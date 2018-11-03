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“Верный патриот”

20:21. 3 ноября 2018 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал:


Операция "Верный патриот". Войска США готовятся к обороне гос.границы с Мексикой от вторжения мигрантов.


Схема мексиканского театра военных действий.
Механизированные группы мигрантов наступают с юга на Техас.


Из района сосредоточения ударных группировок в районе Веракруза, также наносятся вспомогательные удары на других участках границы.
На отражение наступления мигрантов брошено более 15 000 солдат национальной гвардии и дополнительные силы полиции.
Белый Дом заявляет, что существенно опоздал с передовым развертыванием.





































Битва за американскую мечту вот-вот начнется.



Демократическая пресса неистовствует и подло наносит удар в спину “верным патриотам”.

















































По мере приближения к промежуточным выборам, накал бреда повышается до зашкаливающих значений.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: выборы, карикатуры, Мексика, мигранты, США, Трамп, фотографии, юмор
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