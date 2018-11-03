Операция "Верный патриот". Войска США готовятся к обороне гос.границы с Мексикой от вторжения мигрантов.Схема мексиканского театра военных действий.Механизированные группы мигрантов наступают с юга на Техас.Из района сосредоточения ударных группировок в районе Веракруза, также наносятся вспомогательные удары на других участках границы.На отражение наступления мигрантов брошено более 15 000 солдат национальной гвардии и дополнительные силы полиции.Белый Дом заявляет, что существенно опоздал с передовым развертыванием.Битва за американскую мечту вот-вот начнется.Демократическая пресса неистовствует и подло наносит удар в спину “верным патриотам”.По мере приближения к промежуточным выборам, накал бреда повышается до зашкаливающих значений.

Источник: colonelcassad.livejournal.com