, сделавший его инвалидом, а затем и второй, убивший изобретателя.